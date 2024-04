LIVE (10.15 uur): Wie doet Tadej Pogacar wat in koude Luik-Bastenaken-Luik?

Tadej Pogacar verwacht concurrentie uit alle mogelijke hoeken morgen. "Het wordt een zware en veeleisende koers. Veel renners mikken op het podium en komen van de Amstel, Waalse Pijl of Tour of the Alps in uitstekende vorm. Het wordt dus een open koers om de top 5, het zal moeilijk zijn om alles te controleren."





En ook voor Van der Poel is de Sloveen uiteraard op zijn hoede. "Dit is opnieuw een monument dat hij heel graag wil winnen. Hij klimt goed, maar we zullen moeten zien of hij nog in de topvorm van eerder dit seizoen verkeert."