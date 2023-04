LIVESTREAM: Ploeg van Evenepoel jaagt tempo de hoogte in, kopgroep spat uit elkaar

clock 14:39 14 uur 39. Gretig Soudal-Quick Step. Met een vertrokken grimas dunt Pieter Serry het peloton uit op de Côte de Mont-le-Soie. Tiesj Benoot moet bergop even voet aan grond zetten wanneer hij in de graskant terechtkomt. . Gretig Soudal-Quick Step Met een vertrokken grimas dunt Pieter Serry het peloton uit op de Côte de Mont-le-Soie. Tiesj Benoot moet bergop even voet aan grond zetten wanneer hij in de graskant terechtkomt.

clock 14:38 14 uur 38. Heeft Soudal-Quick Step een dubbele ploeg rijden in LBL? Want ze zijn hier veel renners aan het opsouperen op 92 km van de streep. José De Cauwer. Heeft Soudal-Quick Step een dubbele ploeg rijden in LBL? Want ze zijn hier veel renners aan het opsouperen op 92 km van de streep. José De Cauwer

clock 14:34 Evenepoel zet zijn mannen op kop. 14 uur 34. Evenepoel zet zijn mannen op kop

clock 14:32 14 uur 32. Treurnis bij UAE. Op de Côte de Mont-le-Soie zien we George Bennett, ploegmakker van Pogacar, zonder weerwerk lossen uit het peloton. De ploeg is nog altijd aangeslagen. Ook in de kopgroep gaan de eerste renners overboord: onder meer Ruben Apers haakt af. . Treurnis bij UAE Op de Côte de Mont-le-Soie zien we George Bennett, ploegmakker van Pogacar, zonder weerwerk lossen uit het peloton. De ploeg is nog altijd aangeslagen.



Ook in de kopgroep gaan de eerste renners overboord: onder meer Ruben Apers haakt af.

clock 14:30 14 uur 30. Het regent in Luik. Dat kan de koers straks beïnvloeden. Karl Vannieuwkerke. Het regent in Luik. Dat kan de koers straks beïnvloeden. Karl Vannieuwkerke

clock 14:28 14 uur 28. Knecht van Evenepoel is leeggereden. Ook werkmier Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) haakt af in het peloton. Dat is normaal, want de Zwitser heeft al urenlang gezwoegd op kop van het peloton. . Knecht van Evenepoel is leeggereden Ook werkmier Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) haakt af in het peloton. Dat is normaal, want de Zwitser heeft al urenlang gezwoegd op kop van het peloton.

clock 14:27 14 uur 27. Gaudu lost uit peloton. De Fransman David Gaudu had voor de start al gezegd dat hij door hooikoorts niet op zijn best was. Nu wordt hij in de problemen gemeld. Groupama-FDJ legt zijn boontjes vandaag allemaal te week op Valentin Madouas. . Gaudu lost uit peloton De Fransman David Gaudu had voor de start al gezegd dat hij door hooikoorts niet op zijn best was. Nu wordt hij in de problemen gemeld.



Groupama-FDJ legt zijn boontjes vandaag allemaal te week op Valentin Madouas.

clock 14:25 14 uur 25. Wat staat er nog op het menu? Côte de Mont-le-Soie over 6 km Côte de Wanne over 14 km Côte de Stockeu over 21 km Côte de Haute-Levée over 25 km Col du Rosier over 39 km Côte de Desnié over 53 km Côte de la Redoute over 66 km Côte des Forges over 77 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 87 km . Wat staat er nog op het menu? Côte de Mont-le-Soie over 6 km Côte de Wanne over 14 km Côte de Stockeu over 21 km Côte de Haute-Levée over 25 km Col du Rosier over 39 km Côte de Desnié over 53 km Côte de la Redoute over 66 km Côte des Forges over 77 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 87 km

clock 14:23 Koplopers verliezen terrein. Op weg naar de Mont-le-Soie blijft het peloton knabbelen: 3 minuten scheidt hen nog van de kopgroep met 2 Belgen (Meens en Apers). . 14 uur 23. time difference Koplopers verliezen terrein Op weg naar de Mont-le-Soie blijft het peloton knabbelen: 3 minuten scheidt hen nog van de kopgroep met 2 Belgen (Meens en Apers).

De kopgroep. Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

Ruben Apers (Flanders-Baloise)

Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 14:16 14 uur 16. We rijden op droge wegen naar de 3e beklimming van de dag. Carl Berteele (op de motor). We rijden op droge wegen naar de 3e beklimming van de dag. Carl Berteele (op de motor)

clock 14:10 14 uur 10. Pogacar reed lek net voordat hij viel. Volgens Axel Merckx, de man op de motor bij de RTBF, reed Mikkel Honoré lek net voordat hij ten val kwam. De Deen sleurde Pogacar, die ook lek aan het rijden was, mee in zijn val. . Pogacar reed lek net voordat hij viel Volgens Axel Merckx, de man op de motor bij de RTBF, reed Mikkel Honoré lek net voordat hij ten val kwam.



De Deen sleurde Pogacar, die ook lek aan het rijden was, mee in zijn val.

clock 14:08 Voorsprong brokkelt af. Door de werken van Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Jonathan Caicedo (EF) peutert het peloton twintig seconden af van zijn achterstand. De chrono geeft 3'40" aan. . 14 uur 08. time difference Voorsprong brokkelt af Door de werken van Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Jonathan Caicedo (EF) peutert het peloton twintig seconden af van zijn achterstand. De chrono geeft 3'40" aan.

clock 14:03 14 uur 03. Pogacar naar ziekenhuis met polsblessure. De ploegauto van UAE Team Emirates heeft Tadej Pogacar naar het ziekenhuis gebracht. De onfortuinlijke Sloveen zou een polsblessure hebben. . Pogacar naar ziekenhuis met polsblessure De ploegauto van UAE Team Emirates heeft Tadej Pogacar naar het ziekenhuis gebracht. De onfortuinlijke Sloveen zou een polsblessure hebben.

clock 14:02 Er is sprake van een polsblessure bij Pogacar. 14 uur 02. Er is sprake van een polsblessure bij Pogacar

clock 13:58 13 uur 58. Jumbo-Visma komt piepen. De één zijn dood is de ander zijn brood. De opgave van Pogacar betekent dat er een podiumplekje vrij komt. Jumbo-Visma komt in de muil van het peloton postvatten. Kopman Tiesj Benoot droomt vandaag van de top 3. . Jumbo-Visma komt piepen De één zijn dood is de ander zijn brood.



De opgave van Pogacar betekent dat er een podiumplekje vrij komt. Jumbo-Visma komt in de muil van het peloton postvatten. Kopman Tiesj Benoot droomt vandaag van de top 3.

clock 13:52 13 uur 52. Hirschi. Bij UAE Team Emirates moeten ze herbronnen. De Zwitser Marc Hirschi komt even buurten bij zijn ploegauto, hij lijkt op papier de wisselkopman. . Hirschi Bij UAE Team Emirates moeten ze herbronnen. De Zwitser Marc Hirschi komt even buurten bij zijn ploegauto, hij lijkt op papier de wisselkopman.

clock 13:51 13 uur 51. Hier kwam Pogacar ten val . Hier kwam Pogacar ten val

clock 13:47 13 uur 47. "Pogacar niet naar ziekenhuis". Volgens de eerste berichten zou Tadej Pogacar niet weggebracht zijn naar het ziekenhuis. De Sloveen is na zijn val aan boord gekropen van de ploegauto van UAE Team Emirates. Valt de schade mee en is Pogacar uit voorzorg niet meer op zijn fiets gestap?. Want de Tour de France is natuurlijk het allergrootste doel dit seizoen. . "Pogacar niet naar ziekenhuis" Volgens de eerste berichten zou Tadej Pogacar niet weggebracht zijn naar het ziekenhuis. De Sloveen is na zijn val aan boord gekropen van de ploegauto van UAE Team Emirates.



Valt de schade mee en is Pogacar uit voorzorg niet meer op zijn fiets gestap?. Want de Tour de France is natuurlijk het allergrootste doel dit seizoen.

clock 13:46 13 uur 46. Op Eén loopt momenteel een samenvatting van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar Karl en José voor het verslag van de mannen. . Op Eén loopt momenteel een samenvatting van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar Karl en José voor het verslag van de mannen.

clock 13:44 Val in het peloton. De regen zorgt voor nervositeit in het peloton. De Fransman Clément Berthet (AG2R-Citroën) gaat tegen de vlakte. Op hetzelfde moment krijgt Andreas Kron (Lotto-Dsnty) af te rekenen met een lekke band. . 13 uur 44. fall Val in het peloton De regen zorgt voor nervositeit in het peloton. De Fransman Clément Berthet (AG2R-Citroën) gaat tegen de vlakte.



Op hetzelfde moment krijgt Andreas Kron (Lotto-Dsnty) af te rekenen met een lekke band.

clock 13:40 13 uur 40. Het peloton is op jacht. Het peloton is op jacht

clock 13:39 13 uur 39. Weer een Belg 1e boven. Na Ruben Apers op de Côte de la Roche-en-Ardenne is het nu aan Johan Meens om als eerste zijn vlag neer te planten op de top van de steile Côte de Saint-Roch. De 11 vroege vluchters kunnen nog zwaaien met met een bonus van ruim 4 minuten. . Weer een Belg 1e boven Na Ruben Apers op de Côte de la Roche-en-Ardenne is het nu aan Johan Meens om als eerste zijn vlag neer te planten op de top van de steile Côte de Saint-Roch.



