Volg Milaan-Sanremo, met een pak afwezigen, van start (10 u.) tot finish op deze pagina

14:43 14 uur 43. Bij Alpecin-Fenix veranderen ze het geweer van schouder. Mathieu van der Poel staat aan de start, al is dat volgens de ploeg zonder verwachtingen. Hij vervangt zijn trainingsrit door Milaan-Sanremo. Van der Poel moet enkele afwezigheden binnen de ploeg opvangen. En een daarvan is Gianni Vermeersch. Hij is ziek teruggekeerd uit Italië. De ploeg benadrukt dat het niet om een coronabesmetting gaat.

10:33 10 uur 33. Ook een streep door Bennett. De deelnemerslijst voor Milaan-Sanremo is nog een naam kwijt. Bora-Hansgrohe kan niet rekenen op Sam Bennett. De Ierse sprinter is ziek en zal dus niet aan de start staan zaterdag.

17:59 17 uur 59. Ik ben niet meer zo sterk als vroeger. Maar als het tot een sprint komt op de Via Roma en ik ben er nog bij, mik ik op een mooi resultaat. Top 10 zou mooi zijn, nog iets beter is top. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) won Milaan-Sanremo in 2014.

17:46 Bij Ineos zijn al verwachte namen (voorlopig) wel van de partij. 17 uur 46.

16:05 Er haakt nog een ex-winnaar af: John Degenkolb moet uitzieken en is er niet bij. Hij won La Primavera in 2015. 16 uur 05.

15:25 Een nieuwe dag, een nieuwe wissel bij Quick Step-Alpha Vinyl: Davide Ballerini is ziek en wordt vervangen door Rémi Cavagna. De Fransman maakte gisteren nog maar zijn wederoptreden in Milaan-Turijn. Het was zijn eerste koersdag na een zware val tijdens een van de winterstages. 15 uur 25.

09:18 09 uur 18. Oliver Naesen meldt ziek af. Oliver Naesen had zich heel wat van het voorjaar voorgesteld, maar ziekte gooit roet in het eten. De tweede van Milaan-Sanremo in 2019 - achter Julian Alaphilippe - liet vanochtend op zijn sociale media kort weten dat hij niet kan meedoen zaterdag. Na een minder 2021 had Naesen zich op een andere manier voorbereid op 2022. Dat leverde meteen een veelbelovende 4e plaats op in de Omloop, in Kuurne eindigde hij 20e, in Le Samyn 12e. Vorige week zaterdag moest Naesen evenwel ziek opgeven in Parijs-Nice, waar opvallend veel renners trouwens ziek werden. De ziekte zit nog in zijn lijf, zodat hij past voor de veeleisende 300 km van Milaan naar Sanremo. De voorbije 4 jaar was hij er telkens bij, met de 2e plek als climax. Vorig jaar eindigde hij 21e.



19:22 19 uur 22. Senza Sonny Colbrelli. Het peloton kreunt onder de ziektegevallen en niet iedereen geraakt tijdig opgelapt voor het startschot in Milaan. Sonny Colbrelli mist zijn eerste belangrijke afspraak van het voorjaar. De nummer 2 van de Omloop Het Nieuwsblad moest Parijs-Nice al na één dag verlaten met bronchitis. Ruim een week later hakt Bahrain Victorious de knoop door: de Europese kampioen zegt af voor de belangrijkste eendagswedstrijd in zijn vaderland.