LIVE Milaan-Sanremo: Van Aert laat ploegmaat in peloton zwoegen, Van der Poel denkt aan zege

Beetje bij beetje pakt het peloton wat tijd terug op de 8 leiders. 6'26" op 80 km van de streep is een habbekrats. Een vroege vluchter die een rol speelt in de finale, lijkt uitgesloten.

Over 10 minuten begint het live commentaar op Radio 1

14 uur 47. Wedstrijdverhaal. 8 renners gingen er al van bij de start vandoor: 4 Italianen (Conca, Rivi, Tagliani en Tonelli), 2 Spanjaarden (Zurita en Sevilla) en 2 Kazachen (Gidich en Zacharov). Mathieu van der Poel zag een ploegmakker in de ploegbus blijven: Robert Stannard. Onderweg verloor Lotto-Soudal de Duitser Roger Kluge. Wout van Aert laat Jos van Emden al meer dan 4 uur het tempo op kop van het peloton bepalen. Er was een halfuur geleden een valpartij met 5 renners. De Spanjaard Elosegui (Movistar) was er het ergst aan toe, maar kon de strijd vervolgen. .