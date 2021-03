LIVE Milaan-Sanremo: Aftellen naar de Capi, teams van favorieten knechten

14:41 14 uur 41. We hebben een sterke ploeg en dat is zo belangrijk in het hedendaagse wielrennen, maar op het einde van de dag spreken alleen de benen. . Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). We hebben een sterke ploeg en dat is zo belangrijk in het hedendaagse wielrennen, maar op het einde van de dag spreken alleen de benen. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal)

14:40 14 uur 40. De grote 3 in de WorldTour. Iedereen verwacht straks vuurwerk van het trio Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Ze rijden voor de 6e keer samen een eendagskoers in de WorldTour. De vorige 5 koersen werden verdeeld onder Van der Poel (Gold Race 2019, Vlaanderen 2020 en Strade Bianche 2021) en Van Aert (Strade Bianche en Sanremo 2020). . De grote 3 in de WorldTour Iedereen verwacht straks vuurwerk van het trio Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Ze rijden voor de 6e keer samen een eendagskoers in de WorldTour. De vorige 5 koersen werden verdeeld onder Van der Poel (Gold Race 2019, Vlaanderen 2020 en Strade Bianche 2021) en Van Aert (Strade Bianche en Sanremo 2020).

14:37 14 uur 37. Veel kopmannen brengen nog een laatste bezoekje aan hun volgwagen. Viviani, Gaviria en co: ze maken van de gelegenheid gebruik om de brandstoftank nog eens vol te gooien. . Veel kopmannen brengen nog een laatste bezoekje aan hun volgwagen. Viviani, Gaviria en co: ze maken van de gelegenheid gebruik om de brandstoftank nog eens vol te gooien.

14:32 14 uur 32. Ook de kopgroep lacht natuurlijk dankzij de rugwind. Ze houden nog 3'22" over en drijven de snelheid wat op. . Ook de kopgroep lacht natuurlijk dankzij de rugwind. Ze houden nog 3'22" over en drijven de snelheid wat op.

14:31 Een sanitaire stop zou de verklaring voor de scheuren zijn, maar alle brokken zijn weer gelijmd. . 14 uur 31. Een sanitaire stop zou de verklaring voor de scheuren zijn, maar alle brokken zijn weer gelijmd.

14:30 Nog 100 kilometer: chute Bouhanni. Na het intermezzo sluiten Van der Poel en Ewan weer aan. Zonder stress, lijkt het wel. Die duikt wel op bij Arkéa-Samsic: Bouhanni en een ploegmakker gaan tegen de vlakte. . 14 uur 30. Nog 100 kilometer: chute Bouhanni Na het intermezzo sluiten Van der Poel en Ewan weer aan. Zonder stress, lijkt het wel. Die duikt wel op bij Arkéa-Samsic: Bouhanni en een ploegmakker gaan tegen de vlakte.

14:27 14 uur 27. Wat is er precies gebeurd op weg naar Savona? We hebben er nog geen verklaring voor gekregen, maar het peloton is nog lang niet voltallig. De arbeiders van Alpecin-Fenix en Jumbo-Visma zijn alleszins niet geneigd om het tempo te drukken. . Wat is er precies gebeurd op weg naar Savona? We hebben er nog geen verklaring voor gekregen, maar het peloton is nog lang niet voltallig. De arbeiders van Alpecin-Fenix en Jumbo-Visma zijn alleszins niet geneigd om het tempo te drukken.

14:24 14 uur 24. Overal groepjes van pakweg 20 renners. De grote groep is volledig versplinterd, maar er is nog niet meteen paniek in de gelederen. Alaphilippe sluit vooraan aan, Van Aert hangt nog tussen de volgwagens. . Overal groepjes van pakweg 20 renners De grote groep is volledig versplinterd, maar er is nog niet meteen paniek in de gelederen. Alaphilippe sluit vooraan aan, Van Aert hangt nog tussen de volgwagens.

14:23 14 uur 23. De afdaling is ook voor het peloton verleden tijd en zoals wel vaker stellen we daar breukjes vast. Of dat te maken heeft met valpartijen of pech, is nog niet meteen duidelijk. . De afdaling is ook voor het peloton verleden tijd en zoals wel vaker stellen we daar breukjes vast. Of dat te maken heeft met valpartijen of pech, is nog niet meteen duidelijk.

14:19 14 uur 19. We enteren Savona en dat betekent dat we - letterlijk en figuurlijk - de laatste rechte lijn richting Sanremo aanvatten. Het is weliswaar een streep van dik 100 kilometer. . We enteren Savona en dat betekent dat we - letterlijk en figuurlijk - de laatste rechte lijn richting Sanremo aanvatten. Het is weliswaar een streep van dik 100 kilometer.

