LIVESTREAM: Kijk naar de finale van Luik-Bastenaken-Luik

16:08 16 uur 08. Devenyns controleert op kop van het peloton, hij heeft onmiddellijk Kwiatkowski en Alaphilippe in zijn spoor. Ook Hirschi, Woods en Vliegen zitten op de voorposten. . Devenyns controleert op kop van het peloton, hij heeft onmiddellijk Kwiatkowski en Alaphilippe in zijn spoor. Ook Hirschi, Woods en Vliegen zitten op de voorposten.

16:07 16 uur 07. Van der Poel zit ietsje verder. Het waggelen is begonnen op de steile strook. Krijgen we nog een uiteenspatting of wacht iedereen af? . Van der Poel zit ietsje verder. Het waggelen is begonnen op de steile strook. Krijgen we nog een uiteenspatting of wacht iedereen af?

16:05 16 uur 05. Het verhaal van Schär is geschreven. Hirschi, Alaphilippe, Cosnefroy en Roglic bezetten de eerste plaatsen in het peloton. . Het verhaal van Schär is geschreven. Hirschi, Alaphilippe, Cosnefroy en Roglic bezetten de eerste plaatsen in het peloton.

16:04 La Redoute. Schär zet als eerste zijn tanden in La Redoute. 20 tellen later is het peloton eraan begonnen. Alert zijn, is nu de hoofdzaak! . 16 uur 04. La Redoute Schär zet als eerste zijn tanden in La Redoute. 20 tellen later is het peloton eraan begonnen. Alert zijn, is nu de hoofdzaak!

16:02 16 uur 02. Lotto-Soudal. Voelt Tim Wellens zich kiplekker? Dewulf lanceert Wellens in de kop van het peloton. Mads Pedersen geeft ondertussen de pijp aan Maarten. . Lotto-Soudal Voelt Tim Wellens zich kiplekker? Dewulf lanceert Wellens in de kop van het peloton. Mads Pedersen geeft ondertussen de pijp aan Maarten.

16:01 16 uur 01. De sprint naar de voet van La Redoute is ingezet. Deceuninck-Quick Step piloteert Alaphilippe naar voren. . De sprint naar de voet van La Redoute is ingezet. Deceuninck-Quick Step piloteert Alaphilippe naar voren.

16:00 16 uur . Ik bewonder Schär, hij doet het nog altijd uitstekend. Michel Wuyts. Ik bewonder Schär, hij doet het nog altijd uitstekend Michel Wuyts

15:58 15 uur 58. Met een sneltreinvaart stoomt Schär door richting de voet van La Redoute. Zal de koers daar een eerste keer losbarsten? . Met een sneltreinvaart stoomt Schär door richting de voet van La Redoute. Zal de koers daar een eerste keer losbarsten?

15:57 15 uur 57. Stan Dewulf probeert te anticiperen met een aantal gelijkgezinden, maar het peloton rekent alles en iedereen weer in. Cofidis verschijnt plots met een kwartet ten tonele. . Stan Dewulf probeert te anticiperen met een aantal gelijkgezinden, maar het peloton rekent alles en iedereen weer in. Cofidis verschijnt plots met een kwartet ten tonele.

15:55 15 uur 55. Het peloton gedraagt zich nu als een slang. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1). Het peloton gedraagt zich nu als een slang Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1)

15:51 15 uur 51. Slechte dag Schachmann? Meer en meer renners laten nu los. Ook Schachmann zit heel ver achteraan. De Duitser stond vorig jaar nog als 3e mee op het podium in Luik. . Slechte dag Schachmann? Meer en meer renners laten nu los. Ook Schachmann zit heel ver achteraan. De Duitser stond vorig jaar nog als 3e mee op het podium in Luik.

15:50 15 uur 50. De achtervolgers zijn in handen gevallen van het peloton. De Amerikaan Jorgenson (Movistar) acht dan de tijd rijp om te versnellen. Lang duurt zijn avontuur niet. . De achtervolgers zijn in handen gevallen van het peloton. De Amerikaan Jorgenson (Movistar) acht dan de tijd rijp om te versnellen. Lang duurt zijn avontuur niet.

15:48 15 uur 48. Alaphilippe is ondertussen weer opgerukt in het peloton. Tiesj Benoot zien we in de achterste regionen. Heeft hij iets overgehouden aan de massale valpartij? . Alaphilippe is ondertussen weer opgerukt in het peloton. Tiesj Benoot zien we in de achterste regionen. Heeft hij iets overgehouden aan de massale valpartij?

15:46 15 uur 46. Tussen Schär en het peloton vertoeven nog 2 Belgen met Kenny Molly en Kobe Goossens. Ook de Fransman Ferron en de Spanjaard Elosegui zijn nog aan boord van dat groepje. . Tussen Schär en het peloton vertoeven nog 2 Belgen met Kenny Molly en Kobe Goossens. Ook de Fransman Ferron en de Spanjaard Elosegui zijn nog aan boord van dat groepje.

15:43 15 uur 43. Schär blijft terrein winnen. Het is nog maar zijn 2e optreden in Luik-Bastenaken-Luik. Bij zijn debuut, in 2017, haalde Schär de aankomst niet in Luik. . Schär blijft terrein winnen. Het is nog maar zijn 2e optreden in Luik-Bastenaken-Luik. Bij zijn debuut, in 2017, haalde Schär de aankomst niet in Luik.

