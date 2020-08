LIVE Milaan-Sanremo: 7 renners in kopgroep, Lotto-Soudal werkt in het peloton

Het verschil met de 7 leiders zakt voor het eerst onder de 6 minuten. Beetje bij beetje naderen we de Niella Belbo, al moeten we deze klim zeker niet opblazen.

Tijdsverschil. Het verschil met de 7 leiders zakt voor het eerst onder de 6 minuten. Beetje bij beetje naderen we de Niella Belbo, al moeten we deze klim zeker niet opblazen. . 14 uur 02.

13 uur 48. 6 renners per ploeg: we moeten voorzichtiger zijn met de tactiek vandaag. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step).

13 uur 37. Trek-Segafredo. Wie opvallend weinig ter sprake komt, is Vincenzo Nibali. De winnaar van 2018 is intussen 35 jaar, maar schrijf hem zeker niet af. Nibali kwam ten val in de Strade Bianche, maar de Siciliaan lijkt weinig hinder te ondervinden van een handblessure. "Hij zette zich in Milaan-Turijn op een heuveltje 5 minuten op kop van het peloton en het was pompen geblazen", vertelt Oliver Naesen in Het Nieuwsblad. .

13 uur 26. Nog 200 kilometer. Voor wie streepjes trekt: de koersradio meldt dat we al 100 kilometer aan het trappen zijn. We willen niemand ontmoedigen, maar dat betekent dat er nog 205 kilometer volgt... .

13 uur 23. Bisnummer voor Démare? Winnen op de Via Roma, Arnaud Démare weet hoe het voelt. De Fransman flikte het in 2016. Woensdag was hij de snelste van het pak in Milaan-Turijn. Démare gelooft volop in zijn ploegmaats: Küng, Sinkeldam en Guarnieri moeten hem in de finale begeleiden. .

13 uur 22. Ik heb me in het verleden al zo goed gevoeld als nu, maar ik ben nog nooit zo goed omringd geweest als vandaag. . Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Als toetje is er ook nog Matej Mohoric, die vorig jaar 5e werd op de Via Roma. Voor de volledigheid: Damiano Caruso won vorige zondag dan weer de Circuito de Getxo. Stevig ploegje!

13 uur . Bahrein-McLaren. Ook Bahrein-McLaren is een team dat op meerdere paarden kan wedden. Dylan Teuns moet op de hellingen op de afspraak zijn, Sonny Colbrelli en Ivan Garcia Cortina kunnen speculeren op hun sprint. De Italiaan won vorige week in de Route d'Occitanie en maakte indruk op onze spion. Als toetje is er ook nog Matej Mohoric, die vorig jaar 5e werd op de Via Roma. Voor de volledigheid: Damiano Caruso won vorige zondag dan weer de Circuito de Getxo. Stevig ploegje! .

12 uur 56. UAE Emirates. We hebben nog enkele uren om de startlijst te bestuderen en blijven met onze ogen knipperen bij UAE Emirates, dat hier toch wel met een sterrenensemble aan de start is verschenen. Alexander Kristoff won deze koers in 2014, Fernando Gaviria is de andere snelheidsduivel. Hij lijkt hersteld van zijn coronabesmetting in februari en won vorige week al in Burgos. Ook toptalent Tadej Pogacar proeft van "La Primavera" en dan is er ook nog Davide Formolo, vorige week runner-up in de Strade Bianche. Aan troefkaarten geen gebrek. Wie wordt straks de aas? .