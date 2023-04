LIVESTREAM: Ontketende Remco Evenepoel rijdt de tegenstand al op meer dan een minuut

clock 16:32 16 uur 32. Strijd voor 2e plaats. Healy gaat als eerste aan in de grote achtervolgende groep. Ook Buitrago, Pidcock en Benoot mengen zich in de debatten. . Strijd voor 2e plaats Healy gaat als eerste aan in de grote achtervolgende groep. Ook Buitrago, Pidcock en Benoot mengen zich in de debatten.

clock 16:31 16 uur 31. Evenepoel temt Roche-aux-Faucons. Met een soepele tred stoomt Evenepoel de Côte de la Roche-aux-Faucons op. Bij de achtervolgers spreidt De Plus het bedje voor Pidcock.

clock 16:30 16 uur 30. Op 1'15" van solist Evenepoel komen nog 20 renners in aanmerking voor de overige podiumplekken. Met Benoot, De Plus en Van Gils zijn daar nog minstens 3 landgenoten aan boord. . Op 1'15" van solist Evenepoel komen nog 20 renners in aanmerking voor de overige podiumplekken. Met Benoot, De Plus en Van Gils zijn daar nog minstens 3 landgenoten aan boord.

clock 16:29 Remco "De Kogel" Evenepoel. 16 uur 29. Remco "De Kogel" Evenepoel

clock 16:28 16 uur 28. Je mag een heel peloton tegen Evenepoel laten rijden, dan nog rijdt hij ze kapot. Veel credits ook aan zijn team. Karl Vannieuwkerke. Je mag een heel peloton tegen Evenepoel laten rijden, dan nog rijdt hij ze kapot. Veel credits ook aan zijn team. Karl Vannieuwkerke

clock 16:28 16 uur 28. Evenepoel wil de motor niet te dichtbij. Evenepoel wil de motor niet te dichtbij

clock 16:27 16 uur 27. Kron vliegt plots in een haag. Kron vliegt plots in een haag

clock 16:26 16 uur 26. Kron vliegt over haag. Pech in het kamp van Lotto-Dstny. De Deen Andreas Kron verliest zijn balans en vliegt over een haag. Maar hij wil weer zo snel mogelijk op zijn fiets. . Kron vliegt over haag Pech in het kamp van Lotto-Dstny. De Deen Andreas Kron verliest zijn balans en vliegt over een haag. Maar hij wil weer zo snel mogelijk op zijn fiets.

clock 16:25 16 uur 25. Nog 20 km. De triomftocht van Remco Evenepoel duurt nog een halfuurtje. Hij moet enkel nog de Roche-aux-Faucons met glans doorstaan. . Nog 20 km De triomftocht van Remco Evenepoel duurt nog een halfuurtje. Hij moet enkel nog de Roche-aux-Faucons met glans doorstaan.

clock 16:21 16 uur 21. Pogacar heeft 2 breuken opgelopen. Er is een medische update over Tadej Pogacar. De onfortuinlijke Sloveen heeft 2 breukjes opgelopen in zijn hand. Aan 1 breukje wordt hij deze namiddag al geopereerd. . Pogacar heeft 2 breuken opgelopen Er is een medische update over Tadej Pogacar. De onfortuinlijke Sloveen heeft 2 breukjes opgelopen in zijn hand. Aan 1 breukje wordt hij deze namiddag al geopereerd.

clock 16:20 16 uur 20. Ben Healy springt naar groep met Pidcock, Skjelmose en Ciccone . Ben Healy springt naar groep met Pidcock, Skjelmose en Ciccone

clock 16:19 16 uur 19. Healy maakt sprongetje. Achter de rug van Evenepoel krijgen Ciccone, Skjlemose en Pidcock het gezelschap van revelatie Ben Healy. Ook Benoot en co staan op het punt om aan te sluiten. Een interessante strijd voor de 2e en 3e plaats.



Ook Benoot en co staan op het punt om aan te sluiten. Een interessante strijd voor de 2e en 3e plaats.

clock 16:18 Voorlaatste klimpartij. Evenepoel moet nog 2 hellingen verteren en vooral overeind blijven. Aan de voet van de Côte de Forges heeft de wereldkampioen al 2 straten voorsprong. Lees: 50 seconden. 16 uur 18. hill



Aan de voet van de Côte de Forges heeft de wereldkampioen al 2 straten voorsprong. Lees: 50 seconden.

clock 16:17 16 uur 17. Wat een mooi nummer van Evenepoel: hij is op weg naar zijn eerste zege in de regenboogtrui. José De Cauwer. Wat een mooi nummer van Evenepoel: hij is op weg naar zijn eerste zege in de regenboogtrui. José De Cauwer

clock 16:15 16 uur 15. Evenepoel glijdt bijna weg. Bijna gaat het mis! In een watergladde bocht kan Evenepoel maar net zijn evenwicht houden. Ook achtervolger Pidcock - nochtans een meester-daler - heeft problemen met de gladde bocht. . Evenepoel glijdt bijna weg Bijna gaat het mis! In een watergladde bocht kan Evenepoel maar net zijn evenwicht houden. Ook achtervolger Pidcock - nochtans een meester-daler - heeft problemen met de gladde bocht.