14:16 Het peloton snuift dadelijk de zeelucht op. 14 uur 16. Het peloton snuift dadelijk de zeelucht op

14:13 14 uur 13. De Italiaanse televisie zendt deze Milaan-Sanremo van start tot finish uit. Boeiend is de uitzending nu niet echt, maar deze marathon onderstreept nog eens de waarde van knechten zoals Tim Declercq, Senne Leysen en Paul Martens. Met z'n drieën rijden ze nu al uren op kop van het peloton. Normaal zit hun werk er al op als de tv-uitzending begint, nu hebben de liefhebbers met eigen ogen kunnen zien hoeveel werk ze al opgeknapt hebben. Petje af! . De Italiaanse televisie zendt deze Milaan-Sanremo van start tot finish uit. Boeiend is de uitzending nu niet echt, maar deze marathon onderstreept nog eens de waarde van knechten zoals Tim Declercq, Senne Leysen en Paul Martens. Met z'n drieën rijden ze nu al uren op kop van het peloton. Normaal zit hun werk er al op als de tv-uitzending begint, nu hebben de liefhebbers met eigen ogen kunnen zien hoeveel werk ze al opgeknapt hebben. Petje af!

14:09 14 uur 09. In een zeer goeie dag moet ik met de beste renners over de Poggio geraken. Als dat niet lukt, dan moeten we Caleb (Ewan) en John (Degenkolb) in stelling proberen te brengen. . Tim Wellens (Lotto-Soudal). In een zeer goeie dag moet ik met de beste renners over de Poggio geraken. Als dat niet lukt, dan moeten we Caleb (Ewan) en John (Degenkolb) in stelling proberen te brengen. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

14:06 Gemiddelde snelheid. 42,75 km/u, dat is het gemiddelde na 4 uur. Aangezien de wind nu een bondgenoot is, zullen we op de marstabel van het snelste schema belanden. De Via Roma zou het peloton dan rond 16.50u ontvangen. . 14 uur 06. Gemiddelde snelheid 42,75 km/u, dat is het gemiddelde na 4 uur. Aangezien de wind nu een bondgenoot is, zullen we op de marstabel van het snelste schema belanden. De Via Roma zou het peloton dan rond 16.50u ontvangen.

14:03 14 uur 03. Na de col rukt Sam Bennett op naar het front. De Ierse sprinter, die prima klimmersbenen had in Parijs-Nice, zal toch een beetje balen door de voorspelde wind. Rugwind op de Cipressa en de Poggio spelen vooral in de kaart van de aanvallers. De snelle mannen zullen naar adem happen op de kuitenbijters. . Na de col rukt Sam Bennett op naar het front. De Ierse sprinter, die prima klimmersbenen had in Parijs-Nice, zal toch een beetje balen door de voorspelde wind. Rugwind op de Cipressa en de Poggio spelen vooral in de kaart van de aanvallers. De snelle mannen zullen naar adem happen op de kuitenbijters.

13:59 Colle del Giovo. De kopgroep bereikt de top van de eerste echte hindernis. We dalen nu af richting de Ligurische kust, waar we dan rechts de Via Aurelia opdraaien. Daar blaast de wind in de rug. . 13 uur 59. Colle del Giovo De kopgroep bereikt de top van de eerste echte hindernis. We dalen nu af richting de Ligurische kust, waar we dan rechts de Via Aurelia opdraaien. Daar blaast de wind in de rug.

13:58 13 uur 58. Na 4 uur koers: nog 128 kilometer. We zitten 4 uur in het zadel, of zelfs wat langer als we de geneutraliseerde zone meerekenen. Declercq, Leysen en Martens zijn nog steeds de hoeders van de kudde. De 8 leiders - zonder Belgen - houden kort voor de top van de Colle del Giovo nog 4'09" over. . Na 4 uur koers: nog 128 kilometer We zitten 4 uur in het zadel, of zelfs wat langer als we de geneutraliseerde zone meerekenen. Declercq, Leysen en Martens zijn nog steeds de hoeders van de kudde. De 8 leiders - zonder Belgen - houden kort voor de top van de Colle del Giovo nog 4'09" over.

13:54 Als zijn ploegmaat het zegt... 13 uur 54. Als zijn ploegmaat het zegt...

13:53 13 uur 53. Mijn vorm is zeker niet geweldig. Ik ben hier om ploegmaats Anthony Turgis en Niccolo Bonifazio te helpen. Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie). Mijn vorm is zeker niet geweldig. Ik ben hier om ploegmaats Anthony Turgis en Niccolo Bonifazio te helpen. Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie)