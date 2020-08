LIVE Milaan-Sanremo: La Primavera kent ook in de zomer een klassiek verloop

16:18 Hier brandt straks de lamp. 16 uur 18. Hier brandt straks de lamp. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:13 Gemiddelde snelheid. Voor wie de tel is kwijtgeraakt: we zitten 5 uur op de fiets en tekenen voor een gemiddelde van 40,12 km/u. Dat betekent finishen rond 18.40u. . 16 uur 13. Gemiddelde snelheid Voor wie de tel is kwijtgeraakt: we zitten 5 uur op de fiets en tekenen voor een gemiddelde van 40,12 km/u. Dat betekent finishen rond 18.40u.

16:12 16 uur 12. Topfavoriet Van Aert heeft een plasje achter de rug. Zijn beschermengel is Martens, die hem weer naar voren loodst. Ook de helikopter spot de winnaar van de Strade Bianche. Ook voor de Italiaanse regisseur is onze landgenoot een van dé grote namen. .

16:10 16 uur 10. Bij Deceuninck-Quick Step bewaken Declercq, Asgreen en Jungels de eerste linie. Alaphilippe, vorig jaar winnaar, houdt zich nog schuil in de staart van de kudde. De olijke Fransman monstert de camera en wuift even naar het publiek. .

16:04 16 uur 04. Het peloton moet de vluchters gewoon binnen schot houden. Hen nu al inlopen heeft geen zin, want probeer deze bende dan maar eens onder controle te krijgen. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

16:03 16 uur 03. In het peloton zien we nog altijd hetzelfde beeld. Favorieten Van Aert en Ewan/Gilbert worden door hun ploegmakkers op de eerste rij gepositioneerd. .

16:01 Tijdsverschil. Terwijl de 7 nog altijd moedig blijven trappen, is hun bonus geslonken tot 3'06". . 16 uur 01.

15:54 15 uur 54. 200/300. Als paternosterballetjes tellen we de kilometers af. De kaap van de 200 komt in zicht en dat is min of meer de voet van de Colle di Nava. De top ligt op 70 kilometer van de aankomst, maar laat u niet misleiden door deze cijfertjes. Ook deze col zal normaal geen brokken maken. .

15:49 15 uur 49. Een man met een klare kijk op de zaken: wat verwacht Jan Bakelants van deze Milaan-Sanremo? Een man met een klare kijk op de zaken: wat verwacht Jan Bakelants van deze Milaan-Sanremo?

15:45 15 uur 45. Een overrompeling bij de start in Milaan is het nooit. Vanochtend was er, zo schat ik, 100 man aanwezig. Het blijft toch een beetje surreëel. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

15:41 15 uur 41. Samenvatting. We naderen 16u, altijd een goed moment om even samen te vatten. Het wedstrijdverhaal is bijzonder kort: 7 renners reden al in de eerste kilometer weg en het zevental - voornamelijk Italianen - houdt nu nog 4'20" over. In het peloton liep de samenwerking tussen Lotto-Soudal, Jumbo-Visma, Groupama-FDJ en Deceuninck-Quick Step gesmeerd. We blijven dus in de wachtkamer, zoals we dat uiteindelijk elk jaar doen in Milaan-Sanremo. .

Het wedstrijdverhaal is bijzonder kort: 7 renners reden al in de eerste kilometer weg en het zevental - voornamelijk Italianen - houdt nu nog 4'20" over.

In het peloton liep de samenwerking tussen Lotto-Soudal, Jumbo-Visma, Groupama-FDJ en Deceuninck-Quick Step gesmeerd. We blijven dus in de wachtkamer, zoals we dat uiteindelijk elk jaar doen in Milaan-Sanremo.

15:36 15 uur 36. Nog 125 kilometer. Terwijl de tweede bevoorradingszone wordt aangesneden, moeten we nog even wachten op de Colle di Nava. De tweede neofiet in deze klassieker is een loper van meer dan 30 kilometer. Ook hier mag in principe niemand echt in moeilijkheden worden gebracht. Maar aan het einde van het verhaal telt dit natuurlijk allemaal mee. .

15:22 15 uur 22. Wat met de wind? Belangrijk voor de finale: hoe blaast de wind vanop de top van de Poggio? Vooral in het nadeel, als we de weersvoorspellingen mogen geloven. Dat kan een stoorzender zijn in het plan van een of meerdere aanvallers. .

15:20 Top van de Niella Belbo. De eerste helling van de dag is vrij geruisloos gepasseerd. Of het voorgerechtje zo licht verteerbaar is geweest, dat zullen we in de finale zien. . 15 uur 20.

