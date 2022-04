LIVESTREAM: Peloton scheurt in twee na enorme valpartij, Alaphilippe grootste slachtoffer

15:16 15 uur 16. Ik zie Julian Alaphilippe niet in het eerste deel van het peloton. Karl Vannieuwkerke. Ik zie Julian Alaphilippe niet in het eerste deel van het peloton. Karl Vannieuwkerke

15:15 15 uur 15. In een achtervolgend groepje zitten onder meer Vansevenant, Pozzovivo, Madouas, Soler en Valverde. . In een achtervolgend groepje zitten onder meer Vansevenant, Pozzovivo, Madouas, Soler en Valverde.

15:15 15 uur 15. De volledige ploeg van Bahrain Vicorious heeft de valpartij weten te ontwijken. Van Aert en Evenepoel zitten ook vooraan. . De volledige ploeg van Bahrain Vicorious heeft de valpartij weten te ontwijken. Van Aert en Evenepoel zitten ook vooraan.

15:13 15 uur 13. De wedstrijdradio zou een neutralisatie melden na die crash. José De Cauwer. De wedstrijdradio zou een neutralisatie melden na die crash. José De Cauwer

15:11 Zware val in het peloton! 15 uur 11. Zware val in het peloton!

15:10 15 uur 10. Het peloton is in twee gebroken. Hier sneuvelen ongetwijfeld enkele favorieten. Op het eerste zicht herkennen we Rigoberto Uran, Ruben Guerreiro, Romain Bardet, Wilco Kelderman, Jos Van Emden en Baptiste Planckaert. . Het peloton is in twee gebroken. Hier sneuvelen ongetwijfeld enkele favorieten. Op het eerste zicht herkennen we Rigoberto Uran, Ruben Guerreiro, Romain Bardet, Wilco Kelderman, Jos Van Emden en Baptiste Planckaert.

15:09 Enorme valpartij in het peloton. Minstens 40 renners liggen op de grond. Chaos! . 15 uur 09. Enorme valpartij in het peloton Minstens 40 renners liggen op de grond. Chaos!

15:09 15 uur 09. Carr en Owsian vallen: "Zijn fiets wordt vooruit gekatapulteerd". Carr en Owsian vallen: "Zijn fiets wordt vooruit gekatapulteerd"

15:05 Carr en Owsian tegen de grond. Simon Carr (EF Education - EasyPost) en Lukasz Owsian (Team Arkéa-Samsic) gaan tegen de grond. Ze mogen een kruis maken over hun ambities. . 15 uur 05. Carr en Owsian tegen de grond Simon Carr (EF Education - EasyPost) en Lukasz Owsian (Team Arkéa-Samsic) gaan tegen de grond. Ze mogen een kruis maken over hun ambities.

15:00 15 uur . Valverde staat even aan de kant.

14:59 Valverde staat lek. De 41-jarige Alejandro Valverde wordt niet gespaard. De Spaanse veteraan krijgt af te rekenen met een lekke band. . 14 uur 59. Valverde staat lek De 41-jarige Alejandro Valverde wordt niet gespaard. De Spaanse veteraan krijgt af te rekenen met een lekke band.

14:57 14 uur 57. Harm Vanhoucke is bergpunten aan het verzamelen. Enig probleem: er is geen bergklassement in deze eendagskoers. De 24-jarige renner van Lotto-Soudal speelt met de pedalen. . Harm Vanhoucke is bergpunten aan het verzamelen. Enig probleem: er is geen bergklassement in deze eendagskoers. De 24-jarige renner van Lotto-Soudal speelt met de pedalen.

14:55 14 uur 55. Vijf renners overboord, dat betekent dat we nog met zes renners overblijven. De koplopers nog eens op een rijtje: Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies) Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Luc Wirtgen (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) . Vijf renners overboord, dat betekent dat we nog met zes renners overblijven. De koplopers nog eens op een rijtje:



Bruno Armirail (Groupama-FDJ)

Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies)

Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

Luc Wirtgen (Bingoal - Pauwels Sauces - WB)

14:53 14 uur 53. Rust in het peloton. De Stockeu is een maat voor niets. De favorieten hebben nog geen trap te veel gegeven. We maken ons op voor een spetterende finale. . Rust in het peloton De Stockeu is een maat voor niets. De favorieten hebben nog geen trap te veel gegeven. We maken ons op voor een spetterende finale.

14:47 14 uur 47. Pech voor Molly.

14:46 14 uur 46. Van elf naar zes: ook Miquel, Molly and Madsen kunnen het tempo in de kopgroep niet volgen. Kenny Molly krijgt ook nog eens af te rekenen met pech. . Van elf naar zes: ook Miquel, Molly and Madsen kunnen het tempo in de kopgroep niet volgen. Kenny Molly krijgt ook nog eens af te rekenen met pech.

14:43 14 uur 43. Marco Tizza (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) is de eerste vluchter die overboord gaat. Baptiste Planckaert en Jacob Hindsgaul moeten ook de rol lossen. . Marco Tizza (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) is de eerste vluchter die overboord gaat. Baptiste Planckaert en Jacob Hindsgaul moeten ook de rol lossen.

