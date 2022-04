Tim Wellens: "Pogacar is in vorm, Van Aert reken ik ook tot de topfavorieten in Luik"

20:22

20 uur 22. Wellens: "Anticiperen voor de finale". Tim Wellens hoopt zondag om zijn topresultaat (11e in 2019) in Luik-Bastenaken-Luik te verbeteren. "Ik denk dat de finale wat meer open zal zijn dan de andere jaren en daar wil ik op anticiperen", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden." "Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei. .