15:17 Het peloton rijdt ook vandaag weer rond in een bakoven. 15 uur 17.

15:16 15 uur 16. Kritische pa Van der Poel. Bij de start in Milaan sprak onze commentator Christophe Vandegoor met Adrie van der Poel. De Nederlander vroeg zich af waarom een traject van 300 kilometer een must was in deze omstandigheden en dit uitzonderlijke seizoen. "Ik vond dat geen domme gedachte", zegt Vandegoor. "300 kilometer in 33 graden: de drinkbussen zullen ons weer om de oren vliegen." .

De Nederlander vroeg zich af waarom een traject van 300 kilometer een must was in deze omstandigheden en dit uitzonderlijke seizoen.

"Ik vond dat geen domme gedachte", zegt Vandegoor. "300 kilometer in 33 graden: de drinkbussen zullen ons weer om de oren vliegen."

15:11 Gemiddelde snelheid. Na 4 uur koers is het gemiddelde een beetje gezakt: 40,32 km/u. De klimkilometers van het voorbije halfuur hebben daar wel wat mee te maken. . 15 uur 11.

15:08 15 uur 08. Het is bloedheet, ook hier. Dat was vorig weekend een factor en dat zal het straks ook zijn. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

15:02 15 uur 02. Nog 145 kilometer. Nog zo'n 8 kilometer tot de top van de Niella Belbo. Vooral Groupama-FDJ, Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal proberen enkele strepen op de carrosserie te trekken bij enkele uitdagers. .

15:00 De kopgroep houdt nog 5'30" over. 15 uur .

14:54 14 uur 54. Dit is alleszins ook de fase waarin Tim Declercq aan de bak moet. Ook bij Deceuninck-Quick Step hebben ze dus signalen ontvangen dat hun kopmannen in orde zijn. .

14:53 14 uur 53. Werkt Gilbert? . De wedstrijdradio maakt gewag van een werkende Philippe Gilbert. Offert hij zich nu al op voor kopman Caleb Ewan? We blijven toch een beetje voorzichtig. .

14:47 14 uur 47. Vanochtend bij de start: hoe schatten de Belgen hun kansen in? Vanochtend bij de start: hoe schatten de Belgen hun kansen in?

14:45 Niella Belbo. Het is niet dat we meteen vuurwerk verwachten, maar de voorwielen zullen het komende halfuur iets meer richting de hemel wijzen. We zijn halfweg en dat betekent dat we na 150 kilometer de klim naar Niella Belbo aanvatten. De top ligt op pakweg 135 km van de aankomst. . 14 uur 45.

We zijn halfweg en dat betekent dat we na 150 kilometer de klim naar Niella Belbo aanvatten. De top ligt op pakweg 135 km van de aankomst.

14:38 Nog 20 minuten en dan begint de uitzending op Radio 1. 14 uur 38.

14:34 14 uur 34. Bettiol en Nizzolo. De Italianen kijken uit naar Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli en Elia Viviani, maar er zijn nog meer thuisrijders met ambities. Alberto Bettiol was meer dan in orde in de Strade Bianche en kan na de Ronde van Vlaanderen een tweede monument winnen. En let ook op de schalkse Giacomo Nizzolo, die een uitstekend seizoen draait bij NTT. .

Alberto Bettiol was meer dan in orde in de Strade Bianche en kan na de Ronde van Vlaanderen een tweede monument winnen.

En let ook op de schalkse Giacomo Nizzolo, die een uitstekend seizoen draait bij NTT.

14:34 14 uur 34. In een koers van 300 kilometer telt elk detail. Je moet zoveel mogelijk energie sparen. Voor de rest is deze koers niet zo voorspelbaar als ze vaak lijkt, zeker in deze periode van het jaar. . Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

14:22 14 uur 22. Voorin staat Frapporti stil met een lekke band. De Italiaan hoeft zich geen zorgen te maken, want hij kan in geen tijd zijn plaats in de kopgroep weer innemen. .

14:14 Gemiddelde snelheid. We zitten al 3 uur in het zadel en het gemiddelde bedraagt 42,47 km/u. Als we die lijn aanhouden, finishen we rond 18.15u. . 14 uur 14.

14:03 14 uur 03. Viviani? Elia Viviani koerst al enkele jaren rond met een droom: Milaan-Sanremo winnen. De Europese kampioen kon dit seizoen nog geen potten breken bij Cofidis. Is hij dit jaar wel in staat om de Poggio te overleven? Hij krijgt de steun van één Belg: Kenneth Vanbilsen. .

