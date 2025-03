LIVE (10.30 u): Krijgen we uitgeregende start van 1e Milaan-Sanremo bij vrouwen? Weer in Genua allerminst zonnig

Quattro stagioni

De eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen zal niet meteen een plezierritje in de zon worden. Onze reporter Mercedes ging vandaag de sfeer al eens opsnuiven in de startplaats Genua, maar zag een stad gehuld in grijstinten en overdekt door donkere wolken. Ook morgen wordt er wisselvallig weer voorspeld: regen in de ochtend en namiddag, met tussendoor een voorzichtig zonnetje.