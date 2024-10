Jasper Philipsen klopt landgenoot Jordi Meeus na beklijvend sprintduel in Münsterland Giro

Jasper Philipsen heeft zijn revanche beet. Dinsdag moest hij nog de duimen leggen tegen De Lie in een duel, maar in de Münsterland Giro was hij een andere landgenoot te snel af. Hij vloog in de laatste meters overtuigend voorbij Jordi Meeus. Milan Fretin vervolledigde het Belgische podium.

Met z'n allen naar de meet in de Münsterland Giro?



Het zag er lang zo naar uit, maar op 20 kilometer van het einde dropte Lotto - Dstny in functie van zijn kopman Arnaud De Lie toch een bommetje in het peloton, in de hoop om een kleine schifting te maken bij de snelle mannen.



IJdele hoop, zo bleek. De Lie zelf zakte in eerste instantie iets te ver weg en de Belgische ploeg hield het dan maar voor bekeken.



Al ontplofte de bom bijna in het eigen gezicht van de Lotto's - die zelf het vuur aan de lont staken, maar daarna de controle over de koers helemaal verloren door een karrenvracht aan aanvallen.



Maar na een vijftal kilometer complete chaos kwam alles toch weer samen voor een koninklijke sprint. In colonne kletterden alle kleppers over de kasseien naar de laatste rechte lijn in Münsterland.



Het was Bora-Hansgrohe dat Jordi Meeus het beste in stelling bracht, maar in de laatste meters werd hij alsnog overvleugeld door landgenoot Jasper Philipsen, die na het EK en de teleurstelling in Binche zijn revanche beet heeft. Milan Fretin zorgde als derde voor een volledig Belgisch podium.