14:02 Tijdsverschil. Het verschil met de 7 leiders zakt voor het eerst onder de 6 minuten. Beetje bij beetje naderen we de Niella Belbo, al moeten we deze klim zeker niet opblazen. . 14 uur 02.

13:54 Kan rugnummer 1 Julian Alaphilippe straks zo hard lachen als ploegleider Wilfried Peeters? 13 uur 54.

13:48 13 uur 48. 6 renners per ploeg: we moeten voorzichtiger zijn met de tactiek vandaag. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step).

13:47 13 uur 47. Stybar: "Met Bennett hebben we een hele goeie kaart: hij kan winnen". Stybar: "Met Bennett hebben we een hele goeie kaart: hij kan winnen"

13:37 13 uur 37. Trek-Segafredo. Wie opvallend weinig ter sprake komt, is Vincenzo Nibali. De winnaar van 2018 is intussen 35 jaar, maar schrijf hem zeker niet af. Nibali kwam ten val in de Strade Bianche, maar de Siciliaan lijkt weinig hinder te ondervinden van een handblessure. "Hij zette zich in Milaan-Turijn op een heuveltje 5 minuten op kop van het peloton en het was pompen geblazen", vertelt Oliver Naesen in Het Nieuwsblad. .

De winnaar van 2018 is intussen 35 jaar, maar schrijf hem zeker niet af. Nibali kwam ten val in de Strade Bianche, maar de Siciliaan lijkt weinig hinder te ondervinden van een handblessure.

"Hij zette zich in Milaan-Turijn op een heuveltje 5 minuten op kop van het peloton en het was pompen geblazen", vertelt Oliver Naesen in Het Nieuwsblad.

13:27 Jasper De Buyst brengt Philippe Gilbert weer naar de staart van het peloton. 13 uur 27.

13:26 13 uur 26. Nog 200 kilometer. Voor wie streepjes trekt: de koersradio meldt dat we al 100 kilometer aan het trappen zijn. We willen niemand ontmoedigen, maar dat betekent dat er nog 205 kilometer volgt... .

13:23 13 uur 23. Bisnummer voor Démare? Winnen op de Via Roma, Arnaud Démare weet hoe het voelt. De Fransman flikte het in 2016. Woensdag was hij de snelste van het pak in Milaan-Turijn. Démare gelooft volop in zijn ploegmaats: Küng, Sinkeldam en Guarnieri moeten hem in de finale begeleiden. .

Woensdag was hij de snelste van het pak in Milaan-Turijn. Démare gelooft volop in zijn ploegmaats: Küng, Sinkeldam en Guarnieri moeten hem in de finale begeleiden.

13:22 13 uur 22. Ik heb me in het verleden al zo goed gevoeld als nu, maar ik ben nog nooit zo goed omringd geweest als vandaag. . Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

13:19 Eten. Voldoende drinken en ook genoeg eten: we kunnen het bij deze temperatuur niet voldoende herhalen. Ook de renners heben die boodschap begrepen en sluipen naar de eerste bevoorradingszone van de dag. . 13 uur 19.

13:12 13 uur 12. Van der Poel: "3 sterren van de Sporza-redactie? Soms snap ik de sterren zelf niet zo goed". Van der Poel: "3 sterren van de Sporza-redactie? Soms snap ik de sterren zelf niet zo goed"

13:09 13 uur 09. Ik probeer onzichtbaar te zijn tot de voet van de Poggio. Ik heb de helling verkend: het stelt niet zoveel voor, maar na 300 kilometer lijkt het wel een col. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

13:02 Het peloton bevindt zich in Alessandria na ruim 80 kilometer koers. 13 uur 02.

13:00 13 uur . Bahrein-McLaren. Ook Bahrein-McLaren is een team dat op meerdere paarden kan wedden. Dylan Teuns moet op de hellingen op de afspraak zijn, Sonny Colbrelli en Ivan Garcia Cortina kunnen speculeren op hun sprint. De Italiaan won vorige week in de Route d'Occitanie en maakte indruk op onze spion. Als toetje is er ook nog Matej Mohoric, die vorig jaar 5e werd op de Via Roma. Voor de volledigheid: Damiano Caruso won vorige zondag dan weer de Circuito de Getxo. Stevig ploegje! .

Dylan Teuns moet op de hellingen op de afspraak zijn, Sonny Colbrelli en Ivan Garcia Cortina kunnen speculeren op hun sprint. De Italiaan won vorige week in de Route d'Occitanie en maakte indruk op onze spion.

