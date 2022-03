LIVE Milaan-Sanremo: Van der Poel "zit met winnen in zijn hoofd", 3 koppeltjes in vlucht

12:11 Van Avermaet rijdt voor de 15e keer op een rij Milaan-Sanremo. 12 uur 11. Van Avermaet rijdt voor de 15e keer op een rij Milaan-Sanremo

12:07 12 uur 07. Bora-Hansgrohe posteert 3 pionnen in de muil van het peloton. Door het afhaken van Sam Bennett rijden de groenhemden hier met een vloot vol vrijbuiters. Snelste man is Danny van Poppel, maar overleeft de Nederlander in de finale de schifting op de bultjes? De andere Bora-renners zijn Aleotti, Benedetti, Haller, Mullen en Schelling. . Bora-Hansgrohe posteert 3 pionnen in de muil van het peloton. Door het afhaken van Sam Bennett rijden de groenhemden hier met een vloot vol vrijbuiters.



12:03 12 uur 03. Met mijn rug gaat het vrij goed. Soms voel ik wel nog eens een reactie, maar op de fiets ondervind ik er geen hinder door. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Met mijn rug gaat het vrij goed. Soms voel ik wel nog eens een reactie, maar op de fiets ondervind ik er geen hinder door. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

11:58 11 uur 58. Philippe Gilbert: "Ik heb niet de conditie die ik wou". Philippe Gilbert: "Ik heb niet de conditie die ik wou"

11:53 11 uur 53. Piepkuiken in de kopgroep. De ketting in de kopgroep draait goed rond. Met de Spanjaard Ricardo Alejandro Zurita vertoeft de jongste deelnemer in deze Milaan-Sanremo helemaal voorin. Zurita telt 21 lentes en verdedigt de kleuren van Drone Hopper-Androni, de ploeg van de excentrieke Gianni Savio. Voor Zurita betekent deze Milaan-Sanremo de vuurdoop in de WorldTour. Dat viert hij dus met een urenlang avontuur in de vlucht. . Piepkuiken in de kopgroep De ketting in de kopgroep draait goed rond. Met de Spanjaard Ricardo Alejandro Zurita vertoeft de jongste deelnemer in deze Milaan-Sanremo helemaal voorin.



11:48 11 uur 48. Ik zal zoveel mogelijk energie proberen te sparen. Dat zal nodig zijn om op het juiste moment de echte goeie te kunnen volgen. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Ik zal zoveel mogelijk energie proberen te sparen. Dat zal nodig zijn om op het juiste moment de echte goeie te kunnen volgen. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

11:44 11 uur 44. Hou Eritreeër in de gaten. Opvallend is de vroege aanwezigheid van Intermarché-Wanty-Gobert in de voorwacht van het peloton. Met Alexander Kristoff hebben ze de winnaar van 2014 in de gelederen. Maar ook Biniam Girmay zou zich wel eens kunnen ontpoppen tot een revelatie vandaag. "Het is een eer om hier het eerste monument uit mijn carrière te rijden", zegt de jonge Eritreeër. "Mijn doel is om ervaring op te doen en een stap te zetten in mijn ontwikkeling als renner." . Hou Eritreeër in de gaten Opvallend is de vroege aanwezigheid van Intermarché-Wanty-Gobert in de voorwacht van het peloton.



11:39 Wat kan Fabio Jakobsen in zijn 1e Milaan-Sanremo? 11 uur 39. Wat kan Fabio Jakobsen in zijn 1e Milaan-Sanremo?

11:37 11 uur 37. Wanneer duikt 1e klim op? Na 2 jaar afwezigheid is de Passo del Turchino opnieuw de 1e hindernis in Milaan-Sanremo. Het is nog een dik uur wachten vooraleer de renners hun tanden mogen zetten in de lange maar vrij gemakkelijke beklimming. . Wanneer duikt 1e klim op? Na 2 jaar afwezigheid is de Passo del Turchino opnieuw de 1e hindernis in Milaan-Sanremo. Het is nog een dik uur wachten vooraleer de renners hun tanden mogen zetten in de lange maar vrij gemakkelijke beklimming.

11:33 11 uur 33. Jasper Philipsen: "De Poggio proberen te overleven". Jasper Philipsen: "De Poggio proberen te overleven"

11:30 11 uur 30. Kwiatkowski. Bij Ineos-Grenadiers hebben ze tijd om wat mopjes te vertellen. Elia Vivani trekt een glimlach van oor tot oor, ook bij Michal Kwiatkowski zien we een bescheiden glimlachje. Kwiatkowski is 1 van de 4 oud-winnaars van Milaan-Sanremo die vandaag meerijden. De andere 3 zijn Wout van Aert (2020), Arnaud Démare (2016) en Alexander Kristoff (2014). Kwiatkowski zelf knalde naar winst op de Via Roma in 2017. . Kwiatkowski Bij Ineos-Grenadiers hebben ze tijd om wat mopjes te vertellen. Elia Vivani trekt een glimlach van oor tot oor, ook bij Michal Kwiatkowski zien we een bescheiden glimlachje.



11:25 Wint Wout van Aert voor de 2e keer La Primavera? 11 uur 25. Wint Wout van Aert voor de 2e keer La Primavera?

11:22 11 uur 22. Om niet in slaap te vallen tijdens de komende uren, hebben we wat quizmateriaal klaargezet. Wie stond de voorbije 2 decennia op het hoogste schavotje in Milaan-Sanremo? Test je kennis in de quiz hieronder. . Om niet in slaap te vallen tijdens de komende uren, hebben we wat quizmateriaal klaargezet. Wie stond de voorbije 2 decennia op het hoogste schavotje in Milaan-Sanremo? Test je kennis in de quiz hieronder.

11:18 45,7 km/u. Een toeristentempo was het niet in het 1e wedstrijduur. Op de teller van de 8 koplopers prijkt een gemiddelde van 45,7 km/u. . 11 uur 18. 45,7 km/u Een toeristentempo was het niet in het 1e wedstrijduur. Op de teller van de 8 koplopers prijkt een gemiddelde van 45,7 km/u.

11:15 11 uur 15. Primoz Roglic: “Wout kan alles, dus we moeten positief zijn”. Primoz Roglic: “Wout kan alles, dus we moeten positief zijn”

11:12 11 uur 12. Nog eens de namen van de 8 koplopers. Jevgeni Gidich (Kaz/Astana) Artjom Zacharov (Kaz/Astana) Filippo Tagliani (Ita/Drone Hopper-Androni) Ricardo Alejandro Zurita (Spa/Drone Hopper-Androni) Samuele Rivi (Ita/Eolo-Kometa) Diego Pablo Sevilla (Spa/Eolo-Kometa) Alessandro Tonelli (Ita/Bardiani) Filippo Conca (Ita/Lotto-Soudal) . Nog eens de namen van de 8 koplopers Jevgeni Gidich (Kaz/Astana)

11:09 11 uur 09. Ik heb er alles voor gedaan om goed in vorm te zijn, maar het is niet gelukt. Jammer, maar het is nu zo. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) won Milaan-Sanremo nog nooit. Ik heb er alles voor gedaan om goed in vorm te zijn, maar het is niet gelukt. Jammer, maar het is nu zo. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) won Milaan-Sanremo nog nooit

11:06 11 uur 06. Herygers slaat praatje met Van Aert. Onze cocommentator in het veldrijden, Paul Herygers, rijdt vandaag met Bradley Wiggins achter op zijn motor. Herygers vond de tijd om een gesprekje te voeren met Van Aert in de achterhoede van het peloton. Geen toeval, want beide heren zijn afkomstig uit dezelfde gemeente: Lille. . Herygers slaat praatje met Van Aert Onze cocommentator in het veldrijden, Paul Herygers, rijdt vandaag met Bradley Wiggins achter op zijn motor.