clock 16:14 16 uur 14. Situatie. Remco Evenepoel Tom Pidcock op 29" Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose op 36" Groepje-Benoot op 54" . Situatie Remco Evenepoel Tom Pidcock op 29" Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose op 36" Groepje-Benoot op 54"

clock 16:12 16 uur 12. Evenepoel laat ook Pidcock achter. Evenepoel laat ook Pidcock achter

clock 16:11 16 uur 11. Evenepoel solo! Op 30 kilometer van de streep deelt Evenepoel de doodsteek uit aan Pidcock. In een mum van tijd heeft de wereldkampioen 25 seconden voorsprong. . Evenepoel solo! Op 30 kilometer van de streep deelt Evenepoel de doodsteek uit aan Pidcock. In een mum van tijd heeft de wereldkampioen 25 seconden voorsprong.

clock 16:09 16 uur 09. Situatie achter Evenepoel en Pidcock. Een vijftal met Healy, Benoot, Buitrago, Bardet en Jon Izagirre staat op het punt om Ciccone en Skjelmose bij het nekvel te grijpen. Zij lijken te strijden voor het 3e podiumplekje. Evenepoel en Pidcock hebben 15 seconden bonus op de eerste achtervolgers.



Evenepoel en Pidcock hebben 15 seconden bonus op de eerste achtervolgers.

clock 16:07 16 uur 07. Evenepoel knalt weg op La Redoute, maar Pidcock komt weer aansluiten. Evenepoel knalt weg op La Redoute, maar Pidcock komt weer aansluiten

clock 16:06 16 uur 06. Pidcock zit in het wiel van Evenepoel. Het Trek-duo Ciccone/Skjelmose verzet hemel en aarde om naar Pidcock en Evenepoel toe te rijden. . Pidcock zit in het wiel van Evenepoel. Het Trek-duo Ciccone/Skjelmose verzet hemel en aarde om naar Pidcock en Evenepoel toe te rijden.

clock 16:06 16 uur 06. Daar gaat Evenepoel! Net voor de top van La Redoute dropt Evenepoel zijn bom! Hij slaat meteen een gat. Pidcock is de enige die de wereldkampioen nog in het vizier houdt. . Daar gaat Evenepoel! Net voor de top van La Redoute dropt Evenepoel zijn bom! Hij slaat meteen een gat. Pidcock is de enige die de wereldkampioen nog in het vizier houdt.

clock 16:04 16 uur 04. Evenepoel wacht. Op 400 meter van de top van La Redoute lijkt Evenepoel te beginnen aan zijn offensief. Maar de wereldkampioen spaart de concurrentie nog wat. . Evenepoel wacht Op 400 meter van de top van La Redoute lijkt Evenepoel te beginnen aan zijn offensief. Maar de wereldkampioen spaart de concurrentie nog wat.

clock 16:04 16 uur 04. Wanneer komt die versnelling? José De Cauwer. Wanneer komt die versnelling? José De Cauwer

clock 16:03 16 uur 03. Tratnik en Velasco zijn eraan voor de moeite. Er schieten nog 10 renners over in het wiel van Van Wilder en Evenepoel. . Tratnik en Velasco zijn eraan voor de moeite. Er schieten nog 10 renners over in het wiel van Van Wilder en Evenepoel.

clock 16:02 16 uur 02. Over slechte timing gesproken: Quinten Hermans heeft materiaalpech. Over slechte timing gesproken: Quinten Hermans heeft materiaalpech

clock 16:02 16 uur 02. La Redoute. Van Wilder rolt de rode loper uit voor Evenepoel. Ook Healy en Pidcock zitten op de voorposten. Wanneer komt de poef van de wereldkampioen? . La Redoute Van Wilder rolt de rode loper uit voor Evenepoel. Ook Healy en Pidcock zitten op de voorposten. Wanneer komt de poef van de wereldkampioen?

clock 16:01 Hermans rijdt lek. Op een cruciaal moment krijgt Quinten Hermans af te rekenen met een lekke band. Het zit hem niet mee in de klimklassiekers. . 16 uur 01. flat tyre Hermans rijdt lek Op een cruciaal moment krijgt Quinten Hermans af te rekenen met een lekke band. Het zit hem niet mee in de klimklassiekers.

clock 15:59 15 uur 59. Het is knallen langs alle kanten. Karl Vannieuwkerke. Het is knallen langs alle kanten. Karl Vannieuwkerke

clock 15:58 15 uur 58. Ineos neemt over. Nieuw beeld in het peloton: Soudal-Quick Step is van de koppositie geduwd door Ineos Grenadiers. Vrij indrukwekkend. Voelt Tom Pidcock zich zo goed dat hij straks de debatten zal openen op La Redoute?