14:40 14 uur 40. Wat doet Lotto-Soudal straks? Philippe Gilbert en Tim Wellens hebben wellicht niet de vorm om mee te zijn als de groten gaan. Anticiperen lijkt de boodschap. Dat kan zo meteen, op de Stockeu. . Wat doet Lotto-Soudal straks? Philippe Gilbert en Tim Wellens hebben wellicht niet de vorm om mee te zijn als de groten gaan. Anticiperen lijkt de boodschap. Dat kan zo meteen, op de Stockeu.

14:36 14 uur 36. Het zat eraan te komen: Jonas Vingegaard moet de rol lossen in het peloton. Na Tiesj Benoot verliest Wout van Aert weer een mannetje. Geen ideaal scenario voor de Belgische kampioen. . Het zat eraan te komen: Jonas Vingegaard moet de rol lossen in het peloton. Na Tiesj Benoot verliest Wout van Aert weer een mannetje. Geen ideaal scenario voor de Belgische kampioen.

14:32 Probleempje voor Bardet. Romain Bardet moet voet aan grond zetten. De Fransman, die afgelopen week nog de Tour of the Alps won, wordt geholpen door een ploegmaat. . 14 uur 32. Probleempje voor Bardet Romain Bardet moet voet aan grond zetten. De Fransman, die afgelopen week nog de Tour of the Alps won, wordt geholpen door een ploegmaat.

14:29 14 uur 29. Kopgroep verliest terrein. De elf leiders zien hun voorsprong slinken. Het gaat van 6'00" naar 3'35". De winnaar zit niet vooraan. . Kopgroep verliest terrein De elf leiders zien hun voorsprong slinken. Het gaat van 6'00" naar 3'35". De winnaar zit niet vooraan.

14:29 14 uur 29. Samen aan kop van het peloton sleuren, samen gelost worden. De koers van Tim Declercq en Timo Roosen zit er weer op. . Samen aan kop van het peloton sleuren, samen gelost worden. De koers van Tim Declercq en Timo Roosen zit er weer op.

14:25 14 uur 25. Wat scheelt er toch met Jonas Vingegaard? De tweede uit de Tour is op de sukkel. Ook vandaag lijkt de Deen zich niet goed te voelen, hij bevindt zich achteraan in het peloton. . Wat scheelt er toch met Jonas Vingegaard? De tweede uit de Tour is op de sukkel. Ook vandaag lijkt de Deen zich niet goed te voelen, hij bevindt zich achteraan in het peloton.

14:17 Eerste valpartij. "Hout vasthouden", zeiden we nog. Blijkbaar is er niet naar die oproep geluisterd. Vito Braet (SportVlaanderen - Baloise) gaat tegen de grond. . 14 uur 17. Eerste valpartij "Hout vasthouden", zeiden we nog. Blijkbaar is er niet naar die oproep geluisterd. Vito Braet (SportVlaanderen - Baloise) gaat tegen de grond.

14:15 Berg. Volgende halte: de Cöte de Mont-le-Soie. Een bergje van 1,7 km aan een gemiddeld percentage van 5,5%. . 14 uur 15. Berg Volgende halte: de Cöte de Mont-le-Soie. Een bergje van 1,7 km aan een gemiddeld percentage van 5,5%.

14:12 14 uur 12. Als het goed is mag het ook gezegd worden: de wedstrijdradio heeft nog geen valpartijen gemeld. Hout vasthouden dat het zo blijft. . Als het goed is mag het ook gezegd worden: de wedstrijdradio heeft nog geen valpartijen gemeld. Hout vasthouden dat het zo blijft.

14:11 Felline staat plat. Fabio Felline moet geholpen worden. De Italiaan van Astana - Qazaqtan Team heeft een lekke band. . 14 uur 11. Felline staat plat Fabio Felline moet geholpen worden. De Italiaan van Astana - Qazaqtan Team heeft een lekke band.

14:07 14 uur 07. Volgens u staat er straks een Belg op het hoogste schavotje. Althans, dat blijkt uit onze poll. Wout van Aert is topfavoriet, op ruime afstand gevolgd door Remco Evenepoel en Dylan Teuns. . Volgens u staat er straks een Belg op het hoogste schavotje. Althans, dat blijkt uit onze poll. Wout van Aert is topfavoriet, op ruime afstand gevolgd door Remco Evenepoel en Dylan Teuns.

14:00 14 uur . Over exact 100 kilometer zijn we in Luik. Schakelt u nu pas in? Geen probleem, u hebt eigenlijk niks gemist. De elf leiders hebben een voorsprong van 5'00". . Over exact 100 kilometer zijn we in Luik. Schakelt u nu pas in? Geen probleem, u hebt eigenlijk niks gemist. De elf leiders hebben een voorsprong van 5'00".



13:58 13 uur 58. De kopgroep.

13:50 13 uur 50. Luis Leon Sanchez zet zich op kop van het peloton. De Spaanse veteraan is al aan zijn dertiende deelname toe. Toch rijden er nog drie renners rond met meer deelnames. Thuisrijder Philippe Gilbert is aan zijn zeventiende editie toe. Veteranen Alejandro Valverde (16) en Vincenzo Nibali (15) hebben er respectievelijk eentje en twee minder op de teller. . Luis Leon Sanchez zet zich op kop van het peloton. De Spaanse veteraan is al aan zijn dertiende deelname toe. Toch rijden er nog drie renners rond met meer deelnames.



