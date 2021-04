LIVE: 3 Belgen glippen mee in lange vlucht, wind wordt spelbreker

12:49 12 uur 49. Dit is mijn laatste koers voordat ik een korte rustperiode tegemoet ga. Ik ben heel gemotiveerd. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Dit is mijn laatste koers voordat ik een korte rustperiode tegemoet ga. Ik ben heel gemotiveerd. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

12:45 Gespot op La Redoute vandaag: Remco Evenepoel. 12 uur 45. Gespot op La Redoute vandaag: Remco Evenepoel

12:41 12 uur 41. Nederlandse triomf bij de vrouwen. Demi Vollering (SD-Worx) heeft Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen op haar erelijst geschreven. Dat deed ze na knap voorbereidend werk van wereldkampioene Van der Breggen. In de sprint van een kwartet leek Van Vleuten eventjes op weg naar winst, maar Vollering zoefde haar landgenote nog in de slotmeters voorbij. De eerste grote zege in de carrière van de 24-jarige Vollering. . Nederlandse triomf bij de vrouwen Demi Vollering (SD-Worx) heeft Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen op haar erelijst geschreven. Dat deed ze na knap voorbereidend werk van wereldkampioene Van der Breggen.



In de sprint van een kwartet leek Van Vleuten eventjes op weg naar winst, maar Vollering zoefde haar landgenote nog in de slotmeters voorbij. De eerste grote zege in de carrière van de 24-jarige Vollering.

12:38 De renners zetten koers naar de 2e helling, de Côte de Saint-Roch. 12 uur 38. De renners zetten koers naar de 2e helling, de Côte de Saint-Roch

12:35 12 uur 35. Ik moet me vandaag zoveel mogelijk gedeisd houden en zo goed mogelijk over de hellingen geraken. Dan zullen we aan de finish zien wat ik nog in mijn benen heb. Michael Matthews (Team BikeExchange). Ik moet me vandaag zoveel mogelijk gedeisd houden en zo goed mogelijk over de hellingen geraken. Dan zullen we aan de finish zien wat ik nog in mijn benen heb. Michael Matthews (Team BikeExchange)

12:30 12 uur 30. Terwijl de vrouwenwedstrijd zijn ontknoping nadert, verwijzen we al eens naar de uitzending van de mannen. Die begint om 14.25 uur op Eén en op deze pagina (met livestream). Op Radio 1 is Christophe Vandegoor te horen vanaf 13 uur met de eerste updates uit de koers. . Terwijl de vrouwenwedstrijd zijn ontknoping nadert, verwijzen we al eens naar de uitzending van de mannen. Die begint om 14.25 uur op Eén en op deze pagina (met livestream).



Op Radio 1 is Christophe Vandegoor te horen vanaf 13 uur met de eerste updates uit de koers.

12:26 12 uur 26. Afwezige Dan Martin. Gilbert is 1 van de 5 oud-winnaars die vandaag van de partij zijn. De anderen zijn Alejandro Valverde (4x winnaar), Primoz Roglic (winaar in 2020), Jakob Fuglsang (winnaar in 2019) en Wout Poels (winnaar in 2016). Opvallende afwezig is Daniel Martin, de triomfator in 2013. De Ier was afgelopen week te bewonderen in de Tour of The Alps. Omdat vooral de Giro straks telt, is Martin voor het eerst in 13 jaar niet afgezakt naar Luik. . Afwezige Dan Martin Gilbert is 1 van de 5 oud-winnaars die vandaag van de partij zijn. De anderen zijn Alejandro Valverde (4x winnaar), Primoz Roglic (winaar in 2020), Jakob Fuglsang (winnaar in 2019) en Wout Poels (winnaar in 2016).



Opvallende afwezig is Daniel Martin, de triomfator in 2013. De Ier was afgelopen week te bewonderen in de Tour of The Alps. Omdat vooral de Giro straks telt, is Martin voor het eerst in 13 jaar niet afgezakt naar Luik.