Voelt Tom Pidcock zich zo goed dat hij straks de debatten zal openen op La Redoute?

clock 15:57 Drinken en tempo rijden zegt Tratnik. 15 uur 57. Drinken en tempo rijden zegt Tratnik

clock 15:55 15 uur 55. Van het getergde UAE Team Emirates zien we enkel nog Marc Hirschi in het peloton peddelen. Kan hij zijn gevallen kopman troosten met een ereplaats? . Van het getergde UAE Team Emirates zien we enkel nog Marc Hirschi in het peloton peddelen. Kan hij zijn gevallen kopman troosten met een ereplaats?

clock 15:54 15 uur 54. De 12 werken van Vervaeke. Vervaeke is vandaag een kat met meerdere levens en komt weer vooraan zwoegen op kop van het peloton. Dat is nodig, want Tratnik (met Velasco) is weer uitgelopen tot 50 seconden.



Dat is nodig, want Tratnik (met Velasco) is weer uitgelopen tot 50 seconden.

clock 15:53 15 uur 53. In het peloton lijkt Benoot te worstelen met een minder momentje. In zijn kenmerkende wiegende stijl hangt hij aan het staartje. Benoot heeft nog 8 kilometer de tijd om op te schuiven voor de voet van La Redoute.



Benoot heeft nog 8 kilometer de tijd om op te schuiven voor de voet van La Redoute.

clock 15:50 15 uur 50. Nog 10 km tot La Redoute. De poorten van de finale komen stilaan in zicht. La Redoute maakt zich klaar voor een knal van de wereldkampioen. . Nog 10 km tot La Redoute De poorten van de finale komen stilaan in zicht. La Redoute maakt zich klaar voor een knal van de wereldkampioen.

clock 15:49 15 uur 49. Van Wilder moet Evenepoel afzetten. Na zijn indrukwekkend beukwerk zet een afgepeigerde Louis Vervaeke zich aan de kant. Het is nu aan Ilan Van Wilder om Remco Evenepoel af te zetten aan de voet van La Redoute. . Van Wilder moet Evenepoel afzetten Na zijn indrukwekkend beukwerk zet een afgepeigerde Louis Vervaeke zich aan de kant. Het is nu aan Ilan Van Wilder om Remco Evenepoel af te zetten aan de voet van La Redoute.

clock 15:47 15 uur 47. Mollema gaat. Een Nederlander draait de aanvalsmolen weer op gang. Bauke Mollema versnelt op de Côte de Desnié en brengt ook Sivakov op ideeën. . Mollema gaat Een Nederlander draait de aanvalsmolen weer op gang. Bauke Mollema versnelt op de Côte de Desnié en brengt ook Sivakov op ideeën.

clock 15:46 15 uur 46. In het wiel van Tratnik staat Velasco op barsten. Haalt hij de top van de Côte de Desnié nog? . In het wiel van Tratnik staat Velasco op barsten. Haalt hij de top van de Côte de Desnié nog?

clock 15:45 15 uur 45. Evenepoel prutst aan zijn bril en zet die recht. Karl Vannieuwkerke. Evenepoel prutst aan zijn bril en zet die recht. Karl Vannieuwkerke

clock 15:44 15 uur 44. Valter in de graskant. Valter is zo van zijn sokken geblazen door wat daarnet gebeurde, dat hij plots het overzicht wat verliest en begint te veldrijden. Gelukkig houdt hij zichzelf in balans op het natte gras. . Valter in de graskant Valter is zo van zijn sokken geblazen door wat daarnet gebeurde, dat hij plots het overzicht wat verliest en begint te veldrijden. Gelukkig houdt hij zichzelf in balans op het natte gras.

clock 15:43 15 uur 43. Valter krijgt boze blikken van Soudal-Quick Step. Wanneer Attila Valter (ploegmakker van Tratnik) de orde wat probeert te verstoren op kop van het peloton, krijgt hij enkele kwade blikken van Vervaeke en Evenepoel. . Valter krijgt boze blikken van Soudal-Quick Step Wanneer Attila Valter (ploegmakker van Tratnik) de orde wat probeert te verstoren op kop van het peloton, krijgt hij enkele kwade blikken van Vervaeke en Evenepoel.



clock 15:43 15 uur 43. Attila Valter stuurt de motor weg tot onvrede van Evenepoel. Attila Valter stuurt de motor weg tot onvrede van Evenepoel

clock 15:42 15 uur 42. Nog 50 km. Tratnik lurkt nog eens aan zijn bidon. Velasco is blij dat hij het achterwiel kan houden van de tempobeul. Ondertussen communiceeert Evenepoel in zijn oortje met de ploegauto.



Ondertussen communiceeert Evenepoel in zijn oortje met de ploegauto.

clock 15:38 15 uur 38. De wegen liggen nat. Daardoor snijden Tratnik en Velasco de bochten heel behoedzaam aan. In het peloton trekt een sterke Louis Vervaeke het pak op een strak lint. Remco Evenepoel is bij de les en zit vastgenageld in 3e positie.



In het peloton trekt een sterke Louis Vervaeke het pak op een strak lint. Remco Evenepoel is bij de les en zit vastgenageld in 3e positie.

clock 15:37 15 uur 37. Tratnik blijft brommeren. Door een versnelling van Soudal-Quick Step speelt Tratnik 20 seconden kwijt. De Sloveen heeft enkel nog vroege vluchter Velasco op zijn bagagedrager zitten. Hun voorsprong: 46 seconden.



