Mathieu van der Poel ziet alle kleuren van de regenboog, maar klopt Filippo Ganna en Tadej Pogacar na monumentaal titanenduel

Pogacar: "Paar rustige dagen genomen na val in Strade"

Wereldkampioen Tadej Pogacar hoort ook zaterdag bij de topfavorieten voor winst in Milaan-Sanremo, het eerste monument van het wielerseizoen. De Sloveen is hersteld van zijn spectaculaire valpartij in de Strade Bianche twee weken geleden, zegt hij op de website van zijn ploeg UAE Emirates.



"Ik zat maandag na de Strade al opnieuw op de fiets en nam een paar rustigere dagen. Natuurlijk was ik een beetje stijf en had ik wat pijn, maar gelukkig voel ik me nu weer goed. Ik voel me klaar voor Milaan-Sanremo", claimt het Sloveense fenomeen.



Pogacar finishte de voorbije jaren als derde, vierde en vijfde in de "Primavera", maar zoekt nog naar zijn eerste zege in het monument. "Ik ken de finale van het parcours inmiddels heel goed. Er zijn een aantal scenario's mogelijk. We hopen de koers te kleuren. Het is een race die we heel graag willen winnen."



Pogacar krijgt zaterdag in zijn ploeg de steun van Tim Wellens en verder van de Mexicaan Isaac Del Toro, de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez, de Sloveen Domen Novak, de Duitser Nils Politt en de Noor Vegard Stake Laengen.