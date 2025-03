LIVE Milaan-Sanremo: Geen gulle voorgift van het peloton voor acht aanvallers, nog steeds in de regen

Solution Tech-Vini Fantini

Met een trio is Solution Tech-Vini Fantini met net geen halve ploeg voorin de best vertegenwoordigde formatie in de aanval. Kristian Sbaragli, de bekendste naam van het team, is tevens de ervaren rot van 34 jaar oud.



In de Vuelta van 2015 scoorde hij voor MTN-Qhubeka zijn enige profzege. Sbaragli was toen sneller dan Degenkolb en Rojas in de massasprint. Na onder meer ook nog een vierjarige passage bij Alpecin-Deceunink koerst de Italiaan nu op het Italiaanse ProContinentale niveau.



Tommaso Nencini is een nieuwkomer bij Solution Tech-Vini Fantini. Op zijn 24e kwam hij over van Zalf Euromobil, waar de Florentijn zich in de kijker reed met veel ereplaatsen in nationale wedstrijden.



Met Mark Stewart hebben de Italianen ook een Brit mee, die als klassementsman al de Turul Romaniei en de New Zealand Cycle Classic op zijn palmares heeft. 29 jaar oud is hij en sinds vorig seizoen bij de ploeg.