Als toetje is er ook nog Matej Mohoric, die vorig jaar 5e werd op de Via Roma. Voor de volledigheid: Damiano Caruso won vorige zondag dan weer de Circuito de Getxo. Stevig ploegje!

12:56 12 uur 56. UAE Emirates. We hebben nog enkele uren om de startlijst te bestuderen en blijven met onze ogen knipperen bij UAE Emirates, dat hier toch wel met een sterrenensemble aan de start is verschenen. Alexander Kristoff won deze koers in 2014, Fernando Gaviria is de andere snelheidsduivel. Hij lijkt hersteld van zijn coronabesmetting in februari en won vorige week al

Alexander Kristoff won deze koers in 2014, Fernando Gaviria is de andere snelheidsduivel. Hij lijkt hersteld van zijn coronabesmetting in februari en won vorige week al in Burgos.

Ook toptalent Tadej Pogacar proeft van "La Primavera" en dan is er ook nog Davide Formolo, vorige week runner-up in de Strade Bianche. Aan troefkaarten geen gebrek. Wie wordt straks de aas?

12:46 12 uur 46. Het wedstrijdverhaal zal wellicht een tijdje muurvast liggen. De koplopers flirten met de grens van 7 minuten, maar meer speelruimte wordt hen nu ook niet gegund. . Het wedstrijdverhaal zal wellicht een tijdje muurvast liggen. De koplopers flirten met de grens van 7 minuten, maar meer speelruimte wordt hen nu ook niet gegund.

12:35 12 uur 35. Van Aert: "Ja, ook hier waren we uiteraard bezig met de zaak rond Groenewegen en Jakobsen". Van Aert: "Ja, ook hier waren we uiteraard bezig met de zaak rond Groenewegen en Jakobsen"

12:34 12 uur 34. Of ik speculeer op mijn sprint? Op de Poggio moet je positie goed zijn en daarna is het koersen op instinct. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Of ik speculeer op mijn sprint? Op de Poggio moet je positie goed zijn en daarna is het koersen op instinct. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

12:33 De topfavoriet, in binnen- en buitenland: Wout van Aert. 12 uur 33. De topfavoriet, in binnen- en buitenland: Wout van Aert

12:28 12 uur 28. Aangezien ploegen met slechts 6 renners aan de start staan, moet er spaarzaam omgesprongen worden met de krachten. Ook Jumbo-Visma ontloopt echter zijn verantwoordelijkheid niet en laat een mannetje meepeddelen met de knechten van Lotto-Soudal en Groupama-FDJ. . Aangezien ploegen met slechts 6 renners aan de start staan, moet er spaarzaam omgesprongen worden met de krachten.

Ook Jumbo-Visma ontloopt echter zijn verantwoordelijkheid niet en laat een mannetje meepeddelen met de knechten van Lotto-Soudal en Groupama-FDJ.

12:16 Eerste koersuur is voorbij. Na 60 minuten hebben de renners 43,6 kilometer achter de rug. Voor wie op zaterdag wat langer in zijn bed is blijven liggen, geven we nog even de namen van de 7 leiders: Mattia Bais (Androni), Alessandro Tonelli en Fabio Mazzucco (Bardiani), Damiano Cima (Gazprom), Marco Frapporti (Vini Zabu), Manuele Boaro (Astana) en Hector Carretero (Movistar). Ze krijgen 6'22". . 12 uur 16. Eerste koersuur is voorbij Na 60 minuten hebben de renners 43,6 kilometer achter de rug.

Voor wie op zaterdag wat langer in zijn bed is blijven liggen, geven we nog even de namen van de 7 leiders: Mattia Bais (Androni), Alessandro Tonelli en Fabio Mazzucco (Bardiani), Damiano Cima (Gazprom), Marco Frapporti (Vini Zabu), Manuele Boaro (Astana) en Hector Carretero (Movistar).

Ze krijgen 6'22".