De 11 vroege vluchters kunnen nog zwaaien met met een bonus van ruim 4 minuten.

clock 13:36 Eerste regendruppels. Langs het parcours toveren de toeschouwers hun paraplu tevoorschijn, want de voorspelde regen maakt zijn intrede. Voorlopig gaat het om druppels, van buien is gelukkig nog geen sprake. . 13 uur 36. rain Eerste regendruppels Langs het parcours toveren de toeschouwers hun paraplu tevoorschijn, want de voorspelde regen maakt zijn intrede. Voorlopig gaat het om druppels, van buien is gelukkig nog geen sprake.

clock 13:31 De ploeg van Pogacar zal snel met een update komen. 13 uur 31. De ploeg van Pogacar zal snel met een update komen

clock 13:27 13 uur 27. Côte de Saint-Roch. De koers gaat door, ook zonder fenomeen Tadej Pogacar. In het peloton gaat het tempo momenteel met een ruk de hoogte in. De Côte de Saint-Roch loert om het hoekje. . Côte de Saint-Roch De koers gaat door, ook zonder fenomeen Tadej Pogacar. In het peloton gaat het tempo momenteel met een ruk de hoogte in.



De Côte de Saint-Roch loert om het hoekje.

clock 13:24 13 uur 24. Verse krachten. Terwijl de ploegmakkers van Pogacar de shock proberen te boven te komen, melden nieuwe ploegen zich aan het front in het peloton. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) krijgt het gezelschap van een Bora-renner en een EF-renner, gezanten van schaduwfavorieten Aleksander Vlasov en Ben Healy. . Verse krachten Terwijl de ploegmakkers van Pogacar de shock proberen te boven te komen, melden nieuwe ploegen zich aan het front in het peloton.



Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) krijgt het gezelschap van een Bora-renner en een EF-renner, gezanten van schaduwfavorieten Aleksander Vlasov en Ben Healy.

clock 13:16 13 uur 16. Putten in wegdek. Pogacar kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putjes aan te duiden. Of de val veroorzaakt werd door een putje, is nog niet duidelijk. . Putten in wegdek Pogacar kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putjes aan te duiden. Of de val veroorzaakt werd door een putje, is nog niet duidelijk.

clock 13:06 Ook Honoré geeft op. Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen. . 13 uur 06. give up Ook Honoré geeft op Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen.

clock 13:01 13 uur 01. Opgave Pogacar. Drama voor Tadej Pogacar. De Sloveen kan zijn weg niet meer vervolgen na zijn zware smak en verlaat Luik-Bastenaken-Luik. Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis. . Opgave Pogacar Drama voor Tadej Pogacar. De Sloveen kan zijn weg niet meer vervolgen na zijn zware smak en verlaat Luik-Bastenaken-Luik.



Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis.

clock 12:58 12 uur 58. UAE-ploeg is verscheurd. Alle ploegmakkers van Pogacar hielden halt toen hun superkopman tegen de grond lag. Radio Tour meldt dat 3 UAE-renners weer richting het peloton, de rest blijft wachten bij hun kopman. . UAE-ploeg is verscheurd Alle ploegmakkers van Pogacar hielden halt toen hun superkopman tegen de grond lag. Radio Tour meldt dat 3 UAE-renners weer richting het peloton, de rest blijft wachten bij hun kopman.

clock 12:53 12 uur 53. Pogacar ging samen met EF-renner Honoré tegen de vlakte. De hele UAE-ploeg wacht Pogacar op. Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld. . Pogacar ging samen met EF-renner Honoré tegen de vlakte. De hele UAE-ploeg wacht Pogacar op.



Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld.

clock 12:50 Val Pogacar. Ai, ai, ai... Er wordt een val van Tadej Pogacar gemeld in het peloton! Hoe zwaar de Sloveense veelwinnaar gehavend is, is niet duidelijk. . 12 uur 50. fall Val Pogacar Ai, ai, ai... Er wordt een val van Tadej Pogacar gemeld in het peloton! Hoe zwaar de Sloveense veelwinnaar gehavend is, is niet duidelijk.

clock 12:49 12 uur 49. Nog 40 kilometer tot het volgende obstakel: de Côte de Saint-Roch. Tijd genoeg dus om nog te genieten van een koninklijk middagmaal. . Nog 40 kilometer tot het volgende obstakel: de Côte de Saint-Roch. Tijd genoeg dus om nog te genieten van een koninklijk middagmaal.

clock 12:44 12 uur 44. Quinten Hermans: "Blij dat ik laatste procentjes heb kunnen herstellen na ziekte". Quinten Hermans: "Blij dat ik laatste procentjes heb kunnen herstellen na ziekte"

clock 12:39 12 uur 39. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) roept zijn ploegauto op. We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys. . Bauke Mollema (Trek-Segafredo) roept zijn ploegauto op.



