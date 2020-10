Viervoudig winnaar Alejandro Valverde past voor Luik-Bastenaken-Luik

11:07 11 uur 07. Geen Valverde. Alejandro Valverde zit niet in de selectie van Movistar voor La Doyenne. De viervoudige winnaar neemt een rustpauze na de Tour en het WK om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat. De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won. De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson. . Geen Valverde Alejandro Valverde zit niet in de selectie van Movistar voor La Doyenne. De viervoudige winnaar neemt een rustpauze na de Tour en het WK om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat.

De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won.

De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson.

14:51 14 uur 51. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Luik-Bastenaken-Luik wordt de eerste koers van Julian Alaphilippe in zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 werd hij al tweede, maar daarna had hij minder succes. Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns.

Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns.

14:50 14 uur 50. Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

16:34 16 uur 34. Roglic voor het eerst aan de start. Primoz Roglic rijdt niet de Waalse Pijl, wel Luik-Bastenaken-Luik. De nummer 2 van de Ronde van Frankrijk hoopt zijn topvorm in Luik te kunnen tonen. . Roglic voor het eerst aan de start Primoz Roglic rijdt niet de Waalse Pijl, wel Luik-Bastenaken-Luik. De nummer 2 van de Ronde van Frankrijk hoopt zijn topvorm in Luik te kunnen tonen.

17:11 17 uur 11. Vorig jaar was Jakob Fuglsang de beste in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen zal zijn titel dit jaar niet verdedigen, want hij rijdt de Giro. . Vorig jaar was Jakob Fuglsang de beste in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen zal zijn titel dit jaar niet verdedigen, want hij rijdt de Giro.