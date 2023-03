LIVE Milaan-Sanremo: 9 koplopers, controle door Jumbo-Visma en Trek-Segafredo

Fase per fase

clock 11:21 Eerste uur. Een uur vliegt voorbij. Het lijkt alsof de renners wat zitten te kuieren, maar vergis je niet: het gemiddelde van 46,6 km/u na het eerste uur vertelt een ander verhaal. En dan zit de wind nog niet in de meest gunstige richting. . 11 uur 21. average speed Eerste uur Een uur vliegt voorbij. Het lijkt alsof de renners wat zitten te kuieren, maar vergis je niet: het gemiddelde van 46,6 km/u na het eerste uur vertelt een ander verhaal. En dan zit de wind nog niet in de meest gunstige richting.

clock 11:19 11 uur 19. Tom Pidcock is een van de grote afwezigen. De Brit wordt aan de kant gehouden door een lichte hersenschudding. Het protocol kan alleen maar toegejuicht worden, al wordt er gefluisterd dat Pidcock tot 3 weken zijn fiets moet laten staan. Dan is zijn voorjaar min of meer naar de vaantjes. . Tom Pidcock is een van de grote afwezigen. De Brit wordt aan de kant gehouden door een lichte hersenschudding. Het protocol kan alleen maar toegejuicht worden, al wordt er gefluisterd dat Pidcock tot 3 weken zijn fiets moet laten staan. Dan is zijn voorjaar min of meer naar de vaantjes.

clock 11:15 11 uur 15. Wie het allemaal vanaf de eerste rij in het peloton bekijkt, is Mark Cavendish. De Brit won in 2009, nota bene als debutant. Een inspiratiebron voor Arnaud De Lie? . Wie het allemaal vanaf de eerste rij in het peloton bekijkt, is Mark Cavendish. De Brit won in 2009, nota bene als debutant. Een inspiratiebron voor Arnaud De Lie?

clock 11:12 11 uur 12. Het is nu al duidelijk dat de kopgroep geen XL-voorsprong overhandigd krijgt. Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) hebben zich op de schommel van 3 minuten gezet. Dankzij dit koersverloop spaart Tadej Pogacar (UAE) alvast een mannetje voor de eerste uren uit. . Het is nu al duidelijk dat de kopgroep geen XL-voorsprong overhandigd krijgt. Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) hebben zich op de schommel van 3 minuten gezet. Dankzij dit koersverloop spaart Tadej Pogacar (UAE) alvast een mannetje voor de eerste uren uit.

clock 11:09 11 uur 09.

clock 11:07 11 uur 07. Dat Trek-Segafredo zich zo manifesteert, heeft natuurlijk te maken met de 2 kanjers die het aan boord heeft: Jasper Stuyven en Mads Pedersen. Stuyven won in 2021, maar nam vorig jaar door ziekte niet deel aan Milaan-Sanremo. Pedersen was zijn luxe-invaller. De Deen heeft eigenlijk een broertje dood aan deze koers, maar werd bij zijn debuut 6e. Dat smaakt duidelijk naar meer. . Dat Trek-Segafredo zich zo manifesteert, heeft natuurlijk te maken met de 2 kanjers die het aan boord heeft: Jasper Stuyven en Mads Pedersen. Stuyven won in 2021, maar nam vorig jaar door ziekte niet deel aan Milaan-Sanremo. Pedersen was zijn luxe-invaller. De Deen heeft eigenlijk een broertje dood aan deze koers, maar werd bij zijn debuut 6e. Dat smaakt duidelijk naar meer.

clock 11:04 11 uur 04. Voorin is Negasi Haylu Abreha de vreemde eend in de bijt. Hij is de eerste Ethiopiër aan de start van La Primavera en de 22-jarige jongeling van Q36.5 rijdt niet geruisloos mee. . Voorin is Negasi Haylu Abreha de vreemde eend in de bijt. Hij is de eerste Ethiopiër aan de start van La Primavera en de 22-jarige jongeling van Q36.5 rijdt niet geruisloos mee.

clock 10:59 10 uur 59. Na Kuurne heb ik een stevig griepje gehad. Ik heb toch een week moeten rusten. Ik moet dus even afwachten waar ik sta met mijn vorm. . Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Na Kuurne heb ik een stevig griepje gehad. Ik heb toch een week moeten rusten. Ik moet dus even afwachten waar ik sta met mijn vorm. Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

clock 10:56 10 uur 56. Je zou redeneren dat Jos van Emden steun krijgt uit het UAE-kamp, maar dat gebeurt voorlopig niet. Het is (zowaar) Trek-Segafredo dat een mannetje mee laat mennen. Nog 261 kilometer: 3'11". . Je zou redeneren dat Jos van Emden steun krijgt uit het UAE-kamp, maar dat gebeurt voorlopig niet. Het is (zowaar) Trek-Segafredo dat een mannetje mee laat mennen. Nog 261 kilometer: 3'11".

clock 10:53 10 uur 53. Wat hebben we geleerd? We kijken als het ware naar een heruitgave van vorig jaar: Jos van Emden (Jumbo-Visma) is weer de eerste speurhond. Hij houdt de marge van de 9 vluchters beperkt. De Nederlander heeft zijn lesje geleerd: vorig jaar werden Samuele Rivi en Alessandro Tonelli pas diep in de omgeving van de Poggio bij de lurven gevat. Net die twee Italianen zijn ook vandaag weer meegeglipt. . Wat hebben we geleerd? We kijken als het ware naar een heruitgave van vorig jaar: Jos van Emden (Jumbo-Visma) is weer de eerste speurhond. Hij houdt de marge van de 9 vluchters beperkt. De Nederlander heeft zijn lesje geleerd: vorig jaar werden Samuele Rivi en Alessandro Tonelli pas diep in de omgeving van de Poggio bij de lurven gevat. Net die twee Italianen zijn ook vandaag weer meegeglipt.

clock 10:50 10 uur 50. De vluchters hebben dik 3 minuten voorsprong op het peloton.

clock 10:46 10 uur 46. De testa della corsa wordt bevolkt door de wildcard-teams, maar ook Jayco-AlUla heeft 2 mannetjes naar voren gestuurd. Na het wegvallen van Michael Matthews (corona) is de Australische equipe onthoofd. Op deze manier maken ze er dus het beste van. . De testa della corsa wordt bevolkt door de wildcard-teams, maar ook Jayco-AlUla heeft 2 mannetjes naar voren gestuurd. Na het wegvallen van Michael Matthews (corona) is de Australische equipe onthoofd. Op deze manier maken ze er dus het beste van.

clock 10:43 10 uur 43. Alessandro Tonelli heeft nu al jaren een abonnement op de vroege vlucht in Milaan-Sanremo. Hij is dus de ideale gids, maar de neofieten kunnen ook aankloppen bij Samuele Rivi. Ook hij was vorig jaar een van de aanvallers. . Alessandro Tonelli heeft nu al jaren een abonnement op de vroege vlucht in Milaan-Sanremo. Hij is dus de ideale gids, maar de neofieten kunnen ook aankloppen bij Samuele Rivi. Ook hij was vorig jaar een van de aanvallers.

clock 10:41 10 uur 41. Arnaud De Lie: "Onze ambitie is winnen met de ploeg". Arnaud De Lie: "Onze ambitie is winnen met de ploeg"

clock 10:41 10 uur 41. We hebben ons plan vorige week al opgemaakt. Maar het is tactiek, ik kan niets verklappen. . Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). We hebben ons plan vorige week al opgemaakt. Maar het is tactiek, ik kan niets verklappen. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 10:40 10 uur 40. In het peloton spelen ze er een beetje mee. Jos van Emden gaat meteen in controlemodus en onder meer Tim Wellens en Silvan Dillier willen "koersen". Met de glimlach nemen ze wat afstand van de grote groep. . In het peloton spelen ze er een beetje mee. Jos van Emden gaat meteen in controlemodus en onder meer Tim Wellens en Silvan Dillier willen "koersen". Met de glimlach nemen ze wat afstand van de grote groep.

clock 10:38 2'26". Nog 276 kilometer en dit negental zal onze dag kleuren. We identificeren 4 Italianen, 1 Zwitser, 1 Fransman, 1 Wit-Rus, 1 Ethiopiër en 1 Nederlander. . 10 uur 38. time difference 2'26" Nog 276 kilometer en dit negental zal onze dag kleuren. We identificeren 4 Italianen, 1 Zwitser, 1 Fransman, 1 Wit-Rus, 1 Ethiopiër en 1 Nederlander.

clock 10:35 10 uur 35. 9 leiders. De kopgroep smelt samen: Alessandro Tonelli (Bardiani) Samuele Zoccarato (Bardiani) Alexandre Balmer (Jayco-AlUla) Jan Maas (Jayco-AlUla) Mirco Maestri (Eolo-Kometa) Samuele Rivi (Eolo-Kometa) Aloïs Charrin (Tudor) Negasi Haylu Abreha (Q36.5) Aleksandr Riaboesjenko (Astana) . 9 leiders De kopgroep smelt samen: Alessandro Tonelli (Bardiani) Samuele Zoccarato (Bardiani) Alexandre Balmer (Jayco-AlUla) Jan Maas (Jayco-AlUla) Mirco Maestri (Eolo-Kometa) Samuele Rivi (Eolo-Kometa) Aloïs Charrin (Tudor) Negasi Haylu Abreha (Q36.5) Aleksandr Riaboesjenko (Astana)