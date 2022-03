Milaan-Sanremo: (voorlopig) geen lastminute-afzeggingen, start om 10.10 uur

21:20

21 uur 20. Mads Pedersen: "Pogacar en Van Aert proberen te volgen". Bij Trek-Segafredo kan Jasper Stuyven door ziekte zijn zege van 2021 niet verdedigen. Mads Pedersen is zijn vervanger. De Deen is in vorm, won een spurt in Parijs-Nice tegen Van Aert en Philipsen, maar wou eerst niet komen. "De beslissing viel gisteren, omdat Jasper ziek was en nog wat anderen. We hadden nog iemand nodig, het team belde me. Het was niet mijn plan, maar het is een Monument. Als ze me nodig hebben, kom ik", reageerde Pedersen. "Mijn vorm is goed, dus waarom niet. Het vertrouwen is er." Voor de Deen is het zijn debuut in de koers. "Deze wedstrijd ligt me. Het doel is meedoen in de laatste 70 kilometer en dan proberen een goed resultaat te halen. Niets is onmogelijk, ook niet bij een eerste keer." "De voorbije dagen zat ik niet veel uren op de fiets, zoals gepland, en dat is geen goede voorbereiding voor een race als deze. We zien wel wat het wordt. Wellicht zijn mijn benen wat geblokkeerd in het begin, maar komen ze na een tijd los." Voor hem zijn Pogacar en Van Aert de topfavorieten: "Zij zijn de te volgen wielen, als het mogelijk is. Hopelijk overleef ik de hellingen op het eind, ik ben niet zo'n klimmerstype. Jasper gaf me alvast enkele goede tips. Vooral op de juiste momenten vooraan zitten." .