Hun voorsprong: 46 seconden.

clock 15:36 15 uur 36. Als Remco Evenepoel dit kan afmaken, dan is dat een kabinetstukje van de hele ploeg. José De Cauwer. Als Remco Evenepoel dit kan afmaken, dan is dat een kabinetstukje van de hele ploeg. José De Cauwer

clock 15:33 15 uur 33. Wat staat er nog op het menu? Côte de Desnié over 10 km Côte de la Redoute over 23 km Côte des Forges over 33 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 43 km . Wat staat er nog op het menu? Côte de Desnié over 10 km Côte de la Redoute over 23 km Côte des Forges over 33 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 43 km

clock 15:33 15 uur 33. Wanneer valt Evenepoel aan? Dat is momenteel de hamvraag. . Wanneer valt Evenepoel aan? Dat is momenteel de hamvraag.

clock 15:32 15 uur 32. Evenepoel zit heel lucide te kijken. Dat trekje rond zijn mond lijkt goed te zijn. José De Cauwer. Evenepoel zit heel lucide te kijken. Dat trekje rond zijn mond lijkt goed te zijn. José De Cauwer

clock 15:29 15 uur 29. UAE geeft meer info over val Pogacar. Vanop zijn motor polst Carl Berteele even bij de ploegauto van UAE Team Emirates. "Het voorwiel van Honoré ontplofte, waarna Tadej tegen hem aanreed en ten val kwam", zegt de ploegleiding. "Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis, omdat hij pijn heeft in zijn hand."



"Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis, omdat hij pijn heeft in zijn hand."

clock 15:25 15 uur 25. Evenepoel heeft nog 2 pionnen. Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder zijn de enige "Wolven" die nog voor Evenepoel uitrijden. Als hun sinaasappel uitgeperst is, is het aan de wereldkampioen himself. . Evenepoel heeft nog 2 pionnen Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder zijn de enige "Wolven" die nog voor Evenepoel uitrijden. Als hun sinaasappel uitgeperst is, is het aan de wereldkampioen himself.

clock 15:24 15 uur 24. Velasco en Osborne zijn de enige vluchters die voorlopig niet plooien onder het beukwerk van sterke Jan Tratnik. . Velasco en Osborne zijn de enige vluchters die voorlopig niet plooien onder het beukwerk van sterke Jan Tratnik.

clock 15:21 Rosier. Met Tratnik kordaat op kop bepotelt de kopgroep de Col du Rosier. In het uitgedunde pak cijfert Alaphilippe zich nog een laatste keer weg. Behalve Evenepoel zitten ook Benoot, Mohoric en Healy in de loges van het peloton. 15 uur 21. hill



In het uitgedunde pak cijfert Alaphilippe zich nog een laatste keer weg. Behalve Evenepoel zitten ook Benoot, Mohoric en Healy in de loges van het peloton.

clock 15:21 15 uur 21. Samenstelling kopgroep. Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Paul Ourselin (TotalEnergies) Simone Velasco (Astana) Jan Tratnik (Jumbo-Visma) . Samenstelling kopgroep Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Paul Ourselin (TotalEnergies) Simone Velasco (Astana) Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

clock 15:20 15 uur 20. Tratnik sluit aan bij de kopgroep. Tratnik sluit aan bij de kopgroep

clock 15:19 15 uur 19. Tratnik helemaal voorin. De koplopers krijgen het gezelschap van de Sloveense stoomtrein Jan Tratnik (Jumbo-Visma). Het peloton met Evenepoel hinkt 1'08" achterop.



clock 15:19 15 uur 19. Het is beginnen te regenen. Carl Berteele (onze man op de motor). Het is beginnen te regenen. Carl Berteele (onze man op de motor)

clock 15:17 15 uur 17. Alaphilippe est de retour. Met een fikse inspanning zoeft Alaphilippe van achteren naar voren. Hij komt zijn steentje weer bijdragen op kop van het uitgedunde pak. . Alaphilippe est de retour Met een fikse inspanning zoeft Alaphilippe van achteren naar voren. Hij komt zijn steentje weer bijdragen op kop van het uitgedunde pak.

clock 15:15 Het gevaar kan ook van een kartonnen bord komen. 15 uur 15. Het gevaar kan ook van een kartonnen bord komen

clock 15:13 15 uur 13. Eenzame fietser Tratnik kan de 5 overgebleven vluchters nu ruiken. 20 seconden moet hij nog dichtritsen. . Eenzame fietser Tratnik kan de 5 overgebleven vluchters nu ruiken. 20 seconden moet hij nog dichtritsen.



clock 15:10 15 uur 10. Slijtageslag. Louis Vervaeke beukt nu op kop van het uitgedunde peloton. De manschappen van Evenepoel maken er een ware slijtageslag van. In de staart van het peloton zien we tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe afzien. Hij heeft zijn beste cartouche in dienst van Evenepoel daarnet al verschoten.



