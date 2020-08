Wout van Aert: "Ik wil nieuwe driekleur die ik wel enkele keren kan laten zien"

19:27 19 uur 27. Van Aert: "Ik zal niet zeggen dat ik al zegezeker ben". Wout van Aert start morgen als topfavoriet op het BK tijdrijden. "Ik zou het lot tarten mocht ik zeggen dat ik nu al zeker ben van de titel. Dat ga ik dus uiteraard niet doen. Zo'n kampioenschap moet altijd gereden worden", blikt Van Aert vooruit. "Mijn allergrootste concurrent wordt ontegensprekelijk Victor Campenaerts. Hij is dé specialist in het tijdrijden. Vergeet toch ook Thomas De Gendt niet. Als die goed is kan die altijd wat meer." "Het is natuurlijk zeer jammer voor het Belgisch kampioenschap dat jongens als Yves Lampaert en Remco Evenepoel verstek moeten laten gaan na valpartijen. Vorig jaar lag het niveau van het BK zo hoog mede omdat er toen zoveel kandidaten voor de titel waren." . Van Aert: "Ik zal niet zeggen dat ik al zegezeker ben" Wout van Aert start morgen als topfavoriet op het BK tijdrijden. "Ik zou het lot tarten mocht ik zeggen dat ik nu al zeker ben van de titel. Dat ga ik dus uiteraard niet doen. Zo'n kampioenschap moet altijd gereden worden", blikt Van Aert vooruit.

19:26 19 uur 26. Ik ken het militair domein in Koksijde goed. Ik heb er genoeg veldritten afgewerkt en kan zo misschien nog beter dan anderen het parcours inschatten. Ook al rijden we niet in het zand. Wout van Aert heeft parcourskennis.

19:25 19 uur 25. Van Aert is terug van Dauphiné: "Vermoeiende terugreis". Van Aert heeft wel een zware Dauphiné achter de rug. "De terugreis was vermoeiend. Daarom hield ik me eraan wat te rusten in plaats van af te zakken naar Koksijde." Voor Van Aert is het BK zijn eerste tijdrit sinds die noodlottige val tijdens de Tour-tijdrit in Pau op 19 juli. "Ik mocht daar starten in mijn Belgische driekleur. Veel goede herinneringen aan het dragen van die trui heb ik dus niet. Daarom wil ik er nu een andere. Eén die ik wel enkele keren kan laten zien aan de mensen." "Ik heb het morgen niet nodig om per se Belgisch kampioen te worden. Ik heb dit seizoen al prestigieuze koersen gewonnen. Maar toch. Zo'n titel laat je niet zomaar liggen."

15:48 15 uur 48. In de individuele tijdrit van Parijs-Nice, op 11 maart, werd Thomas De Gendt vierde.

15:46 15 uur 46. Thomas De Gendt: "Wout van Aert op 1". Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) mikt op een podiumplaats, donderdag op het BK tijdrijden in Koksijde. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in 2018, na Victor Campenaerts. "Ik ben ongeschonden uit de Ronde van Polen en de Dauphiné gekomen en kan fit aan de start komen van het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Remco Evenepoel en Yves Lampaert zijn buiten strijd, Victor Campenaerts kampt met een blessure aan zijn rug. Ik zet Wout van Aert ontegensprekelijk op nummer een. Als je ziet hoe die de laatste tijd rond knalt. Dat zegt genoeg. Die man is top", aldus De Gendt.

15:44 15 uur 44. Nu zijn er enkelen niet bij. Dat is spijtig, maar de kans dat ik het podium haal, is alvast groter. Ik denk dat een tweede plaats dit jaar het hoogst haalbare zal zijn. Kan ik binnen de minuut van Wout van Aert blijven, dan mag ik tevreden zijn. Thomas De Gendt.