Thuisrijder Philippe Gilbert is aan zijn zeventiende editie toe. Veteranen Alejandro Valverde (16) en Vincenzo Nibali (15) hebben er respectievelijk eentje en twee minder op de teller.

13:46 13 uur 46. Toch even een bloemetje werpen naar Matej Mohoric. De sterke Sloveen rijdt vandaag zijn vierde monument van het seizoen. Mohoric maakte al indruk in het voorjaar: eerste in Milaan-Sanremo, 21ste in de Ronde van Vlaanderen en vijfde in Parijs-Roubaix. Ook vandaag is hij een outsider. . Toch even een bloemetje werpen naar Matej Mohoric. De sterke Sloveen rijdt vandaag zijn vierde monument van het seizoen. Mohoric maakte al indruk in het voorjaar: eerste in Milaan-Sanremo, 21ste in de Ronde van Vlaanderen en vijfde in Parijs-Roubaix. Ook vandaag is hij een outsider.

13:43 Sfeerbeeldje. 13 uur 43. Sfeerbeeldje.

13:40 13 uur 40. Vangramberen: "Zonder Pogacar krijgen we een meer open wedstrijd". Vangramberen: "Zonder Pogacar krijgen we een meer open wedstrijd"

13:34 13 uur 34. Spanning! Hoogdag voor de Wielermanagers. Niet alleen in de volgwagens wordt de balans pas na Luik-Bastenaken-Luik opgemaakt, ook in de Sporza Wielermanager is het D-day. Het zal er ongetwijfeld bitsig aan toe gaan in de vele Whatsapp-groepjes. . Spanning! Hoogdag voor de Wielermanagers. Niet alleen in de volgwagens wordt de balans pas na Luik-Bastenaken-Luik opgemaakt, ook in de Sporza Wielermanager is het D-day.



Het zal er ongetwijfeld bitsig aan toe gaan in de vele Whatsapp-groepjes.

13:30 13 uur 30. De bonus van de elf leiders schommelt de hele tijd rond de 6 minuten. In het peloton controleren de manschappen van Alaphilippe, Van Aert en Teuns. Nog eens de namen van de koplopers: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jacob Madsen (Uno-X), Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces - WB). . De bonus van de elf leiders schommelt de hele tijd rond de 6 minuten. In het peloton controleren de manschappen van Alaphilippe, Van Aert en Teuns.



Nog eens de namen van de koplopers: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jacob Madsen (Uno-X), Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces - WB).



13:23 Berg. Er mag er weer eentje afgecheckt worden. Met de Côte de Saint-Roch hebben we de tweede officiële beklimming van de dag achter de rug. Nog acht te gaan. . 13 uur 23. Berg Er mag er weer eentje afgecheckt worden. Met de Côte de Saint-Roch hebben we de tweede officiële beklimming van de dag achter de rug. Nog acht te gaan.

13:22 13 uur 22. Iedereen weet dat we niet met Wout van Aert naar de streep kunnen gaan. Remco Evenepoel. Iedereen weet dat we niet met Wout van Aert naar de streep kunnen gaan. Remco Evenepoel

13:21 13 uur 21. Remco Evenepoel hoopt op een open wedstrijd. Remco Evenepoel hoopt op een open wedstrijd

13:16 Nog eentje van INEOS Grenadiers. De Strade Bianche is Luik-Bastenaken-Luik niet. Na Omar Fraile is Carlos Rodriguez al de tweede van de Britse sterrenformatie die er de brui aan geeft. . 13 uur 16. Nog eentje van INEOS Grenadiers De Strade Bianche is Luik-Bastenaken-Luik niet. Na Omar Fraile is Carlos Rodriguez al de tweede van de Britse sterrenformatie die er de brui aan geeft.

13:12 13 uur 12. Van de stenen van Roubaix over de Muur van Hoei naar straten van Luik. Er rijden maar liefst tien renners in het peloton die in alle drie de wedstrijden aan de start verschenen. Het lijstje: Ide Schelling (BORA – Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Reto Hollenstein (Israel – PremierTech), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar Team), Alexandre Balmer, Jan Raas (Team BikeExchange – Jayco), Joris Nieuwenhuis (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Dylan Teuns (Bahrain – Victorious). . Van de stenen van Roubaix over de Muur van Hoei naar straten van Luik. Er rijden maar liefst tien renners in het peloton die in alle drie de wedstrijden aan de start verschenen. Het lijstje: Ide Schelling (BORA – Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Reto Hollenstein (Israel – PremierTech), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar Team), Alexandre Balmer, Jan Raas (Team BikeExchange – Jayco), Joris Nieuwenhuis (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Dylan Teuns (Bahrain – Victorious).



13:08 Vergeet niet te eten en te drinken! 13 uur 08. Vergeet niet te eten en te drinken!

13:01 13 uur 01. Pakt Teuns de dubbel? Rebellin, Gilbert, Valverde, ... In het verleden is al bewezen dat de dubbel Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik niet onmogelijk is. Goed nieuws dus voor Dylan Teuns. De Halenaar lijkt in bloedvorm te verkeren en tankte afgelopen woensdag vertrouwen op de Muur van Hoei. . Pakt Teuns de dubbel? Rebellin, Gilbert, Valverde, ... In het verleden is al bewezen dat de dubbel Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik niet onmogelijk is. Goed nieuws dus voor Dylan Teuns. De Halenaar lijkt in bloedvorm te verkeren en tankte afgelopen woensdag vertrouwen op de Muur van Hoei.