We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys.

clock 12:38 12 uur 38. Livestream om 14.30 uur. Het peloton blijft gelijke tred houden met de 11 avonturiers voorin. Op bewegende beelden van La Doyenne is het nog een tweetal uurtjes wachten. . Livestream om 14.30 uur Het peloton blijft gelijke tred houden met de 11 avonturiers voorin. Op bewegende beelden van La Doyenne is het nog een tweetal uurtjes wachten.



clock 12:34 12 uur 34. Ik ben heel gemotiveerd en heb een supersterke ploeg. Maar Remco zal ook supergoed zijn, want hij komt net terug van hoogtestage. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Ik ben heel gemotiveerd en heb een supersterke ploeg. Maar Remco zal ook supergoed zijn, want hij komt net terug van hoogtestage. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

clock 12:29 12 uur 29. Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond. In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken. Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers? . Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond.



In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken.



Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers?

clock 12:25 12 uur 25. Kassa kassa voor Apers. Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was. . Kassa kassa voor Apers Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne.



Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was.

clock 12:24 12 uur 24. Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf". Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf"

clock 12:19 Côte de la Roche-en-Ardenne. Klimmen geblazen in de kopgroep! Apers en co zetten hun tanden in de Côte de la Roche-en-Ardenne, de 1e van 11 hellingen. Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet. . 12 uur 19. hill Côte de la Roche-en-Ardenne Klimmen geblazen in de kopgroep! Apers en co zetten hun tanden in de Côte de la Roche-en-Ardenne, de 1e van 11 hellingen.



Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet.

clock 12:16 12 uur 16. Werkpaarden Schmid en Vink. In de spits van het peloton blijven we dezelfde snoetjes zien. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Vink (UAE) nemen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. De achterstand duikt zo onder de 4 minuten. . Werkpaarden Schmid en Vink In de spits van het peloton blijven we dezelfde snoetjes zien. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Vink (UAE) nemen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. De achterstand duikt zo onder de 4 minuten.



clock 12:12 12 uur 12. Amateur-fotograaf Apers. Ruben Apers (Flanders-Baloise) is een van de 2 Belgische vlaggetjes in de kopgroep. De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf. Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag? . Amateur-fotograaf Apers Ruben Apers (Flanders-Baloise) is een van de 2 Belgische vlaggetjes in de kopgroep.



De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf.



Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag?



clock 12:08 12 uur 08. Nog 200 km. Dankzij de wind zit de kopgroep op een razendsnelle marstabel van 47,5 km/u. Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur. . Nog 200 km Dankzij de wind zit de kopgroep op een razendsnelle marstabel van 47,5 km/u.



Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur.

clock 12:07 12 uur 07. Pogacar: "Mijn benen zijn nog altijd goed". Pogacar: "Mijn benen zijn nog altijd goed"

clock 12:04 12 uur 04. Het abonnement van Ourselin. Voorin is Paul Ourselin (TotalEnergies) stilaan een meubelstuk aan het woorden in de vlucht van de dag. De 29-jarige Fransman kleurt namelijk al voor de 4e keer in 5 deelnames de lange ontsnapping Enkel bij zijn deelname in 2019 liet zijn neus voor de goede vlucht hem in de steek. Zijn aanvalswerk leverde Ourselin vorig jaar nog een verre ereplaats op: 36e. . Het abonnement van Ourselin Voorin is Paul Ourselin (TotalEnergies) stilaan een meubelstuk aan het woorden in de vlucht van de dag. De 29-jarige Fransman kleurt namelijk al voor de 4e keer in 5 deelnames de lange ontsnapping



Enkel bij zijn deelname in 2019 liet zijn neus voor de goede vlucht hem in de steek. Zijn aanvalswerk leverde Ourselin vorig jaar nog een verre ereplaats op: 36e.



clock 11:58 11 uur 58. Nog eens de namen van de 11 koplopers. Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ) . Nog eens de namen van de 11 koplopers Ruben Apers (Flanders-Baloise)

Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 11:56 11 uur 56. Ik maak kans op het podium, maar dan moet alles meezitten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik maak kans op het podium, maar dan moet alles meezitten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 11:51 11 uur 51. Skjelmose wil voor finale anticiperen. Bij Trek-Segafredo hebben ze met Mattias Skjelmose (2e in de Waalse Pijl) en Giulio Ciccone 2 paarden waarop ze kunnen wedden. "Het podium is realistisch, maar dan zal ik moeten anticiperen", laat Skjelmose in zijn kaarten kijken. "Ik hoop dat Pogacar en Evenepoel me pas bijhalen na de Roche-aux-Faucons." . Skjelmose wil voor finale anticiperen Bij Trek-Segafredo hebben ze met Mattias Skjelmose (2e in de Waalse Pijl) en Giulio Ciccone 2 paarden waarop ze kunnen wedden.



"Het podium is realistisch, maar dan zal ik moeten anticiperen", laat Skjelmose in zijn kaarten kijken.



"Ik hoop dat Pogacar en Evenepoel me pas bijhalen na de Roche-aux-Faucons."

clock 11:47 11 uur 47. De kopgroep raast voorlopig door. De kopgroep raast voorlopig door

clock 11:43 Pech voor Le Berre. Franse vloekwoorden weerklinken in de kopgoep, want Mathis Le Berre krijgt af te rekenen met mechanisch pech. Het tempo ligt gelukkig niet moordend hoog, dus de jonge Fransman zal wel snel weer komen aanpikken. . 11 uur 43. mechanical breakdown Pech voor Le Berre Franse vloekwoorden weerklinken in de kopgoep, want Mathis Le Berre krijgt af te rekenen met mechanisch pech.



Het tempo ligt gelukkig niet moordend hoog, dus de jonge Fransman zal wel snel weer komen aanpikken.

clock 11:39 11 uur 39. Hopelijk sta ik hier aan het eind van de dag met hetzelfde gevoel als vorig jaar. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Hopelijk sta ik hier aan het eind van de dag met hetzelfde gevoel als vorig jaar. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 11:34 11 uur 34. Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen. In Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen zijn ze al begonnen aan La Redoute. Je kan het spektakel live bekijken op Canvas of met onze livestream. . Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen In Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen zijn ze al begonnen aan La Redoute. Je kan het spektakel live bekijken op Canvas of met onze livestream.

clock 11:34 11 uur 34. Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen) Vollering maakt hattrick af in Luik en zet kroon op imposante voorjaar van SD Worx

clock 11:29 11 uur 29. Pidcock stuurt mannetje naar voren. Soudal-Quick Step en UAE Team Emirates krijgen een pion van Ineos Grenadiers in steun op kop van het peloton. De voorsprong kruipt nu over de 4 minuten. Het gaat al verraderlijk bergop in de provincie Luxemburg. Maar op de 1e van 11 gecategoriseerde hellingen is het nog een dertigtal kilometer wachten. . Pidcock stuurt mannetje naar voren Soudal-Quick Step en UAE Team Emirates krijgen een pion van Ineos Grenadiers in steun op kop van het peloton. De voorsprong kruipt nu over de 4 minuten.



Het gaat al verraderlijk bergop in de provincie Luxemburg. Maar op de 1e van 11 gecategoriseerde hellingen is het nog een dertigtal kilometer wachten.



clock 11:26 11 uur 26. Gaudu rijdt in dienst: "Madouas is kopman". Voor de Ardennen-klassiekers zou David Gaudu (Groupama-FDJ) altijd 1 of 2 sterren achter zijn naam moeten krijgen. Maar de Franse klimgeit heeft last van hooikoorts en gaf op in zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl. Daarom is hij vandaag met bescheiden ambities van start gegaan. "Ik ben niet de grootste troefkaart van de ploeg vandaag. Valentin Madouas is onze kopman. Ik zal alles geven voor het collectief", zegt Gaudu. "Ik wil me vandaag wegcijferen zoals de ploeg dat een heel jaar lang doet voor mij." . Gaudu rijdt in dienst: "Madouas is kopman" Voor de Ardennen-klassiekers zou David Gaudu (Groupama-FDJ) altijd 1 of 2 sterren achter zijn naam moeten krijgen.



Maar de Franse klimgeit heeft last van hooikoorts en gaf op in zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl. Daarom is hij vandaag met bescheiden ambities van start gegaan.



"Ik ben niet de grootste troefkaart van de ploeg vandaag. Valentin Madouas is onze kopman. Ik zal alles geven voor het collectief", zegt Gaudu.



"Ik wil me vandaag wegcijferen zoals de ploeg dat een heel jaar lang doet voor mij."

clock 11:23 11 uur 23. Tom Pidcock: "De 3e plaats? Ik ben naar hier gekomen om te winnen". Tom Pidcock: "De 3e plaats? Ik ben naar hier gekomen om te winnen"

clock 11:17 11 uur 17. Mooi volk voorin. Met Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) zit een van de revelaties van dit voorjaar in de kopgroep. De Bretoense neoprof overleefde lang in de Omloop Het Nieuwsblad en veroverde daarna nog enkele keren een ticketje voor de vroege vlucht. Met Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) hebben we een voormalige wereldkampioen Zwift in de vuurlinie. De Zwitser Alexander Balmer (Jayco-AlUla) was bij de junioren wereldkampioen in het mountainbiken. . Mooi volk voorin Met Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) zit een van de revelaties van dit voorjaar in de kopgroep.



De Bretoense neoprof overleefde lang in de Omloop Het Nieuwsblad en veroverde daarna nog enkele keren een ticketje voor de vroege vlucht.



