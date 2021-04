Luik-Bastenaken-Luik: zorgen Roglic, Alaphilippe en co voor laatste gensters in Ardennen?

Julian Alaphilippe is de kopman van Deceuninck-Quick Step voor Luik-Bastenaken-Luik. Dat is geen verrassing, de deelname van Mauri Vansevenant is dat wel.

11 uur 17. Vansevenant toch in steun van de wereldkampioen. Julian Alaphilippe is de kopman van Deceuninck-Quick Step voor Luik-Bastenaken-Luik. Dat is geen verrassing, de deelname van Mauri Vansevenant is dat wel. De 21-jarige klimrevelatie had meermaals laten weten dat hij La Doyenne niet zou rijden omdat hij vanaf dinsdag deelneemt aan de Ronde van Romandië. Vansevenant behoort toch tot het zevental, dat ook nog bestaat uit Joao Almeida, Dries Devenyns, Mikkel Honoré, James Knox en Pieter Serry. .

12 uur 11. Van Avermaet: "Ik doe in Luik niet mee om te winnen". De Fransman Benoît Cosnefroy is de vooruitgeschoven pion in het team. Hij moest op de Muur van Hoei tevreden zijn met plaats achttien, een teleurstelling na zijn tweede plaats vorig jaar. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij toen ook achttiende. Met Dorian Godon, Aurélien Paret-Peintre en Tony Gallopin krijgt Cosnefroy 3 landgenoten in steun. AG2R rekent ook nog op Ben O'Connor, Michael Schär en Greg Van Avermaet. . De olympische kampioen paste woensdag voor de Waalse Pijl maar rijdt zondag wel La Doyenne, waar hij in 2011 al eens zevende werd en in 2017 elfde. Van Avermaet start niet met grote ambities in Luik. "We zullen wel zien wat Luik-Bastenaken-Luik geeft. Ik doe niet mee om te winnen, gewoon om nog een goede wedstrijd te rijden. Daarna gaat de riem er even af en mijn eerstvolgende koers wordt dan de Dauphiné." .