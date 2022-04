LIVE: Broedt Lotto-Soudal op een masterplan? Het stuurt Moniquet en Vanhoucke mee in de aanval

Solo aankomen is het beste scenario.

11 uur 17. Solo aankomen is het beste scenario. Dylan Teuns.

11 uur 16. Dylan Teuns wil ook in Luik-Bastenaken-Luik scoren.

Sterke blokken als Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe tellen nu een mannetje minder. Favorieten Van Aert, Pidcock en Vlasov hebben een ploegmaat minder in steun. Interessante ontwikkeling.

Opnieuw knijpt een renner de remmen dicht. Dit keer is het de Spanjaard Omar Fraile.

De afscheidnemende Philippe Gilbert kreeg een warm welkom in 'zijn' Luik.

11 uur . Benoît Cosnefroy is geen kenner van het vrouwenwielrennen.

Correctie: het is niet Alexis Vuillermoz die in de vroege vlucht zit, maar wel zijn ploegmaat Fabien Doubey. De voorsprong van de vijf vluchters dikt intussen wel aan tot 50".

10:51

Michael Matthews geeft er de brui aan. We zijn nog maar nauwelijks 10 km onderweg en daar is de eerste opgave al. Michael Matthews stapt in de volgwagen. De Australiër prijkte de afgelopen jaren altijd hoog op het pronostieklijstje maar kent een minder voorjaar. Woensdag moest 'Bling' ook al verstek laten gaan voor de Waalse Pijl wegens ziekte. . 10 uur 51.