In de staart van het peloton zien we tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe afzien. Hij heeft zijn beste cartouche in dienst van Evenepoel daarnet al verschoten.

clock 15:08 15 uur 08. Druppeltje bij Evenepoel. Wanneer de cameraman inzoomt op het gezicht van Remco Evenepoel, is er een druppeltje zichtbaar. "Een zweetdruppeltje of een regendruppeltje?", vragen Karl en José zich af. . Druppeltje bij Evenepoel Wanneer de cameraman inzoomt op het gezicht van Remco Evenepoel, is er een druppeltje zichtbaar. "Een zweetdruppeltje of een regendruppeltje?", vragen Karl en José zich af.

clock 15:07 15 uur 07. Ook Cosnefroy moet lossen. Ook Cosnefroy moet lossen

clock 15:06 15 uur 06. Ook Loetsenko en Cosnefroy in de problemen. In het peloton zien we met Loetsenko en Cosnefroy nog 2 kopmannen overboord gaan. Klimkoersrevelatie Ben Healy geeft wel een uitstekende indruk. . Ook Loetsenko en Cosnefroy in de problemen In het peloton zien we met Loetsenko en Cosnefroy nog 2 kopmannen overboord gaan. Klimkoersrevelatie Ben Healy geeft wel een uitstekende indruk.

clock 15:04 15 uur 04. Tratnik is 50 seconden los. De motor van Tratnik blijft op volle toeren draaien. Wanneer hij even naar achteren lonkt, vangt hij nog geen glimp op van het peloton. Logisch, want het peloton heeft al 50 seconden aan zijn broek. . Tratnik is 50 seconden los De motor van Tratnik blijft op volle toeren draaien. Wanneer hij even naar achteren lonkt, vangt hij nog geen glimp op van het peloton. Logisch, want het peloton heeft al 50 seconden aan zijn broek.

clock 15:01 15 uur 01. Benoot met geluksnummer 21. In het wiel van Remco Evenepoel zien we het rugnummer 21 opduiken: Tiesj Benoot. Van der Poel won dit voorjaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix met rugnummer 21, Tadej Pogacar won met hetzelfde nummer de Ronde van Vlaanderen. Als die trend zich doorzet, dan wint Benoot vandaag met rugnummer 21 het 4e Monument van het seizoen.



Van der Poel won dit voorjaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix met rugnummer 21, Tadej Pogacar won met hetzelfde nummer de Ronde van Vlaanderen.



Als die trend zich doorzet, dan wint Benoot vandaag met rugnummer 21 het 4e Monument van het seizoen.

clock 15:01 15 uur 01. Tratnik trekt er alleen op uit. Tratnik trekt er alleen op uit

clock 14:59 14 uur 59. Ontketende Tratnik. Tratnik gaat zo hard tekeer dat Sheffield eraf moet. De ontketende Sloveen raapt vluchter na vluchter op. . Ontketende Tratnik Tratnik gaat zo hard tekeer dat Sheffield eraf moet. De ontketende Sloveen raapt vluchter na vluchter op.

clock 14:55 Stockeu. Op de Stockeu danst Tratnik op de pedalen. "Maar waar rijdt hij naartoe?", vraagt José De Cauwer zich af. Tratniks ploegmakker Attila Valter peddelt helemaal achterin het peloton. . 14 uur 55. hill Stockeu Op de Stockeu danst Tratnik op de pedalen. "Maar waar rijdt hij naartoe?", vraagt José De Cauwer zich af. Tratniks ploegmakker Attila Valter peddelt helemaal achterin het peloton.

clock 14:54 14 uur 54. Tratnik, Sheffield en de opgeraapte vluchter Balmer fladderen 12 seconden voor het peloton uit. De Sloveen knikt van "neen", omdat Sheffield weigert over te nemen. . Tratnik, Sheffield en de opgeraapte vluchter Balmer fladderen 12 seconden voor het peloton uit. De Sloveen knikt van "neen", omdat Sheffield weigert over te nemen.

clock 14:52 14 uur 52. Ook Landa kan niet mee. De outsiders vallen nu als vliegen. Mikel Landa (3e in de Waalse Pijl) is de volgende Spanjaard die in de penarie zit. En dat op 80 kilometer van de streep, de koers moet eigenlijk nog beginnen. . Ook Landa kan niet mee De outsiders vallen nu als vliegen. Mikel Landa (3e in de Waalse Pijl) is de volgende Spanjaard die in de penarie zit. En dat op 80 kilometer van de streep, de koers moet eigenlijk nog beginnen.

clock 14:51 14 uur 51. Madouas komt zichzelf tegen. Bij de tegenaanvallers blijft Jan Tratnik gas geven. Valentin Madouas daarentegen heeft zich vergaloppeerd en moet eraf. . Madouas komt zichzelf tegen Bij de tegenaanvallers blijft Jan Tratnik gas geven. Valentin Madouas daarentegen heeft zich vergaloppeerd en moet eraf.

clock 14:51 14 uur 51. Het gaat te snel voor Enric Mas. Het gaat te snel voor Enric Mas

clock 14:50 14 uur 50. Adios Enric! Op de flanken van de Wanne gaat het te hard voor Enric Mas, vorig jaar 2e in de Vuelta na Remco Evenepoel. Ook Kwiatkowski ziet nu sterretjes en verliest contact met het peloton. . Adios Enric! Op de flanken van de Wanne gaat het te hard voor Enric Mas, vorig jaar 2e in de Vuelta na Remco Evenepoel. Ook Kwiatkowski ziet nu sterretjes en verliest contact met het peloton.