15:41 15 uur 41. Zoals de wedstrijd nu verloopt, zullen we een grote rush krijgen naar de voet van La Redoute. Met z'n allen naar voren stormen om in een zo goed mogelijke positie op te draaien. Michel Wuyts. Zoals de wedstrijd nu verloopt, zullen we een grote rush krijgen naar de voet van La Redoute. Met z'n allen naar voren stormen om in een zo goed mogelijke positie op te draaien. Michel Wuyts

15:38 15 uur 38. Nog 55 km. De batterij van Schär is nog niet leeg. Hij loopt zelfs weer wat verder weg van het peloton: 2'36". . Nog 55 km De batterij van Schär is nog niet leeg. Hij loopt zelfs weer wat verder weg van het peloton: 2'36".

15:36 Gisteren reed Van der Poel meer dan 70 kilometer in de aanval (in de BinckBank Tour). 15 uur 36. Gisteren reed Van der Poel meer dan 70 kilometer in de aanval (in de BinckBank Tour) Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:34 15 uur 34. Alaphilippe blijft achteraan in het peloton zwemmen. Hij heeft nog een 25-tal kilometer om op te schuiven, want dan is het alle hens aan dek op La Redoute. . Alaphilippe blijft achteraan in het peloton zwemmen. Hij heeft nog een 25-tal kilometer om op te schuiven, want dan is het alle hens aan dek op La Redoute.

15:32 15 uur 32. Hebben we Schär al meer in beeld gezien dan in de voorbije anderhalve maand? José De Cauwer. Hebben we Schär al meer in beeld gezien dan in de voorbije anderhalve maand? José De Cauwer

15:28 15 uur 28. Trek-Segafredo blijft autoritair de touwtjes in handen nemen in het peloton. Het vertrouwen in Richie Porte moet wel heel groot zijn. In het verleden kwam hij nochtans niet verder dan de 91e plaats. . Trek-Segafredo blijft autoritair de touwtjes in handen nemen in het peloton. Het vertrouwen in Richie Porte moet wel heel groot zijn. In het verleden kwam hij nochtans niet verder dan de 91e plaats.

15:26 Heuvel. Op de Rosier heeft Mäder na mechanische pech moeten afhaken bij Schär. Het peloton moet nog een gat van 1'45" goedmaken. Daar hebben ze nog 60 kilometer de tijd voor. . 15 uur 26. Heuvel Op de Rosier heeft Mäder na mechanische pech moeten afhaken bij Schär. Het peloton moet nog een gat van 1'45" goedmaken. Daar hebben ze nog 60 kilometer de tijd voor.

15:24 Het Zwitserse kopduo. 15 uur 24. Het Zwitserse kopduo Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:21 Schoenwissel Alaphilippe. Na zijn fietswissel volgt er nu ook een schoenwissel bij Alaphilippe. Hopelijk is hij nu verlost van alle mechanische ongemakken. . 15 uur 21. Schoenwissel Alaphilippe Na zijn fietswissel volgt er nu ook een schoenwissel bij Alaphilippe. Hopelijk is hij nu verlost van alle mechanische ongemakken.

15:20 15 uur 20. Ik zie Van der Poel ook bestendig vooraan zitten, met een ploegmaat voor zich uit. Michel Wuyts. Ik zie Van der Poel ook bestendig vooraan zitten, met een ploegmaat voor zich uit Michel Wuyts

15:19 15 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:16 15 uur 16. Alaphilippe achtervolgt alleen. De wereldkampioen rijdt in zijn eentje door de stroom van volgauto's. Zijn schoenplaatjes staan nog niet op punt, zijn fiets hopelijk wel. Ondertussen trekt oud-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek) de kar in het peloton. . Alaphilippe achtervolgt alleen De wereldkampioen rijdt in zijn eentje door de stroom van volgauto's. Zijn schoenplaatjes staan nog niet op punt, zijn fiets hopelijk wel. Ondertussen trekt oud-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek) de kar in het peloton.

15:13 15 uur 13. Wat staat er nog op het menu? We zetten nu koers naar de Col du Rosier. Daarna volgen nog de Maquisard, La Redoute, de Côte des Forges en de Roche-aux-Faucons. . Wat staat er nog op het menu? We zetten nu koers naar de Col du Rosier. Daarna volgen nog de Maquisard, La Redoute, de Côte des Forges en de Roche-aux-Faucons.

15:12 15 uur 12. Koplopers Schär en Mäder tellen een bonus van 36 seconden op eerste achtervolgers Kobe Goossens en Valentin Ferron. Nog 70 km! . Koplopers Schär en Mäder tellen een bonus van 36 seconden op eerste achtervolgers Kobe Goossens en Valentin Ferron. Nog 70 km!

15:10 15 uur 10. Tim Declerq vooraan het peloton.

15:09 Fietswissel Alaphilippe. De ploegauto van Deceuninck-Quick Step en Alaphilippe houden halt. De topfavoriet doet zijn jasje uit en krijgt een nieuwe tweewieler onder zijn zitvlak geschoven. . 15 uur 09. Fietswissel Alaphilippe De ploegauto van Deceuninck-Quick Step en Alaphilippe houden halt. De topfavoriet doet zijn jasje uit en krijgt een nieuwe tweewieler onder zijn zitvlak geschoven.

15:06 15 uur 06. Alaphilippe zit wat nerveus om te kijken in de staart van het peloton. De wereldkampioen rijdt niet langer op zijn nieuwe "regenboog"-fiets, maar wel op een reservefiets. Het gevolg van de valpartij waarbij hij betrokken was. . Alaphilippe zit wat nerveus om te kijken in de staart van het peloton. De wereldkampioen rijdt niet langer op zijn nieuwe "regenboog"-fiets, maar wel op een reservefiets. Het gevolg van de valpartij waarbij hij betrokken was.

15:04 15 uur 04. Op de Haute-Levée raapt het peloton de eerste vluchters op. Schär krijgt vooraan het gezelschap van zijn jonge landgenoot Mäder. . Op de Haute-Levée raapt het peloton de eerste vluchters op. Schär krijgt vooraan het gezelschap van zijn jonge landgenoot Mäder.

15:03 15 uur 03. Wereldkampioen is terug in peloton. Alaphilippe, Costa en Benoot zijn na de tuimelperte weer komen postvatten in het peloton, waar De Plus nu afhaakt. . Wereldkampioen is terug in peloton Alaphilippe, Costa en Benoot zijn na de tuimelperte weer komen postvatten in het peloton, waar De Plus nu afhaakt.

15:00 15 uur . Schär, de boezemvriend van de onfortuinlijke Van Avermaet, lijkt voorin nog over de beste benen te beschikken. Hij rijdt nu moederziel alleen in de vuurlinie. . Schär, de boezemvriend van de onfortuinlijke Van Avermaet, lijkt voorin nog over de beste benen te beschikken. Hij rijdt nu moederziel alleen in de vuurlinie.

14:57 14 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:56 Ook Hirschi en Benoot . Ook Hirschi, Benoot, Barguil en Costa werden gemeld bij de valpartij. . 14 uur 56. Ook Hirschi en Benoot Ook Hirschi, Benoot, Barguil en Costa werden gemeld bij de valpartij.

14:53 Alaphilippe betrokken bij valpartij. Ze gaan weer tegen de grond in het peloton. Alaphilippe staat erbij, maar vooral Valgren en Caruso lijken de grootste slachtoffers. De valpartij gebeurde vooraan in het peloton, in een vochtige bocht. . 14 uur 53. Alaphilippe betrokken bij valpartij Ze gaan weer tegen de grond in het peloton. Alaphilippe staat erbij, maar vooral Valgren en Caruso lijken de grootste slachtoffers. De valpartij gebeurde vooraan in het peloton, in een vochtige bocht.

14:51 14 uur 51. Ik ben benieuwd hoe ver Van der Poel vandaag meegaat. We weten wel dat hij een onvoorstelbaar herstelvermogen heeft. Michel Wuyts. Ik ben benieuwd hoe ver Van der Poel vandaag meegaat. We weten wel dat hij een onvoorstelbaar herstelvermogen heeft. Michel Wuyts

14:49 14 uur 49. Van der Poel schuift op. Wanneer de voorfinale in zicht komt, duikt Van der Poel plots op in de muil van het peloton. Hoe goed zijn z'n benen hersteld van zijn huzarenstukje van gisteren? . Van der Poel schuift op Wanneer de voorfinale in zicht komt, duikt Van der Poel plots op in de muil van het peloton. Hoe goed zijn z'n benen hersteld van zijn huzarenstukje van gisteren?

14:47 14 uur 47. Chris Froome komt plots in het vizier van de tv-camera. De viervoudige Tour-winnaar vertoeft in de achterste gelederen. De Vuelta (die op 20 oktober start) is Froomes enige doel dit seizoen. . Chris Froome komt plots in het vizier van de tv-camera. De viervoudige Tour-winnaar vertoeft in de achterste gelederen. De Vuelta (die op 20 oktober start) is Froomes enige doel dit seizoen.

14:44 14 uur 44. Alaphilippe in 3e positie. In zijn typische stijl blijft Declercq het beste van zichzelf geven op kop van het peloton. Mauri Vansevenant houdt zich schuil achter de lange en brede rug van Declercq. In 3e positie zien we de man in de regenboogtrui al zitten. . Alaphilippe in 3e positie In zijn typische stijl blijft Declercq het beste van zichzelf geven op kop van het peloton. Mauri Vansevenant houdt zich schuil achter de lange en brede rug van Declercq. In 3e positie zien we de man in de regenboogtrui al zitten.

14:41 14 uur 41. De laatste renner die Luik-Bastenaken-Luik won in de regenboogtrui, was Moreno Argentin in 1987. Doet Alaphilippe vandaag hetzelfde? Michel Wuyts . De laatste renner die Luik-Bastenaken-Luik won in de regenboogtrui, was Moreno Argentin in 1987. Doet Alaphilippe vandaag hetzelfde? Michel Wuyts

14:38 14 uur 38. De koplopers hebben net de 3e helling achter de kiezen. Nu krijgen ze het drieluik Stockeu, Haute-Levée en Rosier op hun bord. . De koplopers hebben net de 3e helling achter de kiezen. Nu krijgen ze het drieluik Stockeu, Haute-Levée en Rosier op hun bord.

14:35 Ook Yates stapt eruit. Bij dezelfde valpartij lag ook Adam Yates op de grond. De kopman van Mitchelton-Scott moet er net als Van Avermaet de brui aan geven. . 14 uur 35. Ook Yates stapt eruit Bij dezelfde valpartij lag ook Adam Yates op de grond. De kopman van Mitchelton-Scott moet er net als Van Avermaet de brui aan geven.

14:33 Opgave Van Avermaet. Zoals gevreesd kan Van Avermaet zijn weg niet meer vervolgen. Hopen dat de rest van het najaar niet in gevaar komt voor Gouden Greg. . 14 uur 33. Opgave Van Avermaet Zoals gevreesd kan Van Avermaet zijn weg niet meer vervolgen. Hopen dat de rest van het najaar niet in gevaar komt voor Gouden Greg.

14:30 14 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:29 Val Van Avermaet. Greg Van Avermaet kreunt van de pijn na een zware smak aan een verkeerseiland. Hij blijft op het asfalt zitten, dat ziet er niet goed uit. "Hij is eventjes van de wereld", zegt Christophe Vandegoor. . 14 uur 29. Val Van Avermaet Greg Van Avermaet kreunt van de pijn na een zware smak aan een verkeerseiland. Hij blijft op het asfalt zitten, dat ziet er niet goed uit. "Hij is eventjes van de wereld", zegt Christophe Vandegoor.

14:27 14 uur 27. Op La Redoute zullen de grote namen zoals Van der Poel wel al een eerste keer naar voren komen. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1). Op La Redoute zullen de grote namen zoals Van der Poel wel al een eerste keer naar voren komen Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1)

14:22 14 uur 22. Nog ruim 100 km. De voorsprong van de koplopers brokkelt nu snel af. Ze houden nog 3'10" over. Omdat ze al zo lang voor het peloton uitrijden, zetten we de namen van de vluchters nog eens op een rijtje: Goossens, Molly, Paasschens, Ferron, Ourselin, Schär, Goldstein, Mäder en Elosegui. . Nog ruim 100 km De voorsprong van de koplopers brokkelt nu snel af. Ze houden nog 3'10" over. Omdat ze al zo lang voor het peloton uitrijden, zetten we de namen van de vluchters nog eens op een rijtje: Goossens, Molly, Paasschens, Ferron, Ourselin, Schär, Goldstein, Mäder en Elosegui.

14:18 14 uur 18. Alaphilippe: "Heel gemotiveerd in de regenboogtrui". Alaphilippe: "Heel gemotiveerd in de regenboogtrui"

14:16 14 uur 16. Over een kwartiertje is het zover. Dan draaien Michel en José onze livestream op gang. Ook op Eén hoeft u dan geen trap te missen van de koers. . Over een kwartiertje is het zover. Dan draaien Michel en José onze livestream op gang. Ook op Eén hoeft u dan geen trap te missen van de koers.

14:12 14 uur 12. Na een sanitaire stop heeft Tim Declercq zijn zitje weer ingenomen op kop van het peloton. Ook Lotto-Soudal komt zich nu posteren in de voorwacht van het peloton. . Na een sanitaire stop heeft Tim Declercq zijn zitje weer ingenomen op kop van het peloton. Ook Lotto-Soudal komt zich nu posteren in de voorwacht van het peloton.

14:08 Mechanische pech. Fietswissel voor Rigoberto Uran, die woensdag nog zijn tanden stukbeet in de achtervolging op Mauri Vansevenant in de Waalse Pijl. Uran reed al een keer een finale in Luik-Bastenaken-Luik: in 2011 eindigde hij 5e. . 14 uur 08. Mechanische pech Fietswissel voor Rigoberto Uran, die woensdag nog zijn tanden stukbeet in de achtervolging op Mauri Vansevenant in de Waalse Pijl. Uran reed al een keer een finale in Luik-Bastenaken-Luik: in 2011 eindigde hij 5e.

14:04 14 uur 04. Pogacar: "Luik-Bastenaken-Luik is een van de mooiste wedstrijden". Pogacar: "Luik-Bastenaken-Luik is een van de mooiste wedstrijden"

14:01 14 uur 01. De laatste keer dat de regerende Tour-winnaar Luik-Bastenaken-Luik won, dateert van 1980. Treedt Tadej Pogacar vandaag, 40 jaar later, in de voetsporen van Bernard Hinault? Het zou zomaar kunnen. . De laatste keer dat de regerende Tour-winnaar Luik-Bastenaken-Luik won, dateert van 1980. Treedt Tadej Pogacar vandaag, 40 jaar later, in de voetsporen van Bernard Hinault? Het zou zomaar kunnen.

13:56 13 uur 56. Straf deelnemersveld aan de start. Straf deelnemersveld aan de start

13:55 13 uur 55. Na 3 uren kopwerk zet Tim Declercq zich aan de graskant om een plasje te maken. Hij heeft nog wat tijd om terug te keren, want het is nog 30 km tot de eerstvolgende helling. . Na 3 uren kopwerk zet Tim Declercq zich aan de graskant om een plasje te maken. Hij heeft nog wat tijd om terug te keren, want het is nog 30 km tot de eerstvolgende helling.

13:50 Kopgroep verliest terrein. Mondjesmaat knabbelt het peloton aan zijn achterstand: 4'15" is de huidige voorsprong. De brigade van Ineos-Grenadiers schuift naar voren in het grote pak. Nog 125 kilometer. . 13 uur 50. Kopgroep verliest terrein Mondjesmaat knabbelt het peloton aan zijn achterstand: 4'15" is de huidige voorsprong. De brigade van Ineos-Grenadiers schuift naar voren in het grote pak. Nog 125 kilometer.

13:48 13 uur 48. Oud-wereldkampioen Mads Pedersen peddelt op de eerste rij van het peloton. Gisteren werd hij in de BinckBank Tour nog uit de leiderstrui gereden door Mathieu van der Poel. Vandaag rijdt Pedersen in dienst van Richie Porte. . Oud-wereldkampioen Mads Pedersen peddelt op de eerste rij van het peloton. Gisteren werd hij in de BinckBank Tour nog uit de leiderstrui gereden door Mathieu van der Poel. Vandaag rijdt Pedersen in dienst van Richie Porte.

13:46 Goossens nam de kopgroep op sleeptouw op de Côte de Saint-Roch. 13 uur 46. Goossens nam de kopgroep op sleeptouw op de Côte de Saint-Roch Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:43 13 uur 43. Achteraan komen alsmaar meer renners in de problemen. Tom Leezer gaat overboord na zijn al zijn arbeid en ook Amerikaans kampioen Alex Howes is aan het spartelen. . Achteraan komen alsmaar meer renners in de problemen. Tom Leezer gaat overboord na zijn al zijn arbeid en ook Amerikaans kampioen Alex Howes is aan het spartelen.

13:39 Muurklimmen op de Côte de Saint-Roch. Kobe Goossens plant als eerste zijn vlag neer op de top van de Côte de Saint Roch, een steile puist van 1 kilometer met een gemiddelde stijging van 11,2 procent. . 13 uur 39. Muurklimmen op de Côte de Saint-Roch Kobe Goossens plant als eerste zijn vlag neer op de top van de Côte de Saint Roch, een steile puist van 1 kilometer met een gemiddelde stijging van 11,2 procent.

13:37 13 uur 37. Retro 2016: Poels triomfeert in Luik na sneeuw, regen en koude. Retro 2016: Poels triomfeert in Luik na sneeuw, regen en koude

13:34 13 uur 34. 8,5 graden celsius geeft de thermometer aan. Het is koud in de Ardennen, maar dat is maar klein bier in vergelijking met 2016. Wout Poels trotseerde toen de sneeuw, regen en barre koude. Herbekijk hierboven de beelden van die apocalyptische Luik-Bastenaken-Luik. . 8,5 graden celsius geeft de thermometer aan. Het is koud in de Ardennen, maar dat is maar klein bier in vergelijking met 2016. Wout Poels trotseerde toen de sneeuw, regen en barre koude. Herbekijk hierboven de beelden van die apocalyptische Luik-Bastenaken-Luik.

13:32 De kopgroep met 2 Belgen: Kobe Goossens (Lotto-Soudal) en Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles). 13 uur 32. De kopgroep met 2 Belgen: Kobe Goossens (Lotto-Soudal) en Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:28 13 uur 28. In het peloton wordt Santiago Buitrago (Bahrain-McLaren) uit de wielen gereden. De 21-jarige Colombiaan dacht 3 weken geleden nog dat hij zijn 1e profzege op zak gestoken had in de Ronde van Luxemburg. Maar Buitrago had een ronde te vroeg gejuicht. . In het peloton wordt Santiago Buitrago (Bahrain-McLaren) uit de wielen gereden. De 21-jarige Colombiaan dacht 3 weken geleden nog dat hij zijn 1e profzege op zak gestoken had in de Ronde van Luxemburg. Maar Buitrago had een ronde te vroeg gejuicht.

13:25 37,7 km/u. Na 3 uur koers bedraagt het algemeen gemiddelde 37,7 km/u. Lang duurt het niet meer voordat de frontrijders de volgende helling voor de wielen geschoven krijgen: de Côte de Saint-Roch. . 13 uur 25. 37,7 km/u Na 3 uur koers bedraagt het algemeen gemiddelde 37,7 km/u. Lang duurt het niet meer voordat de frontrijders de volgende helling voor de wielen geschoven krijgen: de Côte de Saint-Roch.

13:20 13 uur 20. Greg Van Avermaet wil dit najaar afscheid in schoonheid nemen van CCC. Luik-Bastenaken-Luik ligt hem op papier het minst van alle resterende klassiekers. In het verleden eindigde Van Avermaet nog maar 1 keer in de top 10: 7e in 2011. . Greg Van Avermaet wil dit najaar afscheid in schoonheid nemen van CCC. Luik-Bastenaken-Luik ligt hem op papier het minst van alle resterende klassiekers. In het verleden eindigde Van Avermaet nog maar 1 keer in de top 10: 7e in 2011.

13:17 13 uur 17. Van Avermaet: "Het was leuk om nog eens thuis te zijn". Van Avermaet: "Het was leuk om nog eens thuis te zijn"

13:15 13 uur 15. Alaphilippe in de regenboogtrui.

13:12 13 uur 12. Nog eens de samenstelling van de kopgroep: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar). . Nog eens de samenstelling van de kopgroep: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar).

13:09 13 uur 09. Bastenaken-Luik. Goossens, Molly en hun vluchtgezellen bereiken het keerpunt in Bastenaken, het meest zuidelijke punt in La Doyenne. Op hun terugweg naar Luik zullen ze 10 Ardennen-hellingen tegenkomen. . Bastenaken-Luik Goossens, Molly en hun vluchtgezellen bereiken het keerpunt in Bastenaken, het meest zuidelijke punt in La Doyenne. Op hun terugweg naar Luik zullen ze 10 Ardennen-hellingen tegenkomen.

13:04 13 uur 04. In de voorwacht van het peloton is de voertaal Nederlands. Piepkuiken Thymen Arensman (20) is de Sunweb-renner met dienst, Declercq (Deceuninck-Quick Step) en Leezer (Jumbo-Visma) zijn al een tijdje aan de bak. . In de voorwacht van het peloton is de voertaal Nederlands. Piepkuiken Thymen Arensman (20) is de Sunweb-renner met dienst, Declercq (Deceuninck-Quick Step) en Leezer (Jumbo-Visma) zijn al een tijdje aan de bak.

13:02 13 uur 02. In de Waalse Pijl duwde Michael Woods iets te vroeg zijn gaspedaal in op de Muur van Hoei. De Canadees moest vrede nemen met de 3e plaats en mikt vandaag hoger. 2 jaar geleden stond Woods al op het podium in Luik. Jungels won toen na een knappe solo, Woods won het sprintje voor de 2e plaats. . In de Waalse Pijl duwde Michael Woods iets te vroeg zijn gaspedaal in op de Muur van Hoei. De Canadees moest vrede nemen met de 3e plaats en mikt vandaag hoger.

2 jaar geleden stond Woods al op het podium in Luik. Jungels won toen na een knappe solo, Woods won het sprintje voor de 2e plaats.

12:59 12 uur 59. Michael Woods: "Dit is mijn favoriete wedstrijd". Michael Woods: "Dit is mijn favoriete wedstrijd"

12:56 12 uur 56. We naderen het keerpunt in Bastenaken. Zodra de renners daar voorbij zijn, volgen de lastige obstakels elkaar in sneltempo op. . We naderen het keerpunt in Bastenaken. Zodra de renners daar voorbij zijn, volgen de lastige obstakels elkaar in sneltempo op.

