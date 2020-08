Kijk donderdag naar het BK tijdrijden (mannen en vrouwen) met livestream

Van 14.30u tot 16.30u volgen we op Eén en met livestream in dit artikel de ontknoping bij de mannen.

11 uur 03. Hoe schat Victor Campenaerts zijn kansen in na zijn val in de Ronde van Tsjechië?

11 uur 02. Vorig jaar. In 2019 won Wout van Aert met overmacht. Hij mocht het tijdritshirt aantrekken in de Tour, maar toen was er het drama van Pau. Door de afwezigheid van onder meer Remco Evenepoel en Yves Lampaert (vorig jaar mee op het podium) is de concurrentie minder groot. Een gehavende Victor Campenaerts en Thomas De Gendt zijn op papier de grootste tegenstanders van Van Aert. .