clock 14:49 14 uur 49. Sheffield en Madouas beantwoorden de lokroep van Tratnik en rijden naar de Sloveen toe. . Sheffield en Madouas beantwoorden de lokroep van Tratnik en rijden naar de Sloveen toe.

clock 14:47 14 uur 47. Tratnik rijdt weg uit het peloton, Sheffield en Madouas pikken aan . Tratnik rijdt weg uit het peloton, Sheffield en Madouas pikken aan

clock 14:46 14 uur 46. Tratnik anticipeert. Op de Wanne acht Jan Tratnik (Jumbo-Visma) de tijd rijp om weg te rijden uit het peloton. Het lijkt nauwelijks krachten te kosten voor de hardrijder, die door het wegvallen van zijn landgenoot Pogacar de enige Sloveen in koers is. . Tratnik anticipeert Op de Wanne acht Jan Tratnik (Jumbo-Visma) de tijd rijp om weg te rijden uit het peloton. Het lijkt nauwelijks krachten te kosten voor de hardrijder, die door het wegvallen van zijn landgenoot Pogacar de enige Sloveen in koers is.

clock 14:46 14 uur 46. Dit is de kroniek van een aangekondigde aanval. Karl Vannieuwkerke. Dit is de kroniek van een aangekondigde aanval. Karl Vannieuwkerke

clock 14:45 14 uur 45. Alaphillipe schudt even aan de boom. Alaphillipe schudt even aan de boom

clock 14:44 14 uur 44. Alaphilippe geeft er lap op. Broedt Remco Evenepoel op een plannetje? Alaphilippe sprint naar de voet van de Côte de Wanne, Evenepoel blinkt in 3e positie. . Alaphilippe geeft er lap op Broedt Remco Evenepoel op een plannetje? Alaphilippe sprint naar de voet van de Côte de Wanne, Evenepoel blinkt in 3e positie.

clock 14:43 14 uur 43. Gevreesd drieluik. De kopgroep snijdt het gevreesde drieluik Wanne - Stockeu - Haute-Levée aan. Wordt daar al een bommetje gedropt? . Gevreesd drieluik De kopgroep snijdt het gevreesde drieluik Wanne - Stockeu - Haute-Levée aan. Wordt daar al een bommetje gedropt?

clock 14:40 14 uur 40. Benoot moet even voet aan grond zetten. Benoot moet even voet aan grond zetten

clock 14:39 14 uur 39. Gretig Soudal-Quick Step. Met een vertrokken grimas dunt Pieter Serry het peloton uit op de Côte de Mont-le-Soie. Tiesj Benoot moet bergop even voet aan grond zetten wanneer hij in de graskant terechtkomt. . Gretig Soudal-Quick Step Met een vertrokken grimas dunt Pieter Serry het peloton uit op de Côte de Mont-le-Soie. Tiesj Benoot moet bergop even voet aan grond zetten wanneer hij in de graskant terechtkomt.

clock 14:38 14 uur 38. Heeft Soudal-Quick Step een dubbele ploeg rijden in LBL? Want ze zijn hier veel renners aan het opsouperen op 92 km van de streep. José De Cauwer. Heeft Soudal-Quick Step een dubbele ploeg rijden in LBL? Want ze zijn hier veel renners aan het opsouperen op 92 km van de streep. José De Cauwer

clock 14:34 Evenepoel zet zijn mannen op kop. 14 uur 34. Evenepoel zet zijn mannen op kop

clock 14:32 14 uur 32. Treurnis bij UAE. Op de Côte de Mont-le-Soie zien we George Bennett, ploegmakker van Pogacar, zonder weerwerk lossen uit het peloton. De ploeg is nog altijd aangeslagen. Ook in de kopgroep gaan de eerste renners overboord: onder meer Ruben Apers haakt af.



Ook in de kopgroep gaan de eerste renners overboord: onder meer Ruben Apers haakt af.

clock 14:30 14 uur 30. Het regent in Luik. Dat kan de koers straks beïnvloeden. Karl Vannieuwkerke. Het regent in Luik. Dat kan de koers straks beïnvloeden. Karl Vannieuwkerke

clock 14:28 14 uur 28. Knecht van Evenepoel is leeggereden. Ook werkmier Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) haakt af in het peloton. Dat is normaal, want de Zwitser heeft al urenlang gezwoegd op kop van het peloton. . Knecht van Evenepoel is leeggereden Ook werkmier Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) haakt af in het peloton. Dat is normaal, want de Zwitser heeft al urenlang gezwoegd op kop van het peloton.

clock 14:27 14 uur 27. Gaudu lost uit peloton. De Fransman David Gaudu had voor de start al gezegd dat hij door hooikoorts niet op zijn best was. Nu wordt hij in de problemen gemeld. Groupama-FDJ legt zijn boontjes vandaag allemaal te week op Valentin Madouas.