12:56 12 uur 56. Gezien, Alejandro? Annemiek van Vleuten wint op haar 39ste Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. De twee jaar oudere Valverde kan zich bij winst ook in de geschiedenisboeken schrijven. In zijn laatste deelname kan de Spanjaard La Doyenne voor de vijfde keer winnen. Dat zou een record zijn, wel eentje dat hij moet delen met ene Eddy Merckx. . Gezien, Alejandro? Annemiek van Vleuten wint op haar 39ste Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. De twee jaar oudere Valverde kan zich bij winst ook in de geschiedenisboeken schrijven. In zijn laatste deelname kan de Spanjaard La Doyenne voor de vijfde keer winnen. Dat zou een record zijn, wel eentje dat hij moet delen met ene Eddy Merckx.

12:48 12 uur 48. En nu weer terug! We zijn in Bastenaken! Helaas voor de renners betekent dat niet dat we al halfweg koers zijn. Er staan nog 158 kilometers op het menu, en die zijn pittiger dan de 101 die ze al achter de rug hebben. . En nu weer terug! We zijn in Bastenaken! Helaas voor de renners betekent dat niet dat we al halfweg koers zijn. Er staan nog 158 kilometers op het menu, en die zijn pittiger dan de 101 die ze al achter de rug hebben.

12:32 12 uur 32. Eindelijk Van Vleuten. Na tweede plaatsen in de Stade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl schiet Van Vleuten eindelijk raak. En dat als 39-jarige! . Eindelijk Van Vleuten Na tweede plaatsen in de Stade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl schiet Van Vleuten eindelijk raak. En dat als 39-jarige!

12:30 43,8 km/h. Geen 46 km/h meer zoals in het eerste wedstrijduur. De renners legden 43,8 km af in het tweede uur. . 12 uur 30. 43,8 km/h Geen 46 km/h meer zoals in het eerste wedstrijduur. De renners legden 43,8 km af in het tweede uur.

12:23 12 uur 23. Molly, Ourselin en Vanhoucke kennen de weg. Kenny Molly zat al in de vroege vlucht in 2019 en 2020, Paul Ourselin flikte dat in 2018 en 2020. Ook Harm Vanhoucke was al eens in de aanval in La Doyenne. Vorig jaar probeerde de renner van Lotto-Soudal te anticiperen op de Col de Rosier. . Molly, Ourselin en Vanhoucke kennen de weg. Kenny Molly zat al in de vroege vlucht in 2019 en 2020, Paul Ourselin flikte dat in 2018 en 2020. Ook Harm Vanhoucke was al eens in de aanval in La Doyenne. Vorig jaar probeerde de renner van Lotto-Soudal te anticiperen op de Col de Rosier.

12:19 12 uur 19. Julian Alaphilippe hoopt op betere benen dan woensdag. Julian Alaphilippe hoopt op betere benen dan woensdag

12:14 12 uur 14. Gilles De Wilde beseft dat zijn poging zinloos is. De renner van SportVlaanderen-Baloise miste de vroege vlucht, probeerde het gat in zijn eentje nog toe te fietsen maar laat zich nu inlopen door het peloton. . Gilles De Wilde beseft dat zijn poging zinloos is. De renner van SportVlaanderen-Baloise miste de vroege vlucht, probeerde het gat in zijn eentje nog toe te fietsen maar laat zich nu inlopen door het peloton.

12:13 Berg. Luc Wirtgen komt als eerste boven op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. De Luxemburger weet wat het is om vooraan te rijden in de Ardennen, afgelopen woensdag zat hij ook al in de kopgroep van de Waalse Pijl. . 12 uur 13. Berg Luc Wirtgen komt als eerste boven op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. De Luxemburger weet wat het is om vooraan te rijden in de Ardennen, afgelopen woensdag zat hij ook al in de kopgroep van de Waalse Pijl.

12:12 12 uur 12. Ik hoop de besten zo lang mogelijk te kunnen volgen. Philippe Gilbert. Ik hoop de besten zo lang mogelijk te kunnen volgen. Philippe Gilbert

12:11 12 uur 11. Philippe Gilbert wil genieten van zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik. Philippe Gilbert wil genieten van zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik

12:08 Berg. De kopgroep nadert het eerste klimmetje van de dag. Met de Côte de la Roche-en-Ardenne, 2,8 km aan 6,2%, krijgen ze meteen een pittig aperatiefje van de tiengangenmenu voorgeschoteld. . 12 uur 08. Berg De kopgroep nadert het eerste klimmetje van de dag. Met de Côte de la Roche-en-Ardenne, 2,8 km aan 6,2%, krijgen ze meteen een pittig aperatiefje van de tiengangenmenu voorgeschoteld.



12:02 12 uur 02. Arme Gilles. We hebben toch wat medelijden met Giles De Wilde. De 22-jarige Vlaming van SportVlaanderen-Baloise bengelt in zijn eentje nog steeds tussen het peloton en de kopgroep. . Arme Gilles We hebben toch wat medelijden met Giles De Wilde. De 22-jarige Vlaming van SportVlaanderen-Baloise bengelt in zijn eentje nog steeds tussen het peloton en de kopgroep.

