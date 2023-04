LIVE: Tadej Pogacar verlaat Luik-Bastenaken-Luik na een zware val

clock 13:06 Ook Honoré geeft op. Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen. . 13 uur 06. give up Ook Honoré geeft op Mikkel Honoré, de man die samen met Tadej Pogacar ten gronde ging, kan zijn weg ook niet meer vervolgen.

clock 13:01 Opgave Pogacar. Drama voor Tadej Pogacar. De Sloveen kan zijn weg niet meer vervolgen na zijn zware smak en verlaat Luik-Bastenaken-Luik. Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis. 13 uur 01.



Van de voorspelde tweestrijd met Remco Evenepoel komt er vandaag dus niets in huis.

clock 12:58 UAE-ploeg is verscheurd. Alle ploegmakkers van Pogacar hielden halt toen hun superkopman tegen de grond lag. Radio Tour meldt dat 3 UAE-renners weer richting het peloton, de rest blijft wachten bij hun kopman. 12 uur 58.

clock 12:53 Pogacar ging samen met EF-renner Honoré tegen de vlakte. De hele UAE-ploeg wacht Pogacar op. Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld. 12 uur 53.



Door de val van Pogacar zijn er breukjes in het peloton. Remco Evenepoel wordt in de 1e groep gemeld.

clock 12:50 Val Pogacar. Ai, ai, ai... Er wordt een val van Tadej Pogacar gemeld in het peloton! Hoe zwaar de Sloveense veelwinnaar gehavend is, is niet duidelijk. 12 uur 50.

clock 12:49 Nog 40 kilometer tot het volgende obstakel: de Côte de Saint-Roch. Tijd genoeg dus om nog te genieten van een koninklijk middagmaal. 12 uur 49.

clock 12:44 Quinten Hermans: "Blij dat ik laatste procentjes heb kunnen herstellen na ziekte". 12 uur 44.

clock 12:39 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) roept zijn ploegauto op. We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys. 12 uur 39.



We schreven daarnet dat Skjelmose en Ciccone de 2 troefkaarten zijn bij de Amerikaanse formatie, maar ook de 36-jarige Mollema zal een essentiële rol spelen in het snode plan van de Trek-boys.

clock 12:38 Livestream om 14.30 uur. Het peloton blijft gelijke tred houden met de 11 avonturiers voorin. Op bewegende beelden van La Doyenne is het nog een tweetal uurtjes wachten. 12 uur 38.



clock 12:34 Ik ben heel gemotiveerd en heb een supersterke ploeg. Maar Remco zal ook supergoed zijn, want hij komt net terug van hoogtestage. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). 12 uur 34.

clock 12:29 Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond. In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken. Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers? 12 uur 29.



In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken.



Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers?

clock 12:25 Kassa kassa voor Apers. Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was. 12 uur 25.



Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was.

clock 12:24 Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf". 12 uur 24.

clock 12:19 Côte de la Roche-en-Ardenne. Klimmen geblazen in de kopgroep! Apers en co zetten hun tanden in de Côte de la Roche-en-Ardenne, de 1e van 11 hellingen. Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet. 12 uur 19.



Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet.

clock 12:16 Werkpaarden Schmid en Vink. In de spits van het peloton blijven we dezelfde snoetjes zien. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Vink (UAE) nemen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. De achterstand duikt zo onder de 4 minuten. 12 uur 16.



clock 12:12 Amateur-fotograaf Apers. Ruben Apers (Flanders-Baloise) is een van de 2 Belgische vlaggetjes in de kopgroep. De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf. Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag? 12 uur 12.



De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf.



Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag?



clock 12:08 Nog 200 km. Dankzij de wind zit de kopgroep op een razendsnelle marstabel van 47,5 km/u. Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur. 12 uur 08.



Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur.

clock 12:07 Pogacar: "Mijn benen zijn nog altijd goed". 12 uur 07.