12:15 12 uur 15. Oliver Naesen: "Positie houden aan de voet van de Poggio en dan de pk's loslaten". Oliver Naesen: "Positie houden aan de voet van de Poggio en dan de pk's loslaten"

12:14 12 uur 14. De conditie is zeker goed, maar die hitte - pfffff- vormt het enige vraagteken. Oliver Naesen (AG2R). De conditie is zeker goed, maar die hitte - pfffff- vormt het enige vraagteken. Oliver Naesen (AG2R)

12:13 Tiesj Benoot en Oliver Naesen keuvelen nog even in het eerste wedstrijduur. 12 uur 13. Tiesj Benoot en Oliver Naesen keuvelen nog even in het eerste wedstrijduur

12:10 12 uur 10. We trekken dit jaar dus niet in zuidelijke richting naar de Turchino, maar zoeken het westen iets meer op. De tocht door het binnenland brengt ons straks tot bij de Niella Belbo, een nieuwkomer in Miaan-Sanremo en de eerste helling van de dag. De voet van die lange (en niet al te zware) hindernis volgt even voor halfweg. . We trekken dit jaar dus niet in zuidelijke richting naar de Turchino, maar zoeken het westen iets meer op.

De tocht door het binnenland brengt ons straks tot bij de Niella Belbo, een nieuwkomer in Miaan-Sanremo en de eerste helling van de dag.

De voet van die lange (en niet al te zware) hindernis volgt even voor halfweg.

11:59 Franse steun. Na bijna 37 kilometer stagneert de bonus van de 7 leiders een beetje: 5'37". Voorin verwelkomt de werkmier van Lotto-Soudal een collega: ook Groupama-FDJ schuift een mannetje bij. De Fransen geloven vol in de kansen van Arnaud Démare, in 2016 winnaar op de Via Roma. De Fransman was woensdag nog de snelste in Milaan-Turijn. . 11 uur 59. Franse steun Na bijna 37 kilometer stagneert de bonus van de 7 leiders een beetje: 5'37".



Voorin verwelkomt de werkmier van Lotto-Soudal een collega: ook Groupama-FDJ schuift een mannetje bij.

De Fransen geloven vol in de kansen van Arnaud Démare, in 2016 winnaar op de Via Roma. De Fransman was woensdag nog de snelste in Milaan-Turijn.

11:53 11 uur 53. Meer dan 300 kilometer? Het is Milaan-Sanremo, hé: veel kilometers, maar niet de lastigste koers van het jaar. Greg Van Avermaet (CCC). Meer dan 300 kilometer? Het is Milaan-Sanremo, hé: veel kilometers, maar niet de lastigste koers van het jaar. Greg Van Avermaet (CCC)

11:52 11 uur 52. Greg Van Avermaet: "Een move of sprinten op de Via Roma? Ik moet mijn intuïtie aanspreken". Greg Van Avermaet: "Een move of sprinten op de Via Roma? Ik moet mijn intuïtie aanspreken"

11:50 11 uur 50. Astana. De meeste topteams haalden hun neus dus op voor een plekje in de kopgroep, maar Astana toonde wel belangstelling. Het Italiaanse hart van Manuele Boaro klopte te hevig. De Italiaan is de gezant van Aleksej Loetsenko, maar de Kazachen zullen ook kijken naar Gorka Izagirre en Alex Aranburu. Zij werden maandag 1e en 2e in de Gran Trittico Lombardo. . Astana De meeste topteams haalden hun neus dus op voor een plekje in de kopgroep, maar Astana toonde wel belangstelling. Het Italiaanse hart van Manuele Boaro klopte te hevig.

De Italiaan is de gezant van Aleksej Loetsenko, maar de Kazachen zullen ook kijken naar Gorka Izagirre en Alex Aranburu. Zij werden maandag 1e en 2e in de Gran Trittico Lombardo.

11:45 11 uur 45. Onze reporter in Milaan heeft nog eens kunnen polsen naar het gevoel bij onder meer Naesen, Van Aert en Van Avermaet kort voor de start. Hun interviews kun je spoedig bekijken op onze website. . Onze reporter in Milaan heeft nog eens kunnen polsen naar het gevoel bij onder meer Naesen, Van Aert en Van Avermaet kort voor de start. Hun interviews kun je spoedig bekijken op onze website.

11:39 Greg Van Avermaet praat bij met ex-ploegmaat Stefan Küng. 11 uur 39. Greg Van Avermaet praat bij met ex-ploegmaat Stefan Küng

11:37 11 uur 37. Lotto-Soudal werkt. De 7 leiders huppelen verder weg van het peloton. De chronometer geeft al meer dan 4 minuten aan. In het peloton rust het eerste werk op de schouders van Lotto-Soudal. Met Philippe Gilbert en Caleb Ewan hebben zij twee ijzers. Het duo wordt gesteund door onze landgenoten Frederik Frison, Nikolas Maes, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. . Lotto-Soudal werkt De 7 leiders huppelen verder weg van het peloton. De chronometer geeft al meer dan 4 minuten aan.