12:01 Met Pau Miquel hebben ze meteen een mannetje mee in de kopgroep. Sterk werk. 12 uur 01. Met Pau Miquel hebben ze meteen een mannetje mee in de kopgroep. Sterk werk.

11:58 11 uur 58. Jumbo-Visma neemt haar verantwoordelijkheid. Nederlands kampioen Timo Roosen mag Tim Declercq afwisselen aan kop van het peloton. Het verschil loopt op naar 5'40". . Jumbo-Visma neemt haar verantwoordelijkheid. Nederlands kampioen Timo Roosen mag Tim Declercq afwisselen aan kop van het peloton. Het verschil loopt op naar 5'40".

11:54 Heerlijk koersweer vandaag, maar stiekem hebben we toch wat heimwee naar de legendarische sneeuweditie van 1980. Slechts 21 van de 174 gestarte renners haalden de finish. Bernard Hinault won, met meer dan 9 minuten voorsprong op Hennie Kuiper en Ronny Claes. 11 uur 54. Heerlijk koersweer vandaag, maar stiekem hebben we toch wat heimwee naar de legendarische sneeuweditie van 1980.



Slechts 21 van de 174 gestarte renners haalden de finish.



Bernard Hinault won, met meer dan 9 minuten voorsprong op Hennie Kuiper en Ronny Claes.

11:49 11 uur 49. Kopgroep is definitief weg. De strijd is beslecht. Het elftal leiders mag zich opmaken voor een lange dag in de aanval. Ze krijgen een voorsprong van 5'15". Quick-Step - Alpha Vinyl en Bahrain Victorious houden het tijdsverschil wel nog binnen de perken. . Kopgroep is definitief weg De strijd is beslecht. Het elftal leiders mag zich opmaken voor een lange dag in de aanval. Ze krijgen een voorsprong van 5'15". Quick-Step - Alpha Vinyl en Bahrain Victorious houden het tijdsverschil wel nog binnen de perken.

11:46 11 uur 46. Laurens De Plus moet de sterrenformatie van INEOS bijstaan. Laurens De Plus moet de sterrenformatie van INEOS bijstaan

11:45 11 uur 45. Na het uitvallen van Tadej Pogacar, zal iedereen naar Jumbo-Visma kijken. Laurens De Plus. Na het uitvallen van Tadej Pogacar, zal iedereen naar Jumbo-Visma kijken. Laurens De Plus

11:41 11 uur 41. De elf leiders op een rijtje:. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Jacob Madsen (Uno-X) Fabien Doubey (TotalEnergies) Sylvain Moniquet en Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert) Paul Ourselin (TotalEnergies) Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces - WB) . De elf leiders op een rijtje: Bruno Armirail (Groupama-FDJ)

Jacob Madsen (Uno-X)

Fabien Doubey (TotalEnergies)

Sylvain Moniquet en Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

Pau Miquel (Equipo Kern Pharma)

Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert)

Paul Ourselin (TotalEnergies)

Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces - WB)

11:39 11 uur 39. 'Met elf zijn we sterker dan met vijf', dachten de koplopers. Ze laten zich inlopen door de tegenaanvallers. . 'Met elf zijn we sterker dan met vijf', dachten de koplopers. Ze laten zich inlopen door de tegenaanvallers.



11:38 11 uur 38. De vijf leiders.

11:33 11 uur 33. Ai. Elf aanvallers en daar is niemand van Sport Vlaanderen - Baloise bij. Dat zal ploegleider Walter Planckaert zijn manschappen laten horen hebben. Gilles De Wilde ontsnapt uit het peloton voor wat een zinloze poging lijkt. De jonge Vlaming hangt intussen al op 2'10" van de kopgroep. . Ai. Elf aanvallers en daar is niemand van Sport Vlaanderen - Baloise bij. Dat zal ploegleider Walter Planckaert zijn manschappen laten horen hebben. Gilles De Wilde ontsnapt uit het peloton voor wat een zinloze poging lijkt. De jonge Vlaming hangt intussen al op 2'10" van de kopgroep.

11:31 11 uur 31. Samensmelting bij de tegenaanvallers. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies), Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces- WB) gaan samen op zoek naar de kop van de wedstrijd. Ze moeten een achterstand van 50" overbruggen. . Samensmelting bij de tegenaanvallers. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies), Marco Tizza, Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces- WB) gaan samen op zoek naar de kop van de wedstrijd. Ze moeten een achterstand van 50" overbruggen.



11:30 11 uur 30. Ik had gehoopt beter te zijn in de Waalse Pijl. Quinten Hermans. Ik had gehoopt beter te zijn in de Waalse Pijl. Quinten Hermans

11:28 11 uur 28. Quinten Hermans is gebrand op een goed resultaat. Quinten Hermans is gebrand op een goed resultaat

11:22 46 km/h . Trots teruggekeerd van uw zondagse rit met een gemiddelde van 32 km/h? We willen u de moed niet ontnemen, maar de renners hebben 46 km afgelegd in het eerste wedstrijduur. . 11 uur 22. 46 km/h Trots teruggekeerd van uw zondagse rit met een gemiddelde van 32 km/h? We willen u de moed niet ontnemen, maar de renners hebben 46 km afgelegd in het eerste wedstrijduur.

