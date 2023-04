LIVE: 2 Belgen in ruime kopgroep, Pogacar: "Remco is supersterk, maar mijn benen zijn ook nog goed"

clock 12:29 12 uur 29. Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond. In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken. Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers? . Vollering heeft haar hattrick te pakken! Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Demi Vollering zich ook tot keizerin van Luik-Bastenaken-Luik gekroond.



In een kort maar krachtig sprintje gaf ze haar vluchtgenote Elisa Longo Borghini het nakijken.



Een straffe trilogie van de Nederlandse. Inspireert dat Tadej Pogacar in zijn jacht op een triptiek in de klimklassiers?

clock 12:25 12 uur 25. Kassa kassa voor Apers. Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was. . Kassa kassa voor Apers Een Belg kroont als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne.



Ruben Apers (Flanders Baloise) pakt de volle pot en doet een gooi naar de titel van bergkoning, die vorig jaar voor Harm Vanhoucke (3x als eerste boven) was.

clock 12:24 12 uur 24. Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf". Kobe Goossens: "Het duel Evenepoel-Pogacar leeft overal, maar wij focussen op onszelf"

clock 12:19 Côte de la Roche-en-Ardenne. Klimmen geblazen in de kopgroep! Apers en co zetten hun tanden in de Côte de la Roche-en-Ardenne, de 1e van 11 hellingen. Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet. . 12 uur 19. hill Côte de la Roche-en-Ardenne Klimmen geblazen in de kopgroep! Apers en co zetten hun tanden in de Côte de la Roche-en-Ardenne, de 1e van 11 hellingen.



Een zware dobber is het niet met een gemiddelde van 6,2 procent en 2,8 kilometer. Maar als renner kan je er wel al een eerste signaal krijgen of de klimmersbenen vandaag op scherp staan of niet.

clock 12:16 12 uur 16. Werkpaarden Schmid en Vink. In de spits van het peloton blijven we dezelfde snoetjes zien. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Vink (UAE) nemen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. De achterstand duikt zo onder de 4 minuten. . Werkpaarden Schmid en Vink In de spits van het peloton blijven we dezelfde snoetjes zien. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Vink (UAE) nemen het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. De achterstand duikt zo onder de 4 minuten.



clock 12:12 12 uur 12. Amateur-fotograaf Apers. Ruben Apers (Flanders-Baloise) is een van de 2 Belgische vlaggetjes in de kopgroep. De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf. Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag? . Amateur-fotograaf Apers Ruben Apers (Flanders-Baloise) is een van de 2 Belgische vlaggetjes in de kopgroep.



De jongeman van Flanders-Baloise dook al op in onze Instagram-stories aan de zijde van Bavo en is zelf een gepassioneerde amateur-fotograaf.



Dit voorjaar was Apers door ziekte lange tijd op zoek naar de goede vorm. Maar in de Scheldeprijs reed hij zich een dag lang in de kijker. Apers reed ook de Hel uit. Hoe ver reikt zijn inspanning vandaag?



clock 12:08 12 uur 08. Nog 200 km. Dankzij de wind zit de kopgroep op een razendsnelle marstabel van 47,5 km/u. Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur. . Nog 200 km Dankzij de wind zit de kopgroep op een razendsnelle marstabel van 47,5 km/u.



Een blauwdruk van de voorbije voorjaarskoersen, waarin er ook snoeihard werd geopend in het eerste openingsuur.

clock 12:07 12 uur 07. Pogacar: "Mijn benen zijn nog altijd goed". Pogacar: "Mijn benen zijn nog altijd goed"

clock 12:04 12 uur 04. Het abonnement van Ourselin. Voorin is Paul Ourselin (TotalEnergies) stilaan een meubelstuk aan het woorden in de vlucht van de dag. De 29-jarige Fransman kleurt namelijk al voor de 4e keer in 5 deelnames de lange ontsnapping Enkel bij zijn deelname in 2019 liet zijn neus voor de goede vlucht hem in de steek. Zijn aanvalswerk leverde Ourselin vorig jaar nog een verre ereplaats op: 36e. . Het abonnement van Ourselin Voorin is Paul Ourselin (TotalEnergies) stilaan een meubelstuk aan het woorden in de vlucht van de dag. De 29-jarige Fransman kleurt namelijk al voor de 4e keer in 5 deelnames de lange ontsnapping



Enkel bij zijn deelname in 2019 liet zijn neus voor de goede vlucht hem in de steek. Zijn aanvalswerk leverde Ourselin vorig jaar nog een verre ereplaats op: 36e.



clock 11:58 11 uur 58. Nog eens de namen van de 11 koplopers. Ruben Apers (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ) . Nog eens de namen van de 11 koplopers Ruben Apers (Flanders-Baloise)