In het peloton rust het eerste werk op de schouders van Lotto-Soudal. Met Philippe Gilbert en Caleb Ewan hebben zij twee ijzers.

Het duo wordt gesteund door onze landgenoten Frederik Frison, Nikolas Maes, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande.

11:35 11 uur 35. Ik verwacht dat er weer een kleine groep voor de zege zal sprinten. Mijn favorieten? Ik denk meteen aan Wout van Aert en Arnaud Démare. . Voormalig spurtbom Marcel Kittel in een gesprek met onze redactie. Ik verwacht dat er weer een kleine groep voor de zege zal sprinten. Mijn favorieten? Ik denk meteen aan Wout van Aert en Arnaud Démare. Voormalig spurtbom Marcel Kittel in een gesprek met onze redactie

11:28 11 uur 28. Androni en Bardiani. Dat Androni en Bardiani een ticketje voor de vroege vlucht zouden boeken, hadden we kunnen voorspellen. De twee Italiaanse teams profiteerden van de ingreep om de teams te reduceren tot 6 renners. Zij kregen pas 10 dagen geleden startrecht. Met Gazprom en Vini Zabu hebben nog twee wildcards zich aangemeld in de kopgroep. . Androni en Bardiani Dat Androni en Bardiani een ticketje voor de vroege vlucht zouden boeken, hadden we kunnen voorspellen.

De twee Italiaanse teams profiteerden van de ingreep om de teams te reduceren tot 6 renners. Zij kregen pas 10 dagen geleden startrecht.

Met Gazprom en Vini Zabu hebben nog twee wildcards zich aangemeld in de kopgroep.

11:22 Om 10.40u verliet het peloton de startzone. 11 uur 22. Om 10.40u verliet het peloton de startzone

11:17 Peloton volgt al op 2 minuten. Met z'n zevenen zijn ze voorin. Het zal u wellicht niet verbazen dat vooral de kleinere Italiaanse teams aan boord zijn. Androni beschikt over Bais, Bardiani over Mazzucco en Tonelli, Vini Zabu over Frapporti. Ook Movistar (Carretero), Astana (Boaro) en Gazprom (Cima) zijn op de eerste trein gesprongen. . 11 uur 17. Peloton volgt al op 2 minuten Met z'n zevenen zijn ze voorin. Het zal u wellicht niet verbazen dat vooral de kleinere Italiaanse teams aan boord zijn.

Androni beschikt over Bais, Bardiani over Mazzucco en Tonelli, Vini Zabu over Frapporti.

Ook Movistar (Carretero), Astana (Boaro) en Gazprom (Cima) zijn op de eerste trein gesprongen.

11:13 11 uur 13. We geven u de namen die doorsijpelen: Mattia Bais, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Damiano Cima, Hector Carretero, Fabio Mazzucco en Marco Frapporti worden aan het front gesignaleerd. . We geven u de namen die doorsijpelen: Mattia Bais, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Damiano Cima, Hector Carretero, Fabio Mazzucco en Marco Frapporti worden aan het front gesignaleerd.

11:12 11 uur 12. Nu al de goeie vlucht? We zijn amper 2 kilometer ver en Radio Corsa meldt dat er al een ontsnapping geboetseerd is. In Italië laten ze er zelden gras over groeien! . Nu al de goeie vlucht? We zijn amper 2 kilometer ver en Radio Corsa meldt dat er al een ontsnapping geboetseerd is. In Italië laten ze er zelden gras over groeien!

11:08 11 uur 08. Het heeft blijkbaar wat meer moeite gekost dan verwacht, maar rond 11.07u zijn we er echt aan begonnen. En dus herhalen we onze vraag: wie stuift meteen naar voren? . Het heeft blijkbaar wat meer moeite gekost dan verwacht, maar rond 11.07u zijn we er echt aan begonnen. En dus herhalen we onze vraag: wie stuift meteen naar voren?

11:04 11 uur 04. Met mijn vorm gaat het crescendo. Ik ben nog niet top, maar ik ben wel al goed. Al mikken we met onze ploeg op onze sprinter Sam Bennett. . Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), de winnaar van vorig jaar. Met mijn vorm gaat het crescendo. Ik ben nog niet top, maar ik ben wel al goed. Al mikken we met onze ploeg op onze sprinter Sam Bennett. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), de winnaar van vorig jaar

11:00 11 uur . Start (bis). En nu zijn de duiven echt gelost! Wie opent de debatten? In Milaan-Sanremo gunt het peloton een vluchtersgroep meestal een ruime bonus, maar dat zal dit jaar misschien wel anders zijn. Aangezien ploegen slechts 6 renners tellen, zijn er minder knechten ter beschikking. De voorsprong zal dus vermoedelijk geen al te grote proporties aannemen. . Start (bis) En nu zijn de duiven echt gelost! Wie opent de debatten?