Groupama-FDJ legt zijn boontjes vandaag allemaal te week op Valentin Madouas.

clock 14:25 14 uur 25. Wat staat er nog op het menu? Côte de Mont-le-Soie over 6 km Côte de Wanne over 14 km Côte de Stockeu over 21 km Côte de Haute-Levée over 25 km Col du Rosier over 39 km Côte de Desnié over 53 km Côte de la Redoute over 66 km Côte des Forges over 77 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 87 km . Wat staat er nog op het menu? Côte de Mont-le-Soie over 6 km Côte de Wanne over 14 km Côte de Stockeu over 21 km Côte de Haute-Levée over 25 km Col du Rosier over 39 km Côte de Desnié over 53 km Côte de la Redoute over 66 km Côte des Forges over 77 km Côte de la Roche-aux-Faucons over 87 km

clock 14:23 Koplopers verliezen terrein. Op weg naar de Mont-le-Soie blijft het peloton knabbelen: 3 minuten scheidt hen nog van de kopgroep met 2 Belgen (Meens en Apers). . 14 uur 23. time difference Koplopers verliezen terrein Op weg naar de Mont-le-Soie blijft het peloton knabbelen: 3 minuten scheidt hen nog van de kopgroep met 2 Belgen (Meens en Apers).

clock 14:22 14 uur 22. De kopgroep. Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

Ruben Apers (Flanders-Baloise)

Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 14:16 14 uur 16. We rijden op droge wegen naar de 3e beklimming van de dag. Carl Berteele (op de motor). We rijden op droge wegen naar de 3e beklimming van de dag. Carl Berteele (op de motor)

clock 14:10 14 uur 10. Pogacar reed lek net voordat hij viel. Volgens Axel Merckx, de man op de motor bij de RTBF, reed Mikkel Honoré lek net voordat hij ten val kwam. De Deen sleurde Pogacar, die ook lek aan het rijden was, mee in zijn val.



De Deen sleurde Pogacar, die ook lek aan het rijden was, mee in zijn val.

clock 14:08 Voorsprong brokkelt af. Door de werken van Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Jonathan Caicedo (EF) peutert het peloton twintig seconden af van zijn achterstand. De chrono geeft 3'40" aan. . 14 uur 08. time difference Voorsprong brokkelt af Door de werken van Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Jonathan Caicedo (EF) peutert het peloton twintig seconden af van zijn achterstand. De chrono geeft 3'40" aan.

clock 14:03 14 uur 03. Pogacar naar ziekenhuis met polsblessure. De ploegauto van UAE Team Emirates heeft Tadej Pogacar naar het ziekenhuis gebracht. De onfortuinlijke Sloveen zou een polsblessure hebben. . Pogacar naar ziekenhuis met polsblessure De ploegauto van UAE Team Emirates heeft Tadej Pogacar naar het ziekenhuis gebracht. De onfortuinlijke Sloveen zou een polsblessure hebben.

clock 14:02 Er is sprake van een polsblessure bij Pogacar. 14 uur 02. Er is sprake van een polsblessure bij Pogacar

clock 13:58 13 uur 58. Jumbo-Visma komt piepen. De één zijn dood is de ander zijn brood. De opgave van Pogacar betekent dat er een podiumplekje vrij komt. Jumbo-Visma komt in de muil van het peloton postvatten. Kopman Tiesj Benoot droomt vandaag van de top 3.



De opgave van Pogacar betekent dat er een podiumplekje vrij komt. Jumbo-Visma komt in de muil van het peloton postvatten. Kopman Tiesj Benoot droomt vandaag van de top 3.

clock 13:52 13 uur 52. Hirschi. Bij UAE Team Emirates moeten ze herbronnen. De Zwitser Marc Hirschi komt even buurten bij zijn ploegauto, hij lijkt op papier de wisselkopman. . Hirschi Bij UAE Team Emirates moeten ze herbronnen. De Zwitser Marc Hirschi komt even buurten bij zijn ploegauto, hij lijkt op papier de wisselkopman.

clock 13:51 13 uur 51. Hier kwam Pogacar ten val . Hier kwam Pogacar ten val

clock 13:47 13 uur 47. "Pogacar niet naar ziekenhuis". Volgens de eerste berichten zou Tadej Pogacar niet weggebracht zijn naar het ziekenhuis. De Sloveen is na zijn val aan boord gekropen van de ploegauto van UAE Team Emirates. Valt de schade mee en is Pogacar uit voorzorg niet meer op zijn fiets gestap?. Want de Tour de France is natuurlijk het allergrootste doel dit seizoen.



Valt de schade mee en is Pogacar uit voorzorg niet meer op zijn fiets gestap?. Want de Tour de France is natuurlijk het allergrootste doel dit seizoen.

clock 13:46 13 uur 46. Op Eén loopt momenteel een samenvatting van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar Karl en José voor het verslag van de mannen. . Op Eén loopt momenteel een samenvatting van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar Karl en José voor het verslag van de mannen.

clock 13:44 Val in het peloton. De regen zorgt voor nervositeit in het peloton. De Fransman Clément Berthet (AG2R-Citroën) gaat tegen de vlakte. Op hetzelfde moment krijgt Andreas Kron (Lotto-Dsnty) af te rekenen met een lekke band. 13 uur 44. fall



Op hetzelfde moment krijgt Andreas Kron (Lotto-Dsnty) af te rekenen met een lekke band.

clock 13:40 13 uur 40. Het peloton is op jacht. Het peloton is op jacht

clock 13:39 13 uur 39. Weer een Belg 1e boven. Na Ruben Apers op de Côte de la Roche-en-Ardenne is het nu aan Johan Meens om als eerste zijn vlag neer te planten op de top van de steile Côte de Saint-Roch. De 11 vroege vluchters kunnen nog zwaaien met met een bonus van ruim 4 minuten.



