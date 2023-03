Milaan-Sanremo: Peter Sagan: "Als ik win, ga ik meteen met pensioen"

clock 08:57 08 uur 57. Sagan: "Als ik win, ga ik met pensioen". Peter Sagan is bezig aan zijn laatste WorldTour-jaar op de weg. "Stel je voor dat ik zaterdag win, dan ga ik meteen met pensioen", grapte hij vooraf. Al liet hij verstaan dat hij afhankelijk van de ploeg waarin hij volgend jaar terechtkomt, misschien toch nog eens zal meedoen. Maar liefst 7 keer al eindigde de Slovaak in de top 5 van La Primavera. Vijf keer werd het een vierde plaats, twee keer een tweede, de laatste dateert van 2017. Winnen lukte hem nog niet, de kans dat het nu lukt lijkt gering. De kopman van TotalEnergies laat al een tijdje niet meer de flitsen van weleer zien. Sagan was er al vaak dicht bij in Milan-Sanremo, maar greep er telkens naast. "Het is een moeilijke wedstrijd voor mij om te winnen, maar gelukkig heb ik zaterdag nog één kans", lachte hij. "Of ik kan winnen? We zien wel. Dat hangt af van het koersverloop en mijn vorm van de dag. Er kan van alles gebeuren, je weet het nooit. Als ik win, ga ik meteen met pensioen", grapte hij. "Neen, dat is een grapje. Alhoewel, laat ons zaterdag afwachten. Ik ga er voor, we zien dan wel." . Sagan: "Als ik win, ga ik met pensioen" Peter Sagan is bezig aan zijn laatste WorldTour-jaar op de weg. "Stel je voor dat ik zaterdag win, dan ga ik meteen met pensioen", grapte hij vooraf. Al liet hij verstaan dat hij afhankelijk van de ploeg waarin hij volgend jaar terechtkomt, misschien toch nog eens zal meedoen.



Maar liefst 7 keer al eindigde de Slovaak in de top 5 van La Primavera. Vijf keer werd het een vierde plaats, twee keer een tweede, de laatste dateert van 2017. Winnen lukte hem nog niet, de kans dat het nu lukt lijkt gering. De kopman van TotalEnergies laat al een tijdje niet meer de flitsen van weleer zien.



Sagan was er al vaak dicht bij in Milan-Sanremo, maar greep er telkens naast. "Het is een moeilijke wedstrijd voor mij om te winnen, maar gelukkig heb ik zaterdag nog één kans", lachte hij.



"Of ik kan winnen? We zien wel. Dat hangt af van het koersverloop en mijn vorm van de dag. Er kan van alles gebeuren, je weet het nooit. Als ik win, ga ik meteen met pensioen", grapte hij. "Neen, dat is een grapje. Alhoewel, laat ons zaterdag afwachten. Ik ga er voor, we zien dan wel."

clock 16-03-2023 Geen Michael Matthews door corona. Michael Matthews (32) verschijnt niet aan de start van Milaan-Sanremo. De Australiër heeft na lichte symptomen positief getest op het coronavirus. "De teleurstelling is enorm, want Milaan-Sanremo was een doel dit seizoen en een geliefde koers, maar gezondheid is de prioriteit", zo luidt het nog. Matthews hield het zaterdag voor bekeken in de koninginnenrit van Parijs-Nice. Matthews stond twee keer op het podium van Milaan-Sanremo. In 2015 en 2020 werd hij derde.

clock 14-03-2023 clock 16:27 16 uur 27. Milaan-Sanremo start in Abbiategrasso. Milaan-Sanremo gaat dit jaar niet van start aan het Castello Sforzesco in hartje Milaan, maar wel zo'n 25 kilometer verderop in Abbiategrasso. Veel verandert dat niet aan de lengte, want met net geen 300 kilometer is het nog altijd de langste klassieker van het jaar. Ook het parcours is nagenoeg ongewijzigd: halverwege is er de Turchino en in de finale krijgen we de klassieke opeenvolging van de Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berto, Cipressa en uiteraard de Poggio.



Ook het parcours is nagenoeg ongewijzigd: halverwege is er de Turchino en in de finale krijgen we de klassieke opeenvolging van de Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berto, Cipressa en uiteraard de Poggio.