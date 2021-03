Oliver Naesen (2e in 2019): "Aanvallen op de Cipressa is zelfmoord"

20 uur 29. Ik neem het een beetje zoals het komt en hoop op een goed resultaat. Alles kan, maar je mag er ook niet te veel op mikken, want dan keer je soms zeer teleurgesteld naar huis. Oliver Naesen (2e in 2019).

20 uur 29. Naesen: "Niet top door verkoudheid". Oliver Naesen werd in 2019 tweede in Milaan-Sanremo. Wie tweede wordt, kan dus ook winnen? "Klopt. Maar ik ben een beetje verkouden en heb niet de benen van 2019", aldus de kopman van AG2R-Citroën. "Ik was graag top geweest van Sanremo tot en met Roubaix, maar dat wordt dus moeilijk. Toch maak ik me niet al te veel zorgen, die verkoudheid zal wel weggaan." "Ik heb heel goed getraind, ik sta scherp. Dat moet wel in orde komen en ik denk wel dat ik de vruchten zal plukken van Parijs-Nice. Maar ik betwijfel of dat morgen al het geval zal zijn." .

20 uur 28. Ik lees overal dat je moet anticiperen, maar dat is gekkenwerk. Het is zelfmoord in een koers zoals Milaan-Sanremo om op 100 km aan te vallen of op de Cipressa. Die col is niet zo lastig, alle luitenanten zitten daar ook nog in het peloton en hebben maar één opdracht: hun kopmannen goed afzetten aan de Poggio. Oliver Naesen (2e in 2019).