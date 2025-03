Met dank aan fantastisch werk van Lotte Kopecky: Lorena Wiebes schrijft geschiedenis met zege in Milaan-Sanremo Donne

Anne Knijnenburg

Even de vrouw op kop voorstellen, nu het er naar uitziet dat ze daar toch een tijdje gaat rijden.



De 23-jarige Anne Knijnenburg is bezig aan haar tweede seizoen bij VolkerWessels. Daarin liet ze wel al enkele fraaie resultaten noteren.



Zo won de Nederlandse in 2024 de Cyclis Classic, voor onder meer Lara Gillespie en Jesse Vandenbulcke. Ook het bergklassement in de Ronde van Toscane en de Ronde van Chongming waren een prooi voor de duatlete.



Dat ze ook in 2025 goed in vorm is, liet ze zien in de Trofeo Oro in Euro, waar ze 4e eindigde na Karlijn Swinkels, Puck Pieterse en Dominika Wlodarczyk.