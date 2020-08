VIDEO: Na de Strade Bianche wint Wout van Aert ook Milaan-Sanremo!

Bekijk de ontknoping:

De 111e editie van Milaan-Sanremo in een notendop:

Sprinters haken één voor één af

Dat was ook nodig, want dankzij een stroomstoot van een verrassend sterke Aimé De Gendt was het tempo snoeihard. Toen ook Sam Bennett kapseisde, nam ploegmakker Julian Alaphilippe vlijmscherp over.

Op naar de traditionele springplank dan maar, al waren er flink wat vraagtekens bij de stormloop. Wout van Aert zat plots helemaal achteraan, maar bij het opdraaien nam hij toch weer zijn plaatsje in de top 5 in.

Van Aert lost, komt terug en maakt het koeltjes af

De Fransman dacht aan een bisnummer, maar moest Wout van Aert in zijn wiel dulden. Toch een poosje, want kort voor de top moest de winnaar van de Strade Bianche de Franse springveer laten gaan.

Dankzij de daalcapaciteiten van Alaphilippe leek Van Aert ondanks het zeer beperkte verschil min of meer een vogel voor de kat, maar de Fransman was in al zijn enthousiasme te onstuimig en moest meermaals corrigeren.

Karakterkop Van Aert bleef foutloos en zat in geen tijd weer in het zog van rugnummer 1. Het duo trok broederlijk naar de Via Roma, al hijgde een elitegroepje voortdurend in hun nek.

Net voor de vod begon Alaphilippe dan toch te pokeren, maar Van Aert toonde zich een koele kikker.

Hij ving de winnaar van vorig jaar netjes op en was na een machtige en zuivere sprint een zuchtje sneller, goed voor de eerste Belgische winst sinds Fons De Wolf in 1981 en Andrei Tchmil in 1999.