12:51 Regen. Er vallen opnieuw enkele regendruppels uit de hemel. De 9 leiders trekken zich daar niets van aan en blijven ronddraaien. Hun bonus bedraagt 5'15". . 12 uur 51. Regen Er vallen opnieuw enkele regendruppels uit de hemel. De 9 leiders trekken zich daar niets van aan en blijven ronddraaien. Hun bonus bedraagt 5'15".



12:47 Declercq en Leezer zijn al een tijdje in de weer . 12 uur 47. Declercq en Leezer zijn al een tijdje in de weer Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:44 12 uur 44. Extra steun voor Tim Declercq en Tom Leezer, want ook Sunweb stuurt nu een soldaat naar de frontlinie van het peloton. . Extra steun voor Tim Declercq en Tom Leezer, want ook Sunweb stuurt nu een soldaat naar de frontlinie van het peloton.

12:42 37,5 km/u. Door het stekelige profiel ging het er in het 2e wedstrijduur iets langzamer aan toe: 36 km/u. Het algemeen gemiddelde bedraagt nu 37,5 km/u. . 12 uur 42. 37,5 km/u Door het stekelige profiel ging het er in het 2e wedstrijduur iets langzamer aan toe: 36 km/u. Het algemeen gemiddelde bedraagt nu 37,5 km/u.

12:38 12 uur 38. De pion van Jumbo-Visma die mee het kopwerk verzorgt met Tim Declercq is Tom Leezer. De 34-jarige Nederlander rijdt net als Albasini vandaag de laatste koers uit zijn carrière. Op het WK in Qatar werd Leezer in 2016 bijna wereldkampioen, pas op 300 meter van de streep werd hij ingerekend na een late uitval. . De pion van Jumbo-Visma die mee het kopwerk verzorgt met Tim Declercq is Tom Leezer. De 34-jarige Nederlander rijdt net als Albasini vandaag de laatste koers uit zijn carrière.

Op het WK in Qatar werd Leezer in 2016 bijna wereldkampioen, pas op 300 meter van de streep werd hij ingerekend na een late uitval.

12:33 Lizzie Deignan was vandaag de beste vrouw in Luik-Bastenaken-Luik. 12 uur 33. Lizzie Deignan was vandaag de beste vrouw in Luik-Bastenaken-Luik

12:27 12 uur 27. De 22-jarige Valentin Ferron rondt als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Onze landgenoot Kenny Molly reed lek bergop, maar kon zijn stekje ondertussen weer heroveren in de kopgroep. . De 22-jarige Valentin Ferron rondt als eerste de top van de Côte de la Roche-en-Ardenne. Onze landgenoot Kenny Molly reed lek bergop, maar kon zijn stekje ondertussen weer heroveren in de kopgroep.

12:21 Schär zet zijn vluchtgezellen uit de wind. 12 uur 21. Schär zet zijn vluchtgezellen uit de wind

12:17 Côte de la Roche-en-Ardenne. Vooraan snijden ze de 1e van 11 klimpartijen aan. De Côte de la Roche-en-Ardenne is 2,8 km lang en stijgt gemiddeld 6,2 procent. . 12 uur 17. Côte de la Roche-en-Ardenne Vooraan snijden ze de 1e van 11 klimpartijen aan. De Côte de la Roche-en-Ardenne is 2,8 km lang en stijgt gemiddeld 6,2 procent.

12:15 Hirschi. De winnaar van de Waalse Pijl roept de volgauto van Sunweb op. Het krachtenarsenaal van Marc Hirschi lijkt dit najaar onuitputtelijk. Prijkt de 22-jarige Zwitser straks ook in Luik op het hoogste schavotje? Hirschi was alvast ontspannen vanmorgen bij de start. Want zijn motto op de ploegbus is: "Stress kills the shape". . 12 uur 15. Hirschi De winnaar van de Waalse Pijl roept de volgauto van Sunweb op. Het krachtenarsenaal van Marc Hirschi lijkt dit najaar onuitputtelijk. Prijkt de 22-jarige Zwitser straks ook in Luik op het hoogste schavotje?

Hirschi was alvast ontspannen vanmorgen bij de start. Want zijn motto op de ploegbus is: "Stress kills the shape".

12:12 12 uur 12. Lombardije voor beloften. Er is vandaag niet enkel Luik-Bastenaken-Luik voor de mannen en voor de vrouwen en de 2e Giro-rit, maar ook de Ronde van Lombardije voor beloften. Met Henri Vandenabeele, Xandres Vervloesem en nog enkele jonge Belgen zullen we die uitslag ook in de gaten houden vandaag. . Lombardije voor beloften Er is vandaag niet enkel Luik-Bastenaken-Luik voor de mannen en voor de vrouwen en de 2e Giro-rit, maar ook de Ronde van Lombardije voor beloften. Met Henri Vandenabeele, Xandres Vervloesem en nog enkele jonge Belgen zullen we die uitslag ook in de gaten houden vandaag.

12:06 12 uur 06. Vanendert: "Ik heb hier naar toegewerkt". Vanendert: "Ik heb hier naar toegewerkt"

12:02 12 uur 02. Radiostilte in de koers. Het peloton houdt gelijke tred met de koplopers en volgt op 4'30". De 1e van 11 hellingen loert om het hoekje. . Radiostilte in de koers. Het peloton houdt gelijke tred met de koplopers en volgt op 4'30". De 1e van 11 hellingen loert om het hoekje.

11:59 11 uur 59. Teuns is op zoek naar resultaten. Geen Belgen bij de topfavorieten vandaag. Tim Wellens en Greg Van Avermaet behoren wel tot de outsiders. Dylan Teuns normaal ook, maar sinds de hervatting in augustus rijdt hij geen deuk in een pakje boter. "Ik heb de afgelopen maanden echt goed getraind. Misschien komt het er toch nog eens uit, hopelijk vandaag", vertelde Teuns vanmorgen voor de start. . Teuns is op zoek naar resultaten Geen Belgen bij de topfavorieten vandaag. Tim Wellens en Greg Van Avermaet behoren wel tot de outsiders. Dylan Teuns normaal ook, maar sinds de hervatting in augustus rijdt hij geen deuk in een pakje boter.

"Ik heb de afgelopen maanden echt goed getraind. Misschien komt het er toch nog eens uit, hopelijk vandaag", vertelde Teuns vanmorgen voor de start.

11:56 11 uur 56. Teuns: "Het loopt niet zoals ik wil, dat is frustrerend". Teuns: "Het loopt niet zoals ik wil, dat is frustrerend"

11:51 11 uur 51. Livestream om 14.30u. Op live beelden is het nog even wachten. Om 14.30u trappen Michel en José de uitzending op gang op Eén. Vanaf 13u kan u de wedstrijd volgen op Radio 1. . Livestream om 14.30u Op live beelden is het nog even wachten. Om 14.30u trappen Michel en José de uitzending op gang op Eén. Vanaf 13u kan u de wedstrijd volgen op Radio 1.

11:47 11 uur 47. De vroege vogels vliegen niet veel verder weg: 4'05" is de voorsprong van de kopgroep. Alle vluchters op een rijtje: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar). . De vroege vogels vliegen niet veel verder weg: 4'05" is de voorsprong van de kopgroep.

Alle vluchters op een rijtje: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar).

11:44 Tourwinnaar Tadej Pogacar wordt weer in gang geduwd . 11 uur 44. Tourwinnaar Tadej Pogacar wordt weer in gang geduwd

11:43 11 uur 43. Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen. De vrouwenkoers loopt op zijn laatste benen. In het artikel hieronder kan u nu naar de finale kijken. Krijgen we een duel Van der Breggen versus Van Vleuten? . Kijk naar de ontknoping bij de vrouwen De vrouwenkoers loopt op zijn laatste benen. In het artikel hieronder kan u nu naar de finale kijken. Krijgen we een duel Van der Breggen versus Van Vleuten?

11:43 11 uur 43. Luik-Bastenaken-Luik Lizzie Deignan zet Nederlandse vrouwen een hak met sterke solo

11:41 11 uur 41. Roglic: "We hebben geen uitgesproken kopman". Roglic: "We hebben geen uitgesproken kopman"

11:35 11 uur 35. Goed nieuws voor de renners: door de wind en de zon drogen de natte wegen zoetjesaan op. Dat verkleint het risico op valpartijen in de afdaling van de Ardennen-hellingen. . Goed nieuws voor de renners: door de wind en de zon drogen de natte wegen zoetjesaan op. Dat verkleint het risico op valpartijen in de afdaling van de Ardennen-hellingen.

11:33 39 km/u. Na 1 uur koers staat er 39 kilometer op de teller van de koplopers. Op de eerste helling van de dag moeten we nog eventjes wachten. De renners worden rond 12.20u verwacht op de Côte de la Roche-en-Ardenne. . 11 uur 33. 39 km/u Na 1 uur koers staat er 39 kilometer op de teller van de koplopers. Op de eerste helling van de dag moeten we nog eventjes wachten. De renners worden rond 12.20u verwacht op de Côte de la Roche-en-Ardenne.

11:32 11 uur 32. Dumoulin: "Waalse Pijl was training, vandaag start ik met ambitie". Dumoulin: "Waalse Pijl was training, vandaag start ik met ambitie"

11:29 11 uur 29. Jumbo-Visma komt Tim Declercq een handje toesteken in de spits van het peloton. Met Tom Dumoulin en Primoz Roglic heeft de geel-zwarte formatie 2 interessante troefkaarten in handen. . Jumbo-Visma komt Tim Declercq een handje toesteken in de spits van het peloton. Met Tom Dumoulin en Primoz Roglic heeft de geel-zwarte formatie 2 interessante troefkaarten in handen.

11:27 11 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:23 Alaphilippe . Alles wat de man in de regenboogtrui doet, wordt met een vergrootglas gevolgd. Alaphilippe roept de ploegauto op. . 11 uur 23. Alaphilippe Alles wat de man in de regenboogtrui doet, wordt met een vergrootglas gevolgd. Alaphilippe roept de ploegauto op.

11:21 11 uur 21. Samenstelling kopgroep. - 2 koppeltjes: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie). - 5 eenzaten: Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar). . Samenstelling kopgroep - 2 koppeltjes: Kenny Molly en Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie).



- 5 eenzaten: Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar).

11:19 11 uur 19. Wedstrijdradio verrast: Paasschens in kopgroep. Plots krijgen we te horen dat Mathijs Paasschens komt aansluiten bij de kopgroep. Opvallend, want de koersradio meldde daarnet nog dat hij zijn onderneming leek stop te zetten. We tellen nu dus 9 koplopers. . Wedstrijdradio verrast: Paasschens in kopgroep Plots krijgen we te horen dat Mathijs Paasschens komt aansluiten bij de kopgroep. Opvallend, want de koersradio meldde daarnet nog dat hij zijn onderneming leek stop te zetten. We tellen nu dus 9 koplopers.

11:18 Michael Albasini rijdt vandaag zijn laatste koers. 11 uur 18. Michael Albasini rijdt vandaag zijn laatste koers Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:15 11 uur 15. In het peloton trekt "El Tractor" de kar, Tim Declercq dus. Op hem kunnen ze bij Deceuninck-Quick Step altijd rekenen. Van de kasseiklassiekers tot in de Tour en nu zelfs ook in La Doyenne. . In het peloton trekt "El Tractor" de kar, Tim Declercq dus. Op hem kunnen ze bij Deceuninck-Quick Step altijd rekenen. Van de kasseiklassiekers tot in de Tour en nu zelfs ook in La Doyenne.