Met Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) hebben we een voormalige wereldkampioen Zwift in de vuurlinie. De Zwitser Alexander Balmer (Jayco-AlUla) was bij de junioren wereldkampioen in het mountainbiken.

clock 11:08 Meer dan 3 minuten. Veel speelruimte krijgt de kopgroep niet. De chrono is nu al een tijdje bevroren op 3'20". . 11 uur 08. time difference Meer dan 3 minuten Veel speelruimte krijgt de kopgroep niet. De chrono is nu al een tijdje bevroren op 3'20".

clock 11:07 Lekke band Hermans. De nummer 2 van vorig jaar staat plots aan de kant met een lekke band. Quinten Hermans ziet de auto van Alpecin-Deceuninck naar hem toe snellen en wordt snel gedepanneerd. . 11 uur 07. flat tyre Lekke band Hermans De nummer 2 van vorig jaar staat plots aan de kant met een lekke band. Quinten Hermans ziet de auto van Alpecin-Deceuninck naar hem toe snellen en wordt snel gedepanneerd.

clock 11:02 11 uur 02. Tiesj Benoot: "Ik zou tekenen voor een 3e plek". Tiesj Benoot: "Ik zou tekenen voor een 3e plek"

clock 10:57 10 uur 57. Ploegen van topfavorieten op kop van peloton. In het peloton regelen de ploegen van de twee grote tenoren Remco Evenepoel en Tadej Pogacar het verkeer. Mauro Schmid is de pion van Soudal-Quick Step die nu al met zijn snuit in de wind moet rijden. De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt de kleuren van UAE Team Emirates op kop van het peloton. . Ploegen van topfavorieten op kop van peloton In het peloton regelen de ploegen van de twee grote tenoren Remco Evenepoel en Tadej Pogacar het verkeer.



Mauro Schmid is de pion van Soudal-Quick Step die nu al met zijn snuit in de wind moet rijden. De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt de kleuren van UAE Team Emirates op kop van het peloton.

clock 10:52 10 uur 52. Samensmelting voorin: 11 koplopers. De 5 tegenaanvallers zijn voorin komen aansluiten. We tellen nu 11 leiders: Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ) . Samensmelting voorin: 11 koplopers De 5 tegenaanvallers zijn voorin komen aansluiten.

We tellen nu 11 leiders: Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 10:46 10 uur 46. Er zit muziek in de vlucht, want het peloton laat de 6 vroege vogels al 35 seconden wegfladderen. 5 renners (onder wie Ruben Apers) zijn niet meegesprongen op de goede trein, maar met een knappe inspanning proberen ze hun wagonnetje nog aan te haken. . Er zit muziek in de vlucht, want het peloton laat de 6 vroege vogels al 35 seconden wegfladderen.



5 renners (onder wie Ruben Apers) zijn niet meegesprongen op de goede trein, maar met een knappe inspanning proberen ze hun wagonnetje nog aan te haken.

clock 10:43 10 uur 43. Samenstelling kopgroep. Johan Meens (Bel/Bingoal-WB) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Simone Velasco (Ita/Astana) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ) . Samenstelling kopgroep Johan Meens (Bel/Bingoal-WB) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Simone Velasco (Ita/Astana) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 10:43 De benen van Tadej Pogacar glimmen in de zon. 10 uur 43. De benen van Tadej Pogacar glimmen in de zon

clock 10:40 10 uur 40. Meteen aanvalspoging. 6 renners trekken onmiddellijk op avontuur. Een renner van Groupama-FDJ is de aanstoker van de eerste vlucht van de dag. . Meteen aanvalspoging 6 renners trekken onmiddellijk op avontuur. Een renner van Groupama-FDJ is de aanstoker van de eerste vlucht van de dag.

clock 10:38 Ook geen Battistella. Naast de coronagevallen van Oomen en Van der Sande (Jumbo-Visma) mag je nog een 3e renner schrappen van de deelnemerslijst: de Italiaan Samuele Battistella (Astana) is ziek achtergebleven in het hotel. . 10 uur 38. give up Ook geen Battistella Naast de coronagevallen van Oomen en Van der Sande (Jumbo-Visma) mag je nog een 3e renner schrappen van de deelnemerslijst: de Italiaan Samuele Battistella (Astana) is ziek achtergebleven in het hotel.

clock 10:35 10 uur 35 match begonnen start time START Het vlagje wappert, het laatste voorjaarsmonument is op gang geschoten! Krijgen we het voorspelde titanenduel tussen Pogacar en Evenepoel? Of wordt het een totaal ander scenario?

