LIVE Milaan-Sanremo: favorieten schuiven op, wat gebeurt op de Capi?

15:39 De 2e van 3 Capi. 15 uur 39. De 2e van 3 Capi

15:38 15 uur 38. De favorieten schuiven naar voor.

15:37 Capo Cervo. De beklimmingen volgen elkaar nu in sneltempo op. De Capo Cervo is een hapklaar brokje van 3 kilometer. De gemiddelde stijging is verwaarloosbaar: 1,9%. . 15 uur 37. Capo Cervo De beklimmingen volgen elkaar nu in sneltempo op. De Capo Cervo is een hapklaar brokje van 3 kilometer. De gemiddelde stijging is verwaarloosbaar: 1,9%.

15:34 Over een dik uur zijn ze daar. 15 uur 34. Over een dik uur zijn ze daar

15:31 Voorsprong in vrije val. Door de temporuk in het peloton zakt de chrono onder de 5 minuten. De voorsprong van de kopgroep is in vrije val. . 15 uur 31. Voorsprong in vrije val Door de temporuk in het peloton zakt de chrono onder de 5 minuten. De voorsprong van de kopgroep is in vrije val.

15:30 15 uur 30. Capo Mele. De 8 avonturiers vertoeven ondertussen op de Capo Mele, de eerste en de steilste van 3 Capi. De gegevens van de Capo Mele: 2,5 kilometer lang 5,2% gemiddelde stijging 8,1 % maximale stijging . Capo Mele De 8 avonturiers vertoeven ondertussen op de Capo Mele, de eerste en de steilste van 3 Capi.



De gegevens van de Capo Mele:



2,5 kilometer lang

5,2% gemiddelde stijging

8,1 % maximale stijging





15:30 15 uur 30.

15:26 15 uur 26. Wereldkampioen tijdrijden. Treintjesvorming in het peloton: de roze pakken van EF schieten helemaal naar voren. Ook Filippo Ganna (wereldkampioen tijdrijden) komt voorin loeren. . Wereldkampioen tijdrijden Treintjesvorming in het peloton: de roze pakken van EF schieten helemaal naar voren. Ook Filippo Ganna (wereldkampioen tijdrijden) komt voorin loeren.

15:25 15 uur 25.

15:24 Val binnen de Wolfpack. De Deen Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) komt onzacht in aanraking met het asfalt. Zijn shirtje is op verschillende plekken gescheurd, Honoré houdt er schaafwonden aan over. . 15 uur 24. Val binnen de Wolfpack De Deen Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) komt onzacht in aanraking met het asfalt. Zijn shirtje is op verschillende plekken gescheurd, Honoré houdt er schaafwonden aan over.

15:21 15 uur 21. Jos van Emden doet het op zijn Tim Declercqs: urenlang op kop van het peloton de achterstand binnen de perken houden. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1). Jos van Emden doet het op zijn Tim Declercqs: urenlang op kop van het peloton de achterstand binnen de perken houden Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1)

15:20 15 uur 20.

15:19 15 uur 19. Omdat ze al 5 uur vooroprijden, maken we nog eens een eervolle vermelding van de namen van de 8 koplopers: Jevgeni Gidich (Kaz/Astana) Artjom Zacharov (Kaz/Astana) Filippo Tagliani (Ita/Drone Hopper-Androni) Ricardo Alejandro Zurita (Spa/Drone Hopper-Androni) Samuele Rivi (Ita/Eolo-Kometa) Diego Pablo Sevilla (Spa/Eolo-Kometa) Alessandro Tonelli (Ita/Bardiani) Filippo Conca (Ita/Lotto-Soudal) . Omdat ze al 5 uur vooroprijden, maken we nog eens een eervolle vermelding van de namen van de 8 koplopers:



Jevgeni Gidich (Kaz/Astana)

Artjom Zacharov (Kaz/Astana)

Filippo Tagliani (Ita/Drone Hopper-Androni)

Ricardo Alejandro Zurita (Spa/Drone Hopper-Androni)

Samuele Rivi (Ita/Eolo-Kometa)

Diego Pablo Sevilla (Spa/Eolo-Kometa)

Alessandro Tonelli (Ita/Bardiani)

Filippo Conca (Ita/Lotto-Soudal)

15:15 15 uur 15. Nog even genieten van de omgeving voor we beginnen aan de finale.

15:14 15 uur 14. Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl posteren hun treintjes in de voorste gelederen van het peloton. Over 12 kilometer snijden ze de eerste van de 3 Capi aan. . Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl posteren hun treintjes in de voorste gelederen van het peloton. Over 12 kilometer snijden ze de eerste van de 3 Capi aan.

15:12 15 uur 12. Van der Poel: "In Milaan-Sanremo wint niet altijd de beste renner". Van der Poel: "In Milaan-Sanremo wint niet altijd de beste renner"

15:11 15 uur 11. Nog 70 km. De kilometers zakken bijna even snel als de voorsprong van de 8 leiders. Gidich en co houden nog een vijftal minuten over op het peloton, waar de nervositeit stilaan in de gelederen sluipt. . Nog 70 km De kilometers zakken bijna even snel als de voorsprong van de 8 leiders. Gidich en co houden nog een vijftal minuten over op het peloton, waar de nervositeit stilaan in de gelederen sluipt.

15:10 15 uur 10. Zo dadelijk gaat de finale beginnen op weg naar de Capi. Dan zal het tempo de hoogte ingaan, want er staat rugwind op weg naar de Poggio. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1). Zo dadelijk gaat de finale beginnen op weg naar de Capi. Dan zal het tempo de hoogte ingaan, want er staat rugwind op weg naar de Poggio. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1)

15:06 15 uur 06. Pogacar in spaarmodus. Hoe gaat het vandaag met Tadej Pogacar? Het Sloveense wonderkind had gisteren nog last van een verstopte neus. In de buik van het peloton laat hij zich momenteel geruisloos meezuigen. . Pogacar in spaarmodus Hoe gaat het vandaag met Tadej Pogacar? Het Sloveense wonderkind had gisteren nog last van een verstopte neus. In de buik van het peloton laat hij zich momenteel geruisloos meezuigen.