In Milaan-Sanremo gunt het peloton een vluchtersgroep meestal een ruime bonus, maar dat zal dit jaar misschien wel anders zijn.

Aangezien ploegen slechts 6 renners tellen, zijn er minder knechten ter beschikking. De voorsprong zal dus vermoedelijk geen al te grote proporties aannemen.

10:55 10 uur 55. Het peloton houdt halt aan kilometerpaal 0 in Trezzano sul Naviglio. Daar zal - als het boekje gerespecteerd wordt - om 11u het werkelijke startschot weerklinken. . Het peloton houdt halt aan kilometerpaal 0 in Trezzano sul Naviglio. Daar zal - als het boekje gerespecteerd wordt - om 11u het werkelijke startschot weerklinken.

10:51 Sì! Yes! 10 uur 51. Sì! Yes! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:45 10 uur 45. In normale omstandigheden zien we bij de start van Milaan-Sanremo meestal nog wat extra kledij rond de lichamen van de renners hangen, maar dat is vandaag uiteraard niet het geval. Bij deze zomerse editie geeft de thermometer aan de start al bijna 30 graden aan. . In normale omstandigheden zien we bij de start van Milaan-Sanremo meestal nog wat extra kledij rond de lichamen van de renners hangen, maar dat is vandaag uiteraard niet het geval. Bij deze zomerse editie geeft de thermometer aan de start al bijna 30 graden aan.

10:43 10 uur 43. Piazza Castello. Het peloton is zonet vertrokken aan het Castello Sforzesco, hartje Milaan, vlak bij de Piazza del Duomo. Het kasteel grenst aan het Parco Sempione, de groene long van de modestad. De Milanezen beschouwen het als hun Central Park. Aangezien we nog 10 kilometer moeten opwarmen tot de vlag zakt, hebben we dus nog wel even de tijd om de rol van lokale gids aan te nemen. . Piazza Castello Het peloton is zonet vertrokken aan het Castello Sforzesco, hartje Milaan, vlak bij de Piazza del Duomo.

Het kasteel grenst aan het Parco Sempione, de groene long van de modestad. De Milanezen beschouwen het als hun Central Park.

Aangezien we nog 10 kilometer moeten opwarmen tot de vlag zakt, hebben we dus nog wel even de tijd om de rol van lokale gids aan te nemen.

10:42 Staan deze kanshebbers op uw lijstje? . 10 uur 42. Staan deze kanshebbers op uw lijstje? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:40 10 uur 40. Start! 27 ploegen kregen een uitnodiging in de bus en zij mochten 6 renners selecteren. Met een peloton van 162 lieden verlaten we stilaan de startzone. . Start! 27 ploegen kregen een uitnodiging in de bus en zij mochten 6 renners selecteren. Met een peloton van 162 lieden verlaten we stilaan de startzone.

10:34 10 uur 34. Ik had vorig jaar te weinig vertrouwen in mijn sprint. Er zijn veel scenario's die mij vandaag passen. Ik heb veel vertrouwen en gemoedsrust na de Strade Bianche, maar mijn honger is nog niet gestild. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik had vorig jaar te weinig vertrouwen in mijn sprint. Er zijn veel scenario's die mij vandaag passen. Ik heb veel vertrouwen en gemoedsrust na de Strade Bianche, maar mijn honger is nog niet gestild. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:33 De topfavoriet vandaag? Vorig jaar werd hij 6e bij zijn debuut. 10 uur 33. De topfavoriet vandaag? Vorig jaar werd hij 6e bij zijn debuut. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:27 10 uur 27. Koers op 3 fronten. Milaan-Sanremo vormt de hoofdschotel vandaag, maar er zijn nog meer lekkere gerechten. Er wordt ook gekoerst in de Ronde van Polen en in de Ronde van de Ain wacht ook al een bergrit. Ook die afspraken kunt u op onze website met tekstupdates volgen. En dan hebben we het nog niet eens over alle voetbalafspraken vandaag. . Koers op 3 fronten Milaan-Sanremo vormt de hoofdschotel vandaag, maar er zijn nog meer lekkere gerechten.

Er wordt ook gekoerst in de Ronde van Polen en in de Ronde van de Ain wacht ook al een bergrit. Ook die afspraken kunt u op onze website met tekstupdates volgen.

