LIVE: Grote kopgroep met vier Belgen krijgt ruime voorsprong van het peloton

Fase per fase

Fase per fase

13:22 13 uur 22. Iedereen weet dat we niet met Wout van Aert naar de streep kunnen gaan. Remco Evenepoel. Iedereen weet dat we niet met Wout van Aert naar de streep kunnen gaan. Remco Evenepoel

13:21 13 uur 21. Remco Evenepoel hoopt op een open wedstrijd. Remco Evenepoel hoopt op een open wedstrijd

13:16 Nog eentje van INEOS Grenadiers. De Strade Bianche is Luik-Bastenaken-Luik niet. Na Omar Fraile is Carlos Rodriguez al de tweede van de Britse sterrenformatie die er de brui aan geeft. . 13 uur 16. Nog eentje van INEOS Grenadiers De Strade Bianche is Luik-Bastenaken-Luik niet. Na Omar Fraile is Carlos Rodriguez al de tweede van de Britse sterrenformatie die er de brui aan geeft.

13:12 13 uur 12. Van de stenen van Roubaix over de Muur van Hoei naar straten van Luik. Er rijden maar liefst tien renners in het peloton die in alle drie de wedstrijden aan de start verschenen. Het lijstje: Ide Schelling (BORA – Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Reto Hollenstein (Israel – PremierTech), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar Team), Alexandre Balmer, Jan Raas (Team BikeExchange – Jayco), Joris Nieuwenhuis (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Dylan Teuns (Bahrain – Victorious). . Van de stenen van Roubaix over de Muur van Hoei naar straten van Luik. Er rijden maar liefst tien renners in het peloton die in alle drie de wedstrijden aan de start verschenen. Het lijstje: Ide Schelling (BORA – Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Reto Hollenstein (Israel – PremierTech), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar Team), Alexandre Balmer, Jan Raas (Team BikeExchange – Jayco), Joris Nieuwenhuis (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Dylan Teuns (Bahrain – Victorious).



13:08 Vergeet niet te eten en te drinken! 13 uur 08. Vergeet niet te eten en te drinken!

13:01 13 uur 01. Pakt Teuns de dubbel? Rebellin, Gilbert, Valverde, ... In het verleden is al bewezen dat de dubbel Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik niet onmogelijk is. Goed nieuws dus voor Dylan Teuns. De Halenaar lijkt in bloedvorm te verkeren en tankte afgelopen woensdag vertrouwen op de Muur van Hoei. . Pakt Teuns de dubbel? Rebellin, Gilbert, Valverde, ... In het verleden is al bewezen dat de dubbel Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik niet onmogelijk is. Goed nieuws dus voor Dylan Teuns. De Halenaar lijkt in bloedvorm te verkeren en tankte afgelopen woensdag vertrouwen op de Muur van Hoei.

12:56 12 uur 56. Gezien, Alejandro? Annemiek van Vleuten wint op haar 39ste Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. De twee jaar oudere Valverde kan zich bij winst ook in de geschiedenisboeken schrijven. In zijn laatste deelname kan de Spanjaard La Doyenne voor de vijfde keer winnen. Dat zou een record zijn, wel eentje dat hij moet delen met ene Eddy Merckx. . Gezien, Alejandro? Annemiek van Vleuten wint op haar 39ste Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. De twee jaar oudere Valverde kan zich bij winst ook in de geschiedenisboeken schrijven. In zijn laatste deelname kan de Spanjaard La Doyenne voor de vijfde keer winnen. Dat zou een record zijn, wel eentje dat hij moet delen met ene Eddy Merckx.

12:48 12 uur 48. En nu weer terug! We zijn in Bastenaken! Helaas voor de renners betekent dat niet dat we al halfweg koers zijn. Er staan nog 158 kilometers op het menu, en die zijn pittiger dan de 101 die ze al achter de rug hebben. . En nu weer terug! We zijn in Bastenaken! Helaas voor de renners betekent dat niet dat we al halfweg koers zijn. Er staan nog 158 kilometers op het menu, en die zijn pittiger dan de 101 die ze al achter de rug hebben.

12:32 12 uur 32. Eindelijk Van Vleuten. Na tweede plaatsen in de Stade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl schiet Van Vleuten eindelijk raak. En dat als 39-jarige! . Eindelijk Van Vleuten Na tweede plaatsen in de Stade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl schiet Van Vleuten eindelijk raak. En dat als 39-jarige!

12:30 43,8 km/h. Geen 46 km/h meer zoals in het eerste wedstrijduur. De renners legden 43,8 km af in het tweede uur. . 12 uur 30. 43,8 km/h Geen 46 km/h meer zoals in het eerste wedstrijduur. De renners legden 43,8 km af in het tweede uur.

12:23 12 uur 23. Molly, Ourselin en Vanhoucke kennen de weg. Kevin Molly zat al in de vroege vlucht in 2019 en 2020, Paul Ourselin flikte dat in 2018 en 2020. Ook Harm Vanhoucke was al eens in de aanval in La Doyenne. Vorig jaar probeerde de renner van Lotto-Soudal te anticiperen op de Col de Rosier. . Molly, Ourselin en Vanhoucke kennen de weg. Kevin Molly zat al in de vroege vlucht in 2019 en 2020, Paul Ourselin flikte dat in 2018 en 2020. Ook Harm Vanhoucke was al eens in de aanval in La Doyenne. Vorig jaar probeerde de renner van Lotto-Soudal te anticiperen op de Col de Rosier.

12:19 12 uur 19. Julian Alaphilippe hoopt op betere benen dan woensdag. Julian Alaphilippe hoopt op betere benen dan woensdag

12:14 12 uur 14. Gilles De Wilde beseft dat zijn poging zinloos is. De renner van SportVlaanderen-Baloise miste de vroege vlucht, probeerde het gat in zijn eentje nog toe te fietsen maar laat zich nu inlopen door het peloton. . Gilles De Wilde beseft dat zijn poging zinloos is. De renner van SportVlaanderen-Baloise miste de vroege vlucht, probeerde het gat in zijn eentje nog toe te fietsen maar laat zich nu inlopen door het peloton.

12:13 Berg. Luc Wirtgen komt als eerste boven op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. De Luxemburger weet wat het is om vooraan te rijden in de Ardennen, afgelopen woensdag zat hij ook al in de kopgroep van de Waalse Pijl. . 12 uur 13. Berg Luc Wirtgen komt als eerste boven op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. De Luxemburger weet wat het is om vooraan te rijden in de Ardennen, afgelopen woensdag zat hij ook al in de kopgroep van de Waalse Pijl.

12:12 12 uur 12. Ik hoop de besten zo lang mogelijk te kunnen volgen. Philippe Gilbert. Ik hoop de besten zo lang mogelijk te kunnen volgen. Philippe Gilbert

12:11 12 uur 11. Philippe Gilbert wil genieten van zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik. Philippe Gilbert wil genieten van zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik

12:08 Berg. De kopgroep nadert het eerste klimmetje van de dag. Met de Côte de la Roche-en-Ardenne, 2,8 km aan 6,2%, krijgen ze meteen een pittig aperatiefje van de tiengangenmenu voorgeschoteld. . 12 uur 08. Berg De kopgroep nadert het eerste klimmetje van de dag. Met de Côte de la Roche-en-Ardenne, 2,8 km aan 6,2%, krijgen ze meteen een pittig aperatiefje van de tiengangenmenu voorgeschoteld.