De 11 vroege vluchters kunnen nog zwaaien met met een bonus van ruim 4 minuten.

clock 13:36 Eerste regendruppels. Langs het parcours toveren de toeschouwers hun paraplu tevoorschijn, want de voorspelde regen maakt zijn intrede. Voorlopig gaat het om druppels, van buien is gelukkig nog geen sprake. . 13 uur 36. rain Eerste regendruppels Langs het parcours toveren de toeschouwers hun paraplu tevoorschijn, want de voorspelde regen maakt zijn intrede. Voorlopig gaat het om druppels, van buien is gelukkig nog geen sprake.

clock 13:31 De ploeg van Pogacar zal snel met een update komen. 13 uur 31. De ploeg van Pogacar zal snel met een update komen

clock 13:27 13 uur 27. Côte de Saint-Roch. De koers gaat door, ook zonder fenomeen Tadej Pogacar. In het peloton gaat het tempo momenteel met een ruk de hoogte in. De Côte de Saint-Roch loert om het hoekje.



De Côte de Saint-Roch loert om het hoekje.

clock 13:24 13 uur 24. Verse krachten. Terwijl de ploegmakkers van Pogacar de shock proberen te boven te komen, melden nieuwe ploegen zich aan het front in het peloton. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) krijgt het gezelschap van een Bora-renner en een EF-renner, gezanten van schaduwfavorieten Aleksander Vlasov en Ben Healy.



Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) krijgt het gezelschap van een Bora-renner en een EF-renner, gezanten van schaduwfavorieten Aleksander Vlasov en Ben Healy.

clock 13:16 13 uur 16. Putten in wegdek. Pogacar kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putjes aan te duiden. Of de val veroorzaakt werd door een putje, is nog niet duidelijk. . Putten in wegdek Pogacar kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putjes aan te duiden. Of de val veroorzaakt werd door een putje, is nog niet duidelijk.

clock 13:06 Ook Honoré geeft op. Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen. . 13 uur 06. give up Ook Honoré geeft op Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen.

clock 13:06 13 uur 06.

clock 13:01 13 uur 01. Opgave Pogacar. Drama voor Tadej Pogacar. De Sloveen kan zijn weg niet meer vervolgen na zijn zware smak en verlaat Luik-Bastenaken-Luik. Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis.



Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis.

clock 12:58 12 uur 58. UAE-ploeg is verscheurd. Alle ploegmakkers van Pogacar hielden halt toen hun superkopman tegen de grond lag. Radio Tour meldt dat 3 UAE-renners weer richting het peloton, de rest blijft wachten bij hun kopman. . UAE-ploeg is verscheurd Alle ploegmakkers van Pogacar hielden halt toen hun superkopman tegen de grond lag. Radio Tour meldt dat 3 UAE-renners weer richting het peloton, de rest blijft wachten bij hun kopman.

clock 12:53 12 uur 53. Pogacar ging samen met EF-renner Honoré tegen de vlakte. De hele UAE-ploeg wacht Pogacar op. Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld.



Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld.

clock 12:50 Val Pogacar. Ai, ai, ai... Er wordt een val van Tadej Pogacar gemeld in het peloton! Hoe zwaar de Sloveense veelwinnaar gehavend is, is niet duidelijk. 12 uur 50. fall

clock 12:49 12 uur 49. Nog 40 kilometer tot het volgende obstakel: de Côte de Saint-Roch. Tijd genoeg dus om nog te genieten van een koninklijk middagmaal. . Nog 40 kilometer tot het volgende obstakel: de Côte de Saint-Roch. Tijd genoeg dus om nog te genieten van een koninklijk middagmaal.

clock 12:44 12 uur 44. Quinten Hermans: "Blij dat ik laatste procentjes heb kunnen herstellen na ziekte". Quinten Hermans: "Blij dat ik laatste procentjes heb kunnen herstellen na ziekte"

clock 12:39 12 uur 39. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) roept zijn ploegauto op. We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys.



We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys.

clock 12:38 12 uur 38. Livestream om 14.30 uur. Het peloton blijft gelijke tred houden met de 11 avonturiers voorin. Op bewegende beelden van La Doyenne is het nog een tweetal uurtjes wachten.



clock 12:34 12 uur 34. Ik ben heel gemotiveerd en heb een supersterke ploeg. Maar Remco zal ook supergoed zijn, want hij komt net terug van hoogtestage. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Ik ben heel gemotiveerd en heb een supersterke ploeg. Maar Remco zal ook supergoed zijn, want hij komt net terug van hoogtestage. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

clock 12:29 12 uur 29. Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond. In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken. Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers?



In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken.



Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers?

clock 12:25 12 uur 25. Kassa kassa voor Apers. Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was.



Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was.

clock 12:24 12 uur 24. Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf". Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf"