"Ciao Italia": Lotte Kopecky heeft finale van Milaan-Sanremo Donne verkend

Milaan-Sanremo Donne

De vrouwen hebben een primeur in petto met hun eerste Classicissima. Genua is de startlocatie voor een eerste kennismaking van 156 kilometer.



Lotte Kopecky en tutti quanti volgen de volledige route van hun mannelijke collega's. Dat betekent dat ze hun tanden zetten in de Capi, de Cipressa en de Poggio.



Starten doen ze om 10.35 uur, rond 14.30 uur kennen we de eerste laureate.