11:20 11 uur 20. Drie tegenaanvallers op de tegenaanval. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies) en Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) proberen naar het andere trio tegenaanvallers toe te springen. . Drie tegenaanvallers op de tegenaanval. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies) en Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) proberen naar het andere trio tegenaanvallers toe te springen.

11:17 11 uur 17. Aanvallenregen. Het regent plots aanvallen vanuit het peloton. Molly en Sanchez werden bijgehaald maar probeerden er opnieuw vandoor te gaan. Met de steun van ploegmaat Luc Wirtgen lukt dat voor Kenny Molly. Sanchez geeft de wisselstok door aan zijn kompaan Pau Miquel. . Aanvallenregen Het regent plots aanvallen vanuit het peloton. Molly en Sanchez werden bijgehaald maar probeerden er opnieuw vandoor te gaan. Met de steun van ploegmaat Luc Wirtgen lukt dat voor Kenny Molly. Sanchez geeft de wisselstok door aan zijn kompaan Pau Miquel.

11:17 11 uur 17. Solo aankomen is het beste scenario. Dylan Teuns. Solo aankomen is het beste scenario. Dylan Teuns

11:16 11 uur 16. Dylan Teuns wil ook in Luik-Bastenaken-Luik scoren. Dylan Teuns wil ook in Luik-Bastenaken-Luik scoren

11:15 11 uur 15. Sterke blokken als Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe tellen nu een mannetje minder. Favorieten Van Aert, Pidcock en Vlasov hebben een ploegmaat minder in steun. Interessante ontwikkeling. . Sterke blokken als Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe tellen nu een mannetje minder. Favorieten Van Aert, Pidcock en Vlasov hebben een ploegmaat minder in steun. Interessante ontwikkeling.

11:11 Nog eentje: Omar Fraile. Opnieuw knijpt een renner de remmen dicht. Dit keer is het de Spanjaard Omar Fraile. . 11 uur 11. Nog eentje: Omar Fraile Opnieuw knijpt een renner de remmen dicht. Dit keer is het de Spanjaard Omar Fraile.

11:10 De afscheidnemende Philippe Gilbert kreeg een warm welkom in 'zijn' Luik. 11 uur 10. De afscheidnemende Philippe Gilbert kreeg een warm welkom in 'zijn' Luik.

11:05 11 uur 05. Twee tegenaanvallers. De 'kleinere' ploegen hebben op hun donder gekregen vanuit de volgwagen. Kenny Molly (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) proberen alsnog de oversteek te maken naar het vijftal vluchters. Ze moeten een gat van bijna één minuut dichtfietsen. . Twee tegenaanvallers De 'kleinere' ploegen hebben op hun donder gekregen vanuit de volgwagen. Kenny Molly (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) proberen alsnog de oversteek te maken naar het vijftal vluchters. Ze moeten een gat van bijna één minuut dichtfietsen.

11:03 11 uur 03. De koers zal al vroeg openbreken. Benoît Cosnefroy. De koers zal al vroeg openbreken. Benoît Cosnefroy

11:00 11 uur . Benoît Cosnefroy is geen kenner van het vrouwenwielrennen. Benoît Cosnefroy is geen kenner van het vrouwenwielrennen

10:57 10 uur 57. Correctie: het is niet Alexis Vuillermoz die in de vroege vlucht zit, maar wel zijn ploegmaat Fabien Doubey. De voorsprong van de vijf vluchters dikt intussen wel aan tot 50". . Correctie: het is niet Alexis Vuillermoz die in de vroege vlucht zit, maar wel zijn ploegmaat Fabien Doubey. De voorsprong van de vijf vluchters dikt intussen wel aan tot 50".

10:51 Michael Matthews geeft er de brui aan. We zijn nog maar nauwelijks 10 km onderweg en daar is de eerste opgave al. Michael Matthews stapt in de volgwagen. De Australiër prijkte de afgelopen jaren altijd hoog op het pronostieklijstje maar kent een minder voorjaar. Woensdag moest 'Bling' ook al verstek laten gaan voor de Waalse Pijl wegens ziekte. . 10 uur 51. Michael Matthews geeft er de brui aan We zijn nog maar nauwelijks 10 km onderweg en daar is de eerste opgave al.

Michael Matthews stapt in de volgwagen. De Australiër prijkte de afgelopen jaren altijd hoog op het pronostieklijstje maar kent een minder voorjaar. Woensdag moest 'Bling' ook al verstek laten gaan voor de Waalse Pijl wegens ziekte.

10:41 10 uur 41. Het plannetje van de Lotto. Heeft Lotto-Soudal een masterplan in gedachten om het teleurstellende voorjaar in schoonheid af te sluiten? Met Sylvain Moniquet en Harm Vanhoucke stuurt het twee renners vooruit. Anticiperen ze nu al op een vroege aanval van Tim Wellens of schudt Philippe Gilbert nog een laatste knalprestatie uit zijn benen? . Het plannetje van de Lotto Heeft Lotto-Soudal een masterplan in gedachten om het teleurstellende voorjaar in schoonheid af te sluiten? Met Sylvain Moniquet en Harm Vanhoucke stuurt het twee renners vooruit. Anticiperen ze nu al op een vroege aanval van Tim Wellens of schudt Philippe Gilbert nog een laatste knalprestatie uit zijn benen?

10:41 10 uur 41. Is de eerste aanval van de dag meteen de goede? Sylvain Moniquet krijgt het gezelschap van ploegmaat Harm Vanhoucke, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jacob Madsen (Uno-X) en Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Hun voorsprong bedraagt 40 seconden. . Is de eerste aanval van de dag meteen de goede? Sylvain Moniquet krijgt het gezelschap van ploegmaat Harm Vanhoucke, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jacob Madsen (Uno-X) en Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Hun voorsprong bedraagt 40 seconden.



10:39 Laat ons hopen! 10 uur 39. Laat ons hopen!

10:34 10 uur 34. Sylvan Moniquet heeft zijn ontbijt goed verteerd. De Belg van Lotto-Soudal wil zich tonen en is de eerste aanvaller van de dag. . Sylvan Moniquet heeft zijn ontbijt goed verteerd. De Belg van Lotto-Soudal wil zich tonen en is de eerste aanvaller van de dag.

10:33 Voortdurend 'op en af' zeggen ze dan. 10 uur 33. Voortdurend 'op en af' zeggen ze dan.

10:26 Geen Jai Hindley. Een tegenvaller voor BORA-hansgrohe en outsider Aleksandr Vlasov. De Duitse formatie kan vandaag niet rekenen op Jai Hindley. De Australische klimmer voelt zich niet fit genoeg om deel te nemen aan La Doyenne. . 10 uur 26. Geen Jai Hindley Een tegenvaller voor BORA-hansgrohe en outsider Aleksandr Vlasov. De Duitse formatie kan vandaag niet rekenen op Jai Hindley. De Australische klimmer voelt zich niet fit genoeg om deel te nemen aan La Doyenne.

10:24 10 uur 24. Het laatste gedeelte van de Roche aux Faucons zal bepalend zijn. Dylan Teuns. Het laatste gedeelte van de Roche aux Faucons zal bepalend zijn. Dylan Teuns

10:22 10 uur 22. We zijn vertrokken! Het startschot van deze 108ste Luik-Bastenaken-Luik is gegeven. We maken ons op voor een ritje van 257 km, van Luik naar Bastenaken en weer terug. Het blijft een beetje onnozel. . We zijn vertrokken! Het startschot van deze 108ste Luik-Bastenaken-Luik is gegeven. We maken ons op voor een ritje van 257 km, van Luik naar Bastenaken en weer terug. Het blijft een beetje onnozel.

10:01 10 uur 01. Van de laatste voorjaarsklassieker hoeft u bij Sporza geen trap te missen. Op deze pagina volgen we het wedstrijdverloop van start tot finish. Vanaf 13 uur kan u La Doyenne volgen op Radio 1. Live beelden schotelen we u voor vanaf 13.35 uur op Eén en op deze pagina (met livestream). Karl en José leiden alles in goede banen. . Van de laatste voorjaarsklassieker hoeft u bij Sporza geen trap te missen. Op deze pagina volgen we het wedstrijdverloop van start tot finish. Vanaf 13 uur kan u La Doyenne volgen op Radio 1. Live beelden schotelen we u voor vanaf 13.35 uur op Eén en op deze pagina (met livestream). Karl en José leiden alles in goede banen.

09:47 De zieke Tiesj Benoot start niet. Wout van Aert moet het met een mannetje minder stellen. 09 uur 47. De zieke Tiesj Benoot start niet. Wout van Aert moet het met een mannetje minder stellen.

09:40 09 uur 40. Zo verliep het vorig jaar... Intussen heeft hij er al twee op zak, maar Tadej Pogacar won vorig jaar in Luik zijn eerste Monument. Met Pogacar, Alaphilippe, Gaudu, Valverde en Woods sprintte een elitegroepje voor de zege in de Luikse straten. De jarige Alejandro Valverde, toen ook al 41, zette zijn versnelling veel te vroeg in. Als de Spanjaard tien jaar jonger was, zouden we hem een gebrek aan ervaring hebben verweten. Daarna leek Julian Alaphilippe vlot de maat te pakken van zijn kompanen, maar met een ultieme jump kwam Pogacar er toch nog over. De Sloveen pakte zijn eerste zege in La Doyenne. . Zo verliep het vorig jaar... Intussen heeft hij er al twee op zak, maar Tadej Pogacar won vorig jaar in Luik zijn eerste Monument. Met Pogacar, Alaphilippe, Gaudu, Valverde en Woods sprintte een elitegroepje voor de zege in de Luikse straten. De jarige Alejandro Valverde, toen ook al 41, zette zijn versnelling veel te vroeg in. Als de Spanjaard tien jaar jonger was, zouden we hem een gebrek aan ervaring hebben verweten. Daarna leek Julian Alaphilippe vlot de maat te pakken van zijn kompanen, maar met een ultieme jump kwam Pogacar er toch nog over. De Sloveen pakte zijn eerste zege in La Doyenne.

09:20 09 uur 20. Nog één uur wachten. Om 10.20 uur wordt het startschot gegeven van Luik-Bastenaken-Luik, het traditionele sluitstuk van de voorjaarklassiekers. Topfavoriet Tadej Pogacar haakte af na het overlijden van zijn schoonmoeder, Wout van Aert is wel van de partij. . Nog één uur wachten Om 10.20 uur wordt het startschot gegeven van Luik-Bastenaken-Luik, het traditionele sluitstuk van de voorjaarklassiekers. Topfavoriet Tadej Pogacar haakte af na het overlijden van zijn schoonmoeder, Wout van Aert is wel van de partij.

24-04-2022 24-04-2022.

18:59 18 uur 59. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ik heb alles tot in de puntjes kunnen afwerken. Remco Evenepoel. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ik heb alles tot in de puntjes kunnen afwerken. Remco Evenepoel

18:56 18 uur 56. Evenepoel: "Normaal gezien zou ik er klaar voor moeten zijn". Evenepoel: "Normaal gezien zou ik er klaar voor moeten zijn"

18:56 18 uur 56. Van Aert: "Ik hoop dat ik het zal waarmaken". Van Aert: "Ik hoop dat ik het zal waarmaken"

18:56 18 uur 56. Gilbert: "Het gaat heel speciaal zijn". Gilbert: "Het gaat heel speciaal zijn"

18:55 18 uur 55. Wellens: "Ik hoop op een open koers". Wellens: "Ik hoop op een open koers"

18:55 18 uur 55. Gianetti: "Pogacar zijn plaats is niet hier". Gianetti: "Pogacar zijn plaats is niet hier"

18:55 18 uur 55. Meurisse: "Het parcours past bij mijn profiel". Meurisse: "Het parcours past bij mijn profiel"

18:54 18 uur 54. Mohoric: "Het is triest dat Pogacar er niet bij is". Mohoric: "Het is triest dat Pogacar er niet bij is"

18:54 18 uur 54. Teuns: "Het zou goed kunnen dat het lang gesloten blijft". Teuns: "Het zou goed kunnen dat het lang gesloten blijft"

18:53 18 uur 53. Matthews: "Op de Roche-aux-Faucons zou Pogacar alles uiteengeranseld hebben". Matthews: "Op de Roche-aux-Faucons zou Pogacar alles uiteengeranseld hebben"

18:53 18 uur 53. Bakelants: "Ik denk dat Van Aert in zijn handen wrijft". Bakelants: "Ik denk dat Van Aert in zijn handen wrijft"

15:38 15 uur 38. Pozzovivo is kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert. Bij Intermarché-Wanty-Gobert, dat dit voorjaar uitstekend uit de verf komt, rekenen ze in Luik op good old Domenico Pozzovivo, 39 jaar jong. De Italiaan telt al veel ereplaatsen in L-B-L: 5e inn 2014 en 2018, 8e in 2015 en 12e in 2017. Woensdag op de Muur van Hoei finishte hij als 15e. Drie Belgen rijden in zijn steun: Jan Bakelants, Quinten Hermans en Baptiste Planckaert. De Nederlander Corné van Kessel, de Duitser Georg Zimmermann en de Italiaan Simone Petilli maken de boel compleet. . Pozzovivo is kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert Bij Intermarché-Wanty-Gobert, dat dit voorjaar uitstekend uit de verf komt, rekenen ze in Luik op good old Domenico Pozzovivo, 39 jaar jong. De Italiaan telt al veel ereplaatsen in L-B-L: 5e inn 2014 en 2018, 8e in 2015 en 12e in 2017. Woensdag op de Muur van Hoei finishte hij als 15e.



Drie Belgen rijden in zijn steun: Jan Bakelants, Quinten Hermans en Baptiste Planckaert. De Nederlander Corné van Kessel, de Duitser Georg Zimmermann en de Italiaan Simone Petilli maken de boel compleet.

09:41 09 uur 41. Kron blijft ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger in Luik. Lotto-Soudal voert in laatste instantie een wijziging door in zijn selectie. Andreas Kron miste door ziekte al de Waalse Pijl en is onvoldoende hersteld. De Deen wordt vervangen door Sébastien Grignard. De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes. . Kron blijft ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger in Luik Lotto-Soudal voert in laatste instantie een wijziging door in zijn selectie. Andreas Kron miste door ziekte al de Waalse Pijl en is onvoldoende hersteld. De Deen wordt vervangen door Sébastien Grignard.



De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.

23-04-2022 23-04-2022.

20:22 20 uur 22. Wellens: "Anticiperen voor de finale". Tim Wellens hoopt zondag om zijn topresultaat (11e in 2019) in Luik-Bastenaken-Luik te verbeteren. "Ik denk dat de finale wat meer open zal zijn dan de andere jaren en daar wil ik op anticiperen", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden." "Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei. . Wellens: "Anticiperen voor de finale" Tim Wellens hoopt zondag om zijn topresultaat (11e in 2019) in Luik-Bastenaken-Luik te verbeteren. "Ik denk dat de finale wat meer open zal zijn dan de andere jaren en daar wil ik op anticiperen", zegt de kopman van Lotto-Soudal.



"De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden."



"Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei.

20:21 20 uur 21. Met de 12e plek in de Waalse Pijl toonde Pogacar dat hij in vorm is en La Doyenne ligt hem beter dan de Waalse Pijl. Wout van Aert reken ik zondag ook tot de topfavorieten. Tim Wellens (Lotto-Soudal). Met de 12e plek in de Waalse Pijl toonde Pogacar dat hij in vorm is en La Doyenne ligt hem beter dan de Waalse Pijl. Wout van Aert reken ik zondag ook tot de topfavorieten. Tim Wellens (Lotto-Soudal)