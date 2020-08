Démare klopt Ewan in Milaan-Turijn, Van Aert komt te laat

18 uur 12. Arnaud Démare snelste in de sprint . De Fransman Arnaud Démare klopt in de massasprint Caleb Ewan en Wout van Aert. .

Een vluchtheuvel veroorzaakte een valpartij in het midden van het peloton. Yves Lampaert is een van de slachtoffers.

17:40

17 uur 40. Welke sprinters zitten er nog in het peloton? Caleb Ewan heeft bij Lotto Soudal vandaag 6 Belgen tot zijn dienst die straks de sprinttrein voor hem kunnen aantrekken. De Australiër toonde zich aan het begin van het seizoen meermaals in de Santos Tour Down Under. Milaan-Turijn betekent voor hem de herstart van zijn seizoen. In de Tour van Burgos behaalden Sam Bennett en Fernando Gaviria elk een overwinning. Arnaud Démare werd er twee keer 2e. Mathieu van der Poel vertelde dat zijn ploeg Alpecin-Fenix vandaag voor Sacha Modolo rijdt. En kersvers winnaar van de Strade Bianche, Wout van Aert, won vorig jaar een sprint in de Tour. Verder mogen we ook Alexander Kristoff, Peter Sagan, Nacer Bouhanni en Matteo Moschetti niet vergeten. .