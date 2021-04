LIVESTREAM: Vanhoucke trekt ten aanval, finale nadert in Luik-Bastenaken-Luik

15:49 15 uur 49. Schachmann zit nu al in 3e positie van het peloton. Michel Wuyts. Schachmann zit nu al in 3e positie van het peloton Michel Wuyts

15:47 15 uur 47. Roglic en Alaphilippe te voet. Door een akkefietje in het peloton moeten Roglic en Alaphilippe voet aan grond zetten. Maar de topfavorieten schieten niet in paniek. De finale is nog niet geopend.

15:45 15 uur 45. Pieter Serry was daarnet gelost, maar door het gedrukte tempo is hij weer helemaal terug in het peloton. Nog 50 kilometer en dan ontdekken we wie de 107e editie van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schrijft.

15:43 15 uur 43. Padoen, Donovan en Vanhoucke geven het volle pond. Ze rijden een finale avant la lettre. Renaat Schotte op de motor.

15:39 Het regent lekke banden. Enric Mas is de volgende die om een nieuw laagje rubber smeekt. Het slechte wegdek eist zijn tol. Vanhoucke, Padoen en Donovan blijven voorlopig gespaard van materiaalpech. Zij smeren het peloton al 1'40" aan. 15 uur 39.



Vanhoucke, Padoen en Donovan blijven voorlopig gespaard van materiaalpech. Zij smeren het peloton al 1'40" aan.

15:37 15 uur 37. Het tempo is er helemaal uit in het peloton. Vanhoucke, Donovan en Padoen huppelen daardoor al 1'20" weg van het grote pak. Een interessante ontwikkeling.

15:36 Bernard genekt door lekke band. In al zijn enthousiasme rijdt tegenaanvaller Julien Bernard lek. Brute pech voor de Fransman, hij zal Vanhoucke en co niet snel terugzien. Ook Wout Poels staat even aan de kant met een mechanisch euvel. 15 uur 36.

15:35 15 uur 35. Hier aan de aankomst zit er nauwelijks wind in het gebladerte. Michel Wuyts.

15:32 15 uur 32. Het regent tegenaanvallen. Julien Bernard (Trek-Segafredo) jaagt als een wildeman op Vanhoucke, Donovan en Padoen. "Een groepje van 4 tegenaanvallers is controleerbaar", zegt Michel Wuyts.

15:31 15 uur 31. Vanhoucke heeft een gaatje geslagen met een gezant van DSM. Ook de Oekraïner Mark Padoen maakt de oversteek.

15:28 15 uur 28. Harm Vanhoucke toont zich. "Het is geen toeval dat Harm Vanhoucke op kop van het peloton rijdt, want zijn vriendin staat hier op de top van de Rosier", zegt Renaat op de motor.

15:26 15 uur 26. Het blijft onrustig in het peloton. Cofidis, Astana en DSM proberen te anticiperen. We zijn bijna boven op de Rosier.

15:24 15 uur 24. Daar gaat Wellens. De Belgen blijven de voorfinale kleuren. Tim Wellens is meegeglipt met een dozijn renners. Maar alles vloeit weer samen.

15:23 15 uur 23. Versnelling in het peloton. Het gaat nu snoeihard in het grote pak. 3 renners scheuren zich af uit het peloton, achteraan staat de poort wagenwijd open.

15:23 15 uur 23. Je ziet dat Van Avermaet op vinkentouw zit, net als Gilbert. Michel Wuyts.

15:20 15 uur 20. Een renner van Trek-Segafredo trekt meteen alle registers open op de Rosier. Serry mengt zich in de achtervolging.

15:19 Op de Rosier. In de kopgroep blijven ze gezellig bij elkaar. Met 7 man bedwingen ze de eerste stroken van de Rosier, de 7e van 11 hellingen. Het gaat dus snel in de heuvelzone. 15 uur 19.