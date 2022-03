Milaan-Sanremo: Ze blijven vallen als vliegen, ook Sam Bennett haakt af

09:18

09 uur 18. Oliver Naesen meldt ziek af. Oliver Naesen had zich heel wat van het voorjaar voorgesteld, maar ziekte gooit roet in het eten. De tweede van Milaan-Sanremo in 2019 - achter Julian Alaphilippe - liet vanochtend op zijn sociale media kort weten dat hij niet kan meedoen zaterdag. Na een minder 2021 had Naesen zich op een andere manier voorbereid op 2022. Dat leverde meteen een veelbelovende 4e plaats op in de Omloop, in Kuurne eindigde hij 20e, in Le Samyn 12e. Vorige week zaterdag moest Naesen evenwel ziek opgeven in Parijs-Nice, waar opvallend veel renners trouwens ziek werden. De ziekte zit nog in zijn lijf, zodat hij past voor de veeleisende 300 km van Milaan naar Sanremo. De voorbije 4 jaar was hij er telkens bij, met de 2e plek als climax. Vorig jaar eindigde hij 21e. .