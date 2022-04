Remco Evenepoel: "Luik-Bastenaken-Luik is de klassieker die me het best ligt"

18:59 18 uur 59. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ik heb alles tot in de puntjes kunnen afwerken. Remco Evenepoel. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ik heb alles tot in de puntjes kunnen afwerken. Remco Evenepoel

18:56 18 uur 56. Evenepoel: "Normaal gezien zou ik er klaar voor moeten zijn".

18:56 18 uur 56. Van Aert: "Ik hoop dat ik het zal waarmaken".

18:56 18 uur 56. Gilbert: "Het gaat heel speciaal zijn".

18:55 18 uur 55. Wellens: "Ik hoop op een open koers".

18:55 18 uur 55. Gianetti: "Pogacar zijn plaats is niet hier".

18:55 18 uur 55. Meurisse: "Het parcours past bij mijn profiel".

18:54 18 uur 54. Mohoric: "Het is triest dat Pogacar er niet bij is".

18:54 18 uur 54. Teuns: "Het zou goed kunnen dat het lang gesloten blijft".

18:53 18 uur 53. Matthews: "Op de Roche-aux-Faucons zou Pogacar alles uiteengeranseld hebben".

18:53 18 uur 53. Bakelants: "Ik denk dat Van Aert in zijn handen wrijft".

15:38 15 uur 38. Pozzovivo is kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert. Bij Intermarché-Wanty-Gobert, dat dit voorjaar uitstekend uit de verf komt, rekenen ze in Luik op good old Domenico Pozzovivo, 39 jaar jong. De Italiaan telt al veel ereplaatsen in L-B-L: 5e inn 2014 en 2018, 8e in 2015 en 12e in 2017. Woensdag op de Muur van Hoei finishte hij als 15e. Drie Belgen rijden in zijn steun: Jan Bakelants, Quinten Hermans en Baptiste Planckaert. De Nederlander Corné van Kessel, de Duitser Georg Zimmermann en de Italiaan Simone Petilli maken de boel compleet.



Drie Belgen rijden in zijn steun: Jan Bakelants, Quinten Hermans en Baptiste Planckaert. De Nederlander Corné van Kessel, de Duitser Georg Zimmermann en de Italiaan Simone Petilli maken de boel compleet.

09:41 09 uur 41. Kron blijft ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger in Luik. Lotto-Soudal voert in laatste instantie een wijziging door in zijn selectie. Andreas Kron miste door ziekte al de Waalse Pijl en is onvoldoende hersteld. De Deen wordt vervangen door Sébastien Grignard. De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.



De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.

20:22 20 uur 22. Wellens: "Anticiperen voor de finale". Tim Wellens hoopt zondag om zijn topresultaat (11e in 2019) in Luik-Bastenaken-Luik te verbeteren. "Ik denk dat de finale wat meer open zal zijn dan de andere jaren en daar wil ik op anticiperen", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden." "Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei.



"De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden."



"Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei.