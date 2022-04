Geen Pogacar in Luik: Lotto-Soudal vervangt zieke Kron door Grignard

09:41 09 uur 41. Kron blijft ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger in Luik. Lotto-Soudal voert in laatste instantie een wijziging door in zijn selectie. Andreas Kron miste door ziekte al de Waalse Pijl en is onvoldoende hersteld. De Deen wordt vervangen door Sébastien Grignard. De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes. . Kron blijft ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger in Luik Lotto-Soudal voert in laatste instantie een wijziging door in zijn selectie. Andreas Kron miste door ziekte al de Waalse Pijl en is onvoldoende hersteld. De Deen wordt vervangen door Sébastien Grignard.



De 22-jarige Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.

20:22 20 uur 22. Wellens: "Anticiperen voor de finale". Tim Wellens hoopt zondag om zijn topresultaat (11e in 2019) in Luik-Bastenaken-Luik te verbeteren. "Ik denk dat de finale wat meer open zal zijn dan de andere jaren en daar wil ik op anticiperen", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden." "Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei.



"De koersen breken tegenwoordig alsmaar vroeger open en dat biedt best wat mogelijkheden. Wat onze tactiek gaat zijn, moet nog met het team besproken worden."



"Ik hou van de Ardense klassiekers en voel een positieve druk. Al was de Waalse Pijl zeker niet super. Tot de voet van de laatste beklimming van Hoei voelde ik me nochtans goed, maar ik vermoed dat dat voor het halve peloton geldt", besluit Wellens, die 23e eindigde in Hoei.

20:21 20 uur 21. Met de 12e plek in de Waalse Pijl toonde Pogacar dat hij in vorm is en La Doyenne ligt hem beter dan de Waalse Pijl. Wout van Aert reken ik zondag ook tot de topfavorieten. Tim Wellens (Lotto-Soudal).