12:23 12 uur 23. Gilbert: "Anticiperen is het woord vandaag". Gilbert: "Anticiperen is het woord vandaag"

12:20 Peloton maakt terrein goed. Op de top van de 1e helling geeft de chrono een tijdsverschil van 8'35" aan. De maximale voorsprong van de 7 lieden voorin was 10'30". . 12 uur 20. Peloton maakt terrein goed Op de top van de 1e helling geeft de chrono een tijdsverschil van 8'35" aan. De maximale voorsprong van de 7 lieden voorin was 10'30".

12:19 Philippe Gilbert rijdt voor de 16e keer Luik-Bastenaken-Luik. 12 uur 19. Philippe Gilbert rijdt voor de 16e keer Luik-Bastenaken-Luik

12:14 12 uur 14. Het was onze landgenoot Laurens Huys die als eerste zijn vlag heeft neergeplant op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Huys is bezig aan zijn 2e jaar bij de profs en is afkomstig uit Buggenhout. Vorig jaar eindigde hij als neoprof 15e in de Ster van Bessèges en 19e in de Ronde van Murcia. . Het was onze landgenoot Laurens Huys die als eerste zijn vlag heeft neergeplant op de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne.



Huys is bezig aan zijn 2e jaar bij de profs en is afkomstig uit Buggenhout. Vorig jaar eindigde hij als neoprof 15e in de Ster van Bessèges en 19e in de Ronde van Murcia.

De koplopers hebben de 1e helling al achter de kiezen.

12:07 12 uur 07. Alpen-renners in Luik. Een vloot renners in het peloton verteerde afgelopen week nog 5 pittige etappes in de Tour of The Alps. Dan hebben we het over onder meer Luis Leon Sanchez, Domenico Pozzovivo, Mark Padoen en Matteo Fabbro. Benieuwd of we in de finale een glimp opvangen van een van hen. Eindwinnaar in de Tour of The Alps, Simon Yates, maakte de oversteek niet naar Luik. Hij focust zich volledig op zijn roze Giro-droom. . Alpen-renners in Luik Een vloot renners in het peloton verteerde afgelopen week nog 5 pittige etappes in de Tour of The Alps. Dan hebben we het over onder meer Luis Leon Sanchez, Domenico Pozzovivo, Mark Padoen en Matteo Fabbro. Benieuwd of we in de finale een glimp opvangen van een van hen.



Eindwinnaar in de Tour of The Alps, Simon Yates, maakte de oversteek niet naar Luik. Hij focust zich volledig op zijn roze Giro-droom.

12:04 12 uur 04. Van Avermaet: "Als ik me goed voel, probeer ik iets". Van Avermaet: "Als ik me goed voel, probeer ik iets"

12:03 1e keer klimmen. Voorin krijgen de 7 avonturiers het 1e van 11 hapjes voorgeschoteld. De Côte de la Roche-en-Ardenne is 2.800 meter lang en stijgt gemiddeld 6,2 procent. Ideaal om de klimmersbenen warm te draaien. . 12 uur 03. 1e keer klimmen Voorin krijgen de 7 avonturiers het 1e van 11 hapjes voorgeschoteld. De Côte de la Roche-en-Ardenne is 2.800 meter lang en stijgt gemiddeld 6,2 procent. Ideaal om de klimmersbenen warm te draaien.

11:58 11 uur 58. Wie zit allemaal in de vlucht van de dag? - Laurens Huys en Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles) - Lorenzo Rota en Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert). - Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) - Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) - Sergej Tsjernetski (Gazprom) . Wie zit allemaal in de vlucht van de dag? - Laurens Huys en Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles)

- Lorenzo Rota en Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert).

- Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal)

- Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise)

- Sergej Tsjernetski (Gazprom)



Beelden uit de bus van UAE Team Emirates.

11:52 Wind wordt spelbreker in de finale. Voor de start baarde de wind de renners wat zorgen. En dan zeker de renners met aanvalsplannen, want na het keerpunt in Bastenaken blaast de wind in het nadeel tot in Luik. . 11 uur 52. Wind wordt spelbreker in de finale Voor de start baarde de wind de renners wat zorgen. En dan zeker de renners met aanvalsplannen, want na het keerpunt in Bastenaken blaast de wind in het nadeel tot in Luik.



Renaat Schotte monstert de 7 vroege vluchters.