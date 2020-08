LIVE: Domineert Wout van Aert ook in Milaan-Turijn?

13 uur 45. We zijn vertrokken! Het startschot voor de 101e editie van Milaan-Turijn is gegeven. De renners hebben een overwegend vlak parcours van 198 km voor de boeg. .

13:24

13 uur 24. Ander deelnemersveld door parcours voor sprinters. Door het schrappen van de aankomst bergop, zien de sprinters hun kans schoon. Namen als Sam Bennett, Fernando Gaviria en Arnaud Démare hou je best in het oog. Vorige week lieten zij zich al van hun goede kant zien tijdens de Ronde van Burgos. Bennett en Gaviria wonnen allebei een etappe, Démare werd twee keer tweede. Caleb Ewan profileert zich als topfavoriet, maar maakt vandaag pas zijn rentree in het peloton. Ook Alexander Kristoff herstart in Milaan-Turijn zijn seizoen. Peter Sagan, Nacer Bouhanni en Mathieu van der Poel kunnen een rol van betekenis spelen. Verder is het uitkijken naar Wout van Aert. Kan hij zijn dominantie van zaterdag in de Strade Bianche doortrekken? Ook landgenoten zoals Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tim Declercq en Timothy Dupont verschijnen aan de start. .