Tim Merlier: "Concurrentie zal zonder mij naar de streep willen op BK"

Wij hebben diverse renners met wie we kunnen spelen. Het komt erop aan altijd mee te zijn in elke ontsnapping. Wij moeten de koers goed lezen en aanpassen waar nodig. Vergeet ook niet dat het BK een lange wedstrijd is. Die 235 kilometer zullen op de duur wel doorwegen. En wij hebben vijftien man aan de start. Dat is net iets meer dan de naaste concurrenten. Wij kunnen zo eventueel de boel nog rechttrekken mocht er toch iets verkeerd lopen. Manager John Lelangue (Lotto-Soudal).

16:57 16 uur 57. "Gilbert straalt vertrouwen uit". Lotto-Soudal verschijnt naar goede gewoonte met een zeer uitgebreid blok aan de start. "Steff Cras en Kobe Goossens zijn niet inzetbaar. De rest is fit en dus starten wij met vijftien man." "Philippe Gilbert is hard aan het werken om weer op topniveau te komen nadat hij de Tour moest verlaten met een gebroken knieschijf. Hij reed een opmerkelijke Ronde van Luxemburg en ook in de Gooikse Pijl kleurde hij de koers." "De klassiekers blijven het objectief van 'Phil'. Ik heb hem vandaag nog gesproken en hij straalt vertrouwen uit. Ook Tim Wellens, die voor de Tour ten val kwam en hem daardoor miste, is stilaan op niveau", geeft manager John Lelangue mee. . "Gilbert straalt vertrouwen uit" Lotto-Soudal verschijnt naar goede gewoonte met een zeer uitgebreid blok aan de start. "Steff Cras en Kobe Goossens zijn niet inzetbaar. De rest is fit en dus starten wij met vijftien man."

"Philippe Gilbert is hard aan het werken om weer op topniveau te komen nadat hij de Tour moest verlaten met een gebroken knieschijf. Hij reed een opmerkelijke Ronde van Luxemburg en ook in de Gooikse Pijl kleurde hij de koers."

"De klassiekers blijven het objectief van 'Phil'. Ik heb hem vandaag nog gesproken en hij straalt vertrouwen uit. Ook Tim Wellens, die voor de Tour ten val kwam en hem daardoor miste, is stilaan op niveau", geeft manager John Lelangue mee.

Met pijn in ons hart vragen wij de mensen om niet in massa naar Anzegem te komen. Het is nu eenmaal zo. Kijk naar de wedstrijd op Sporza en geniet zo thuis van het BK. Koersdirecteur Eric Demets

Merlier: "Concurrentie zal zonder mij naar de streep willen". Tim Merlier is dinsdag de titelverdediger in Anzegem. "Ik wil er natuurlijk alles aan doen om ook na morgen nog in dat mooie shirt te kunnen koersen, maar gemakkelijk wordt dat zeker niet", zegt de uittredende Belgische kampioen. "In de Gooikse Pijl ging ik alvast diep. Een goede test voor wat komt in Anzegem. Ik denk wel dat de concurrenten er alles aan zullen doen om zonder mij naar de streep te rijden. Ik hoop over een goede dag te beschikken en mee te gaan tot in de finale."

"In de Gooikse Pijl ging ik alvast diep. Een goede test voor wat komt in Anzegem. Ik denk wel dat de concurrenten er alles aan zullen doen om zonder mij naar de streep te rijden. Ik hoop over een goede dag te beschikken en mee te gaan tot in de finale."



"Een van de moeilijkste koersen van het jaar". Quinten Hermans is de enige renner die bij Circus-Wanty Gobert verstek moet laten gaan voor het Belgisch kampioenschap van dinsdag in Anzegem. De rest van de ploeg is wel topfit. Sprinter Timothy Dupont pakte zondag nog uit met een 3e plaats in Isbergues. Het kwartet Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Xandro Meuriss en Loïc Vliegen liet mooie dingen zien in de recent afgelopen Ronde van Luxemburg. Circus-Wanty Gobert start met 12 man in Halle. "Wij hebben enkele renners die heel goed in conditie zijn", aldus ploegleider Steven De Neef. "Het probleem is altijd dat het Belgisch kampioenschap kan gecatalogeerd worden als één van de moeilijkste en raarste koersen van het jaar."



"Wij hebben enkele renners die heel goed in conditie zijn", aldus ploegleider Steven De Neef. "Het probleem is altijd dat het Belgisch kampioenschap kan gecatalogeerd worden als één van de moeilijkste en raarste koersen van het jaar."

"Aimé De Gendt heeft in Luxemburg laten zien dat hij sterk is door er een 3e plaats weg te kapen in de eindstand. Timothy Dupont keert stilaan terug na zware maagproblemen. In Isbergues liet hij in een massasprint een 3e plaats optekenen. Niet slecht als je weet dat Bouhanni daar wint."