clock 10:25 10 uur 25. Evenepoel: "Zou dom zijn van Tadej en mij om enkel naar elkaar te kijken". Evenepoel: "Zou dom zijn van Tadej en mij om enkel naar elkaar te kijken"

clock 10:14 10 uur 14. Ik voel me vandaag vrij goed. Ik heb de benen om Pogacar en Evenepoel te volgen. Tom Pidcock (Ineos). Ik voel me vandaag vrij goed. Ik heb de benen om Pogacar en Evenepoel te volgen. Tom Pidcock (Ineos)

clock 09:57 09 uur 57. Benoot baalt door coronagevallen. De coronagevallen van Tosh Van der Sande en Sam Oomen zijn slecht nieuws voor Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), die op een podiumplek mikt vandaag. "Sam en Tosh zijn niet echt ziek. Ze hebben wel een verhoogde hartslag en voelen zich wat slapjes", zegt Benoot over de 2 coronagevallen in zijn ploeg. "Sam was iemand die heel ver kon meegaan in de finale, hij is hier al eens 11e geëindigd. Tosh was belangrijk voor de positionering voor La Redoute. We zullen dat nu op een andere manier moeten oplossen." . Benoot baalt door coronagevallen De coronagevallen van Tosh Van der Sande en Sam Oomen zijn slecht nieuws voor Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), die op een podiumplek mikt vandaag.



"Sam en Tosh zijn niet echt ziek. Ze hebben wel een verhoogde hartslag en voelen zich wat slapjes", zegt Benoot over de 2 coronagevallen in zijn ploeg.



"Sam was iemand die heel ver kon meegaan in de finale, hij is hier al eens 11e geëindigd. Tosh was belangrijk voor de positionering voor La Redoute. We zullen dat nu op een andere manier moeten oplossen."

clock 09:51 Alaphilippe maakte een fan gelukkig met een handtekening, Evenepoel ontspant met koptelefoon. 09 uur 51. Alaphilippe maakte een fan gelukkig met een handtekening, Evenepoel ontspant met koptelefoon

clock 09:46 09 uur 46. Ik verwacht dat Soudal-Quick Step de koers hard zal beginnen te maken op de Wanne (op 85 km van de finish). Ze zullen daar iemand vooruit proberen te sturen, kort daarna zal Remco gaan. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) kijkt in zijn glazen bol. Ik verwacht dat Soudal-Quick Step de koers hard zal beginnen te maken op de Wanne (op 85 km van de finish). Ze zullen daar iemand vooruit proberen te sturen, kort daarna zal Remco gaan. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) kijkt in zijn glazen bol

clock 09:44 Voor de start is het keuvelen onder een stralend lentezonnetje. 09 uur 44. Voor de start is het keuvelen onder een stralend lentezonnetje

clock 09:35 09 uur 35. Nog een uurtje. De start van de laatste voorjaarsklassieker nadert met rasse schreden. De renners trekken in stoet naar het startpodium en zetten hun krabbel op het startblad. . Nog een uurtje De start van de laatste voorjaarsklassieker nadert met rasse schreden. De renners trekken in stoet naar het startpodium en zetten hun krabbel op het startblad.

clock 09:28 Remco Evenepoel verlaat stoïcijns het hotel en trekt naar de start. 09 uur 28. Remco Evenepoel verlaat stoïcijns het hotel en trekt naar de start

clock 09:19 09 uur 19. Zonnig, maar tijdelijk onweer op komst. De naam van Ruben Apers weergalmt door de startzone wanneer de speaker de ploeg van Team Flanders-Baloise voorstelt voor de kijklustigen in Luik. Het zonnetje schijnt, maar rond 14 uur zouden enkele regenwolken de wegen nat kunnen spuiten. "Het kunnen intense buien zijn met mogelijk een donderslag en felle windstoten", waarschuwt weervrouw Sabine Hagedoren. . Zonnig, maar tijdelijk onweer op komst De naam van Ruben Apers weergalmt door de startzone wanneer de speaker de ploeg van Team Flanders-Baloise voorstelt voor de kijklustigen in Luik.



Het zonnetje schijnt, maar rond 14 uur zouden enkele regenwolken de wegen nat kunnen spuiten.



"Het kunnen intense buien zijn met mogelijk een donderslag en felle windstoten", waarschuwt weervrouw Sabine Hagedoren.

clock 09:15 Van der Sande baalt: "Maar mijn ploegmakkers zijn er meer dan klaar voor". 09 uur 15. Van der Sande baalt: "Maar mijn ploegmakkers zijn er meer dan klaar voor"

clock 08:31 Geen Van der Sande en Oomen bij Jumbo-Visma. Slecht nieuws bij Jumbo-Visma: door een positieve coronatest staan Sam Oomen en Tosh Van der Sande niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Zij zullen Tiesj Benoot dus niet kunnen helpen bij zijn gooi naar een tweede zege in het voorjaar. . 08 uur 31. give up Geen Van der Sande en Oomen bij Jumbo-Visma Slecht nieuws bij Jumbo-Visma: door een positieve coronatest staan Sam Oomen en Tosh Van der Sande niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Zij zullen Tiesj Benoot dus niet kunnen helpen bij zijn gooi naar een tweede zege in het voorjaar.

clock 23-04-2023 23-04-2023.