Johan Meens (Bingoal-WB) Alexandre Balmer (Zwi/Jayco-AlUla) Hector Carretero (Spa/Kern Pharma) Frederik Dversnes (Noo/Uno-X) Mathis Le Berre (Fra/Arkéa-Samsic) Jason Osborne (Dui/Alpecin-Deceuninck) Paul Ourselin (Fra/TotalEnergies) Georg Zimmermann (Dui/Intermarché-Circus-Wanty) Simone Velasco (Ita/Astana) Lars van den Berg (Ned/Groupama-FDJ)

clock 11:56 11 uur 56. Ik maak kans op het podium, maar dan moet alles meezitten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik maak kans op het podium, maar dan moet alles meezitten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 11:51 11 uur 51. Skjelmose wil voor finale anticiperen. Bij Trek-Segafredo hebben ze met Mattias Skjelmose (2e in de Waalse Pijl) en Giulio Ciccone 2 paarden waarop ze kunnen wedden. "Het podium is realistisch, maar dan zal ik moeten anticiperen", laat Skjelmose in zijn kaarten kijken. "Ik hoop dat Pogacar en Evenepoel me pas bijhalen na de Roche-aux-Faucons." . Skjelmose wil voor finale anticiperen Bij Trek-Segafredo hebben ze met Mattias Skjelmose (2e in de Waalse Pijl) en Giulio Ciccone 2 paarden waarop ze kunnen wedden.



"Het podium is realistisch, maar dan zal ik moeten anticiperen", laat Skjelmose in zijn kaarten kijken.



"Ik hoop dat Pogacar en Evenepoel me pas bijhalen na de Roche-aux-Faucons."

clock 11:47 11 uur 47. De kopgroep raast voorlopig door. De kopgroep raast voorlopig door

clock 11:43 Pech voor Le Berre. Franse vloekwoorden weerklinken in de kopgoep, want Mathis Le Berre krijgt af te rekenen met mechanisch pech. Het tempo ligt gelukkig niet moordend hoog, dus de jonge Fransman zal wel snel weer komen aanpikken. . 11 uur 43. mechanical breakdown Pech voor Le Berre Franse vloekwoorden weerklinken in de kopgoep, want Mathis Le Berre krijgt af te rekenen met mechanisch pech.



Het tempo ligt gelukkig niet moordend hoog, dus de jonge Fransman zal wel snel weer komen aanpikken.

clock 11:39 11 uur 39. Hopelijk sta ik hier aan het eind van de dag met hetzelfde gevoel als vorig jaar. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Hopelijk sta ik hier aan het eind van de dag met hetzelfde gevoel als vorig jaar. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 11:34 11 uur 34. Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen. In Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen zijn ze al begonnen aan La Redoute. Je kan het spektakel live bekijken op Canvas of met onze livestream. . Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen In Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen zijn ze al begonnen aan La Redoute. Je kan het spektakel live bekijken op Canvas of met onze livestream.

clock 11:34 11 uur 34. Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen) Vollering maakt hattrick af in Luik en zet kroon op imposante voorjaar van SD Worx

clock 11:29 11 uur 29. Pidcock stuurt mannetje naar voren. Soudal-Quick Step en UAE Team Emirates krijgen een pion van Ineos Grenadiers in steun op kop van het peloton. De voorsprong kruipt nu over de 4 minuten. Het gaat al verraderlijk bergop in de provincie Luxemburg. Maar op de 1e van 11 gecategoriseerde hellingen is het nog een dertigtal kilometer wachten. . Pidcock stuurt mannetje naar voren Soudal-Quick Step en UAE Team Emirates krijgen een pion van Ineos Grenadiers in steun op kop van het peloton. De voorsprong kruipt nu over de 4 minuten.



Het gaat al verraderlijk bergop in de provincie Luxemburg. Maar op de 1e van 11 gecategoriseerde hellingen is het nog een dertigtal kilometer wachten.



clock 11:26 11 uur 26. Gaudu rijdt in dienst: "Madouas is kopman". Voor de Ardennen-klassiekers zou David Gaudu (Groupama-FDJ) altijd 1 of 2 sterren achter zijn naam moeten krijgen. Maar de Franse klimgeit heeft last van hooikoorts en gaf op in zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl. Daarom is hij vandaag met bescheiden ambities van start gegaan. "Ik ben niet de grootste troefkaart van de ploeg vandaag. Valentin Madouas is onze kopman. Ik zal alles geven voor het collectief", zegt Gaudu. "Ik wil me vandaag wegcijferen zoals de ploeg dat een heel jaar lang doet voor mij." . Gaudu rijdt in dienst: "Madouas is kopman" Voor de Ardennen-klassiekers zou David Gaudu (Groupama-FDJ) altijd 1 of 2 sterren achter zijn naam moeten krijgen.



Maar de Franse klimgeit heeft last van hooikoorts en gaf op in zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl. Daarom is hij vandaag met bescheiden ambities van start gegaan.



"Ik ben niet de grootste troefkaart van de ploeg vandaag. Valentin Madouas is onze kopman. Ik zal alles geven voor het collectief", zegt Gaudu.



"Ik wil me vandaag wegcijferen zoals de ploeg dat een heel jaar lang doet voor mij."