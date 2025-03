LIVE: Peloton nadert stilaan Capo Mele, voorlopig weinig activiteit in historische Milaan-Sanremo Donne

De geheimen van de Poggio

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) zou hier wel eens goed voor de dag kunnen komen. De aalvlugge sprintster tankte niet enkel vertrouwen met winst in de Trofeo Binda vorig weekend, maar heeft ook een extra wapen achter de hand.



Haar ploeggenote Ilaria Sanguineti is de Queen of the Mountain op de Poggio, en kent de beklimming als haar broekzak.



Sanguineti is vandaag dan wel niet geselecteerd voor haar thuiskoers, maar hielp haar vriendin, en kopvrouw, de afgelopen maanden wel door alle geheimen van de klim en afdaling prijs te geven.