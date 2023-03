LIVE Milaan-Sanremo: Geen aanval op de Cipressa, alles op de Poggio

Fase per fase

clock 16:30 16 uur 30. Tim Wellens is nog altijd de laatste lijfwacht van Tadej Pogacar. Ook Filippo Ganna overleeft prima met Caleb Ewan. . Tim Wellens is nog altijd de laatste lijfwacht van Tadej Pogacar. Ook Filippo Ganna overleeft prima met Caleb Ewan.

clock 16:30 16 uur 30. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zitten perfect bij Tadej Pogacar en Matej Mohoric, Julian Alaphilippe zien we niet. . Wout van Aert en Mathieu van der Poel zitten perfect bij Tadej Pogacar en Matej Mohoric, Julian Alaphilippe zien we niet.

clock 16:29 Poggio. Het eetfestijn kan beginnen. Bahrain Victorious komt als winnaar uit de bus met vijf stuks. . 16 uur 29. hill Poggio Het eetfestijn kan beginnen. Bahrain Victorious komt als winnaar uit de bus met vijf stuks.

clock 16:28 16 uur 28. Je moet nu een ijskonijn zijn in deze massasprint richting de Poggio. Wie draait als eerste op? . Je moet nu een ijskonijn zijn in deze massasprint richting de Poggio. Wie draait als eerste op?

clock 16:27 16 uur 27. Florian Sénéchal sleurt op kop, Mathieu van der Poel zit in positie 5. We bereiken Arma di Taggia. Met andere woorden: Poggio-time! . Florian Sénéchal sleurt op kop, Mathieu van der Poel zit in positie 5. We bereiken Arma di Taggia. Met andere woorden: Poggio-time!

clock 16:24 16 uur 24. Nils Politt ziet het zinloze van zijn inspanning in en laat zich opslokken. Er zijn nog veel knechten aan boord. De topfavorieten laten Soudal-Quick Step met plezier mennen. Wout van Aert houdt enkel nog Christophe Laporte en Attila Valter over. . Nils Politt ziet het zinloze van zijn inspanning in en laat zich opslokken. Er zijn nog veel knechten aan boord. De topfavorieten laten Soudal-Quick Step met plezier mennen. Wout van Aert houdt enkel nog Christophe Laporte en Attila Valter over.

clock 16:24 16 uur 24. Soudal-Quick Step meldt zich vooraan het pak.

clock 16:23 16 uur 23. Het is Soudal-Quick Step dat met z'n vijven de touwtjes in handen neemt. Voelt Julian Alaphilippe zich super? . Het is Soudal-Quick Step dat met z'n vijven de touwtjes in handen neemt. Voelt Julian Alaphilippe zich super?

clock 16:21 16 uur 21. Nog 17 kilometer. Het peloton bestudeert wie de eerste schifting overleefd heeft. Nils Politt klemt zijn tanden en muist er vanonder. . Nog 17 kilometer Het peloton bestudeert wie de eerste schifting overleefd heeft. Nils Politt klemt zijn tanden en muist er vanonder.

clock 16:20 16 uur 20. Matteo Trentin heeft zijn huiswerk gemaakt en daalt als een primus met Mathieu van der Poel en Soren Kragh Andersen. Ze zijn beneden, maar worden ingerekend door de eerste poortwachters. . Matteo Trentin heeft zijn huiswerk gemaakt en daalt als een primus met Mathieu van der Poel en Soren Kragh Andersen. Ze zijn beneden, maar worden ingerekend door de eerste poortwachters.

clock 16:19 16 uur 19. De smeekbede heeft dus niet geloond: dit was een tragere versie van de Cipressa dan vorig jaar. We gaan nog met een omvangrijke bende naar de Poggio. Als die stormloop maar goed afloopt. . De smeekbede heeft dus niet geloond: dit was een tragere versie van de Cipressa dan vorig jaar. We gaan nog met een omvangrijke bende naar de Poggio. Als die stormloop maar goed afloopt.

clock 16:18 16 uur 18. Even drinken en dan met de snuit eerst naar beneden, Mathieu van der Poel snijdt als eerste de afdeling aan.

clock 16:17 16 uur 17. Het is Mathieu van der Poel die over de top trekt en zo op kop de afdaling aansnijdt. Dit stuk mag je niet onderschatten: ook deze portie dalende wegen is riskant. . Het is Mathieu van der Poel die over de top trekt en zo op kop de afdaling aansnijdt. Dit stuk mag je niet onderschatten: ook deze portie dalende wegen is riskant.

clock 16:15 Top van de Cipressa. De Cipressa heeft weinig schade aangericht, of toch geen zichtbaar leed. Arnaud De Lie zal nog wel kunnen aanpikken in de afdaling, maar dit is een veeg teken. Caleb Ewan staat wel zijn mannetje. . 16 uur 15. hill Top van de Cipressa De Cipressa heeft weinig schade aangericht, of toch geen zichtbaar leed. Arnaud De Lie zal nog wel kunnen aanpikken in de afdaling, maar dit is een veeg teken. Caleb Ewan staat wel zijn mannetje.

clock 16:15 16 uur 15. Voor Arnaud De Lie is het een toets met de werkelijkheid. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Voor Arnaud De Lie is het een toets met de werkelijkheid. Christophe Vandegoor (Radio 1)

clock 16:14 16 uur 14. De Lie in crisis. Arnaud De Lie is aan het wroeten en wringen. Zijn elastiek dreigt te knakken. Dit is einde verhaal. . De Lie in crisis Arnaud De Lie is aan het wroeten en wringen. Zijn elastiek dreigt te knakken. Dit is einde verhaal.

clock 16:13 16 uur 13. Er zit nog altijd veel volk bij elkaar. De snelheid ligt hoog, maar het tempo is nog niet moordend. . Er zit nog altijd veel volk bij elkaar. De snelheid ligt hoog, maar het tempo is nog niet moordend.

clock 16:12 16 uur 12. Wout van Aert beschikt ook nog over Attila Valter. Mathieu van der Poel zit in zijn nabijheid, Jasper Philipsen sleurt wat dieper. . Wout van Aert beschikt ook nog over Attila Valter. Mathieu van der Poel zit in zijn nabijheid, Jasper Philipsen sleurt wat dieper.