En dan hebben we het nog niet eens over alle voetbalafspraken vandaag.

10:07 De renners worden momenteel "voorgesteld". Om 10.40u vertrekt het peloton. 10 uur 07. De renners worden momenteel "voorgesteld". Om 10.40u vertrekt het peloton. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:06 Philippe Gilbert gaat vandaag weer op monumentenjacht. 10 uur 06. Philippe Gilbert gaat vandaag weer op monumentenjacht

09:59 09 uur 59. Radio 1. We weten niet wat uw plannen zijn op deze bloedhete dag, maar bij Sporza hoeft u uiteraard geen pedaalslag te missen. Naast deze liveblog is ook Radio 1 een ideale partner op deze monumentendag. Christophe Vandegoor en Carl Berteele zijn onze verslaggevers ter plaatse. De uitzending begint om 15u. . Radio 1 We weten niet wat uw plannen zijn op deze bloedhete dag, maar bij Sporza hoeft u uiteraard geen pedaalslag te missen.

Naast deze liveblog is ook Radio 1 een ideale partner op deze monumentendag.

Christophe Vandegoor en Carl Berteele zijn onze verslaggevers ter plaatse. De uitzending begint om 15u.

09:58 09 uur 58. Het aangepaste parcours? De finale zal weer pas openbreken vanaf de Cipressa. De combinatie van de hitte met de afstand zal wel een rol spelen en er zijn ook onbekende factoren: ploegen starten met slechts 6 renners en zijn jongens met weinig wedstrijdkilometers in de benen al voldoende gerodeerd om de langste klassieker te rijden? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het aangepaste parcours? De finale zal weer pas openbreken vanaf de Cipressa. De combinatie van de hitte met de afstand zal wel een rol spelen en er zijn ook onbekende factoren: ploegen starten met slechts 6 renners en zijn jongens met weinig wedstrijdkilometers in de benen al voldoende gerodeerd om de langste klassieker te rijden? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

09:36 09 uur 36. 305 km (+ 10 km). Het traject van deze Milaan-Sanremo uitstippelen, het is een werk van lange adem geweest. De organisatie heeft nu eindelijk een definitief parcours afgeklopt. Van 291 kilometer oorspronkelijk ging het vorige week al tot 299 kilometer door de "njet" in de streek rond Savona, maar door een wegverzakking moest er ook deze week op de valreep nog een ommetje uitgestippeld worden. We gaan vandaag dus voor 305 kilometer, met bovendien nog een geneutraliseerde zone van liefst 10 kilometer in hartje Milaan. U heeft het goed begrepen: deze Milaan-Sanremo wordt een marathononderneming. . 305 km (+ 10 km) Het traject van deze Milaan-Sanremo uitstippelen, het is een werk van lange adem geweest. De organisatie heeft nu eindelijk een definitief parcours afgeklopt.

Van 291 kilometer oorspronkelijk ging het vorige week al tot 299 kilometer door de "njet" in de streek rond Savona, maar door een wegverzakking moest er ook deze week op de valreep nog een ommetje uitgestippeld worden.

We gaan vandaag dus voor 305 kilometer, met bovendien nog een geneutraliseerde zone van liefst 10 kilometer in hartje Milaan. U heeft het goed begrepen: deze Milaan-Sanremo wordt een marathononderneming.

09:36 Eenmaal, andermaal: het parcours van vandaag. 09 uur 36. Eenmaal, andermaal: het parcours van vandaag

08:30 Karl Vannieuwkerke gelooft in een Belgische triomf. 08 uur 30. Karl Vannieuwkerke gelooft in een Belgische triomf Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:29 Het vernieuwde parcours oogt heuvelachtig. 08 uur 29. Het vernieuwde parcours oogt heuvelachtig Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:28 De selectie van Lotto-Soudal. 08 uur 28. De selectie van Lotto-Soudal Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:26 08 uur 26. 1e monument van het jaar. We hebben er heel lang moeten op wachten, maar vandaag is het zover. Het eerste monument van het jaar, Milaan-Sanremo, opent zijn deuren voor de beste renners ter wereld. Wie gaat aan de haal met de hoofdtrofee? Volg de wedstrijd live vanaf 11u. . 1e monument van het jaar We hebben er heel lang moeten op wachten, maar vandaag is het zover. Het eerste monument van het jaar, Milaan-Sanremo, opent zijn deuren voor de beste renners ter wereld. Wie gaat aan de haal met de hoofdtrofee? Volg de wedstrijd live vanaf 11u.