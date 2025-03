Isaac Del Toro kroont zich tot koning van iconische beklimming Superga in Milaan-Turijn

Voor het eerst sinds 2021 was de Superga de scherprechter in Milaan-Turijn. Toen was Primoz Roglic - in het najaar overigens - de sterkste klimmer.

Dus zocht het peloton naar een berggeit om het reeksje sprinters op te volgen.

Op de laatste passage van de legendarische beklimming gooide Adam Yates alle registers open. De kopman van UAE Team Emirates nam onder meer ploeggenoot Isaac Del Toro, Ben Tulett (Visma-Lease a Bike) en Tobias Johannessen (Uno-X) mee in zijn zog.

Niet de Brit, wel de Mexicaan van UAE zette de koers naar zijn hand in de slotmeters. De tegenstand kraakte, waardoor Del Toro Bettiol - vorig jaar de verrassing van sprintersploegen - opvolgt op de erelijst.