clock 14:24 Geen Diego Ulissi bij UAE. UAE moet op de valreep nog een wissel doorvoeren: Diego Ulissi is ziek en wordt vervangen door werkpaard Michael Vink. De Italiaan zou een belangrijke pion in de finale geweest zijn voor Tadej Pogacar. . 14 uur 24. give up Geen Diego Ulissi bij UAE UAE moet op de valreep nog een wissel doorvoeren: Diego Ulissi is ziek en wordt vervangen door werkpaard Michael Vink. De Italiaan zou een belangrijke pion in de finale geweest zijn voor Tadej Pogacar.

clock 09:59 Het wordt geen lentedag in de Ardennen, zoveel is duidelijk. . 09 uur 59. Het wordt geen lentedag in de Ardennen, zoveel is duidelijk.

clock 22-04-2023 22-04-2023.

clock 12:31 Dit zijn de 7 renners van Soudal - Quick Step voor zondag. . 12 uur 31. Dit zijn de 7 renners van Soudal - Quick Step voor zondag.

clock 11:58 11 uur 58. Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit om met Evenepoel te koersen. Het zal een uitdaging zijn om Evenepoel en Pogacar te volgen. Maar die uitdaging ga ik graag aan. Maxim Van Gils. Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit om met Evenepoel te koersen. Het zal een uitdaging zijn om Evenepoel en Pogacar te volgen. Maar die uitdaging ga ik graag aan. Maxim Van Gils

clock 11:52 11 uur 52. Van Gils debuteert: "Nog een keer alles uit de kast halen". Maxim Van Gils is een van de langenoten die in de Ardennenklassiekers het best op dreef is. Zondag hoopt hij te bevestigen. De 23-jarige renner van Lotto-Dstny rijdt Luik voor het eerst. "Het wordt een totaal andere koers dan de Waalse Pijl. Dit is één van de lastigste wedstrijden van het jaar, een ware uitputtingsslag. Het zal de conditie zijn die zal spreken." Lotto-Dstny start naast Van Gils met Liam Slock, Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, de Deen Andreas Kron, de Australiër Harry Sweeny en de Nederlander Mathijs Paasschens. " De wedstrijd ligt Andreas en Lennert wellicht iets beter dan mij, dus vermoedelijk zal ik in dienst rijden van de ploeg, maar in koers zelf kunnen de wedstrijdomstandigheden nog altijd veranderen. Hoe dan ook: ik ga alles geven, het is de laatste koers van het voorjaar, een Monument, dan wil je gewoon nog één keer alles uit de kast halen." Uittredend winnaar Remco Evenepoel, die zijn eerste koers van het jaar in België rijdt, en man-in-vorm Tadej Pogacar starten zondag als topfavorieten. "Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit om met hem te koersen", zegt Van Gils over wereldkampioen Evenepoel. "Daarnaast heb je nog Tadej Pogacar die op een bijzonder hoog niveau koerst. Het zal een mooie strijd opleveren, het wordt een stevige uitdaging om hen te volgen, maar het is zeker één die ik met plezier aanga." . Van Gils debuteert: "Nog een keer alles uit de kast halen" Maxim Van Gils is een van de langenoten die in de Ardennenklassiekers het best op dreef is. Zondag hoopt hij te bevestigen. De 23-jarige renner van Lotto-Dstny rijdt Luik voor het eerst.

"Het wordt een totaal andere koers dan de Waalse Pijl. Dit is één van de lastigste wedstrijden van het jaar, een ware uitputtingsslag. Het zal de conditie zijn die zal spreken."

Lotto-Dstny start naast Van Gils met Liam Slock, Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, de Deen Andreas Kron, de Australiër Harry Sweeny en de Nederlander Mathijs Paasschens. "De wedstrijd ligt Andreas en Lennert wellicht iets beter dan mij, dus vermoedelijk zal ik in dienst rijden van de ploeg, maar in koers zelf kunnen de wedstrijdomstandigheden nog altijd veranderen. Hoe dan ook: ik ga alles geven, het is de laatste koers van het voorjaar, een Monument, dan wil je gewoon nog één keer alles uit de kast halen."

Uittredend winnaar Remco Evenepoel, die zijn eerste koers van het jaar in België rijdt, en man-in-vorm Tadej Pogacar starten zondag als topfavorieten. "Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit om met hem te koersen", zegt Van Gils over wereldkampioen Evenepoel. "Daarnaast heb je nog Tadej Pogacar die op een bijzonder hoog niveau koerst. Het zal een mooie strijd opleveren, het wordt een stevige uitdaging om hen te volgen, maar het is zeker één die ik met plezier aanga."

clock 11:49 Quinten Hermans, de nummer 2 van vorig jaar, hoopt nu een plekje beter te doen. Hij krijgt deze mannen in steun. 11 uur 49. Quinten Hermans, de nummer 2 van vorig jaar, hoopt nu een plekje beter te doen. Hij krijgt deze mannen in steun.