11:11 11 uur 11. Chasse patate Paasschens. Eenzame achtervolger Paasschens ziet het zinloze in van zijn achtervolging en recht zijn rug. Hij staakt zijn onderneming. . Chasse patate Paasschens Eenzame achtervolger Paasschens ziet het zinloze in van zijn achtervolging en recht zijn rug. Hij staakt zijn onderneming.

11:07 11 uur 07. Van der Poel: "Met deze benen wil ik nog zoveel mogelijk koersen". Van der Poel: "Met deze benen wil ik nog zoveel mogelijk koersen"

11:04 11 uur 04. Paasschens heeft zichzelf voor een zware onderneming gezet. De Nederlander blijft hangen op 1'15" van de kopgroep. Mogen we het cliché "chasse patate" straks naast zijn naam schrijven? . Paasschens heeft zichzelf voor een zware onderneming gezet. De Nederlander blijft hangen op 1'15" van de kopgroep. Mogen we het cliché "chasse patate" straks naast zijn naam schrijven?

10:59 10 uur 59. Her en der staan renners aan de kant om zich van overtollig vocht te ontdoen. Door de plaspauze is de fut er nu helemaal uit in het peloton. . Her en der staan renners aan de kant om zich van overtollig vocht te ontdoen. Door de plaspauze is de fut er nu helemaal uit in het peloton.

10:56 10 uur 56. De Nederlander Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) schiet plots wakker in het peloton en probeert nu in zijn eentje de oversteek naar voren te maken. Zijn achterstand bedraagt 1'10". Het peloton volgt op 1'30" van de kop van de koers. . De Nederlander Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) schiet plots wakker in het peloton en probeert nu in zijn eentje de oversteek naar voren te maken. Zijn achterstand bedraagt 1'10". Het peloton volgt op 1'30" van de kop van de koers.

10:55 Peloton laat begaan. De kopgroep krijgt nu toch vrij spel, de voorsprong klimt naar 1'05". Nog eens de namen van de mannen voorin: Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar). . 10 uur 55. Peloton laat begaan De kopgroep krijgt nu toch vrij spel, de voorsprong klimt naar 1'05".

Nog eens de namen van de mannen voorin: Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar).

10:51 10 uur 51. Belg even in de tegenaanval. Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) voelt zijn kuiten kriebelen en versnelt in het peloton. Maar hij wordt snel weer gegrepen. Woensdag kleurde Van Poucke nog de lange vlucht van de Waalse Pijl. . Belg even in de tegenaanval Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) voelt zijn kuiten kriebelen en versnelt in het peloton. Maar hij wordt snel weer gegrepen. Woensdag kleurde Van Poucke nog de lange vlucht van de Waalse Pijl.

10:47 10 uur 47. Het is nog maar de vraag of de 8 koplopers vertrokken zijn voor een lange vlucht. Het peloton schroeft de voorsprong terug tot 15 seconden. . Het is nog maar de vraag of de 8 koplopers vertrokken zijn voor een lange vlucht. Het peloton schroeft de voorsprong terug tot 15 seconden.

10:44 Pech voor Kamp. De Deen Alexander Kamp (Trek) is voorin weggevallen met een lekke band. Veel speelruimte krijgen de 8 overgebleven vluchters niet: 20 seconden. . 10 uur 44. Pech voor Kamp De Deen Alexander Kamp (Trek) is voorin weggevallen met een lekke band. Veel speelruimte krijgen de 8 overgebleven vluchters niet: 20 seconden.

10:42 10 uur 42. 2 Belgen in de kopgroep. We hebben de namen van de 9 leiders: onze landgenoten Kobe Goossens (Lotto-Soudal) en Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Michael Schär (CCC), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar). . 2 Belgen in de kopgroep We hebben de namen van de 9 leiders: onze landgenoten Kobe Goossens (Lotto-Soudal) en Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Michael Schär (CCC), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar).

10:41 Van Avermaet: "Winnen zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil erbij zijn in de finale". 10 uur 41. Van Avermaet: "Winnen zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil erbij zijn in de finale" Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:36 10 uur 36. 9 koplopers. Terwijl het weer is beginnen te regenen, zijn 9 renners weggevlucht uit het peloton. Ze slaan meteen een gat van 10 seconden. . 9 koplopers Terwijl het weer is beginnen te regenen, zijn 9 renners weggevlucht uit het peloton. Ze slaan meteen een gat van 10 seconden.

10:35 10 uur 35. Met 175 renners rijden ze vandaag rond in La Doyenne. Dat betekent dat iedereen van start gegaan is. . Met 175 renners rijden ze vandaag rond in La Doyenne. Dat betekent dat iedereen van start gegaan is.

10:33 Alaphilippe is vandaag voor het eerst te bewonderen in zijn regenboogtrui. 10 uur 33. Alaphilippe is vandaag voor het eerst te bewonderen in zijn regenboogtrui Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:28 Regen. De straten liggen gevaarlijk glad, omdat de regenwolken daarnet wat vocht naar beneden hebben laten donderen. Maar dat remt de aanvalslust niet af. Het peloton dijkt alle pogingen voorlopig wel in. . 10 uur 28. Regen De straten liggen gevaarlijk glad, omdat de regenwolken daarnet wat vocht naar beneden hebben laten donderen. Maar dat remt de aanvalslust niet af. Het peloton dijkt alle pogingen voorlopig wel in.

10:26 10 uur 26 match begonnen Start De wedstrijd is nog maar net op gang gevlagd of de wereldkampioen staat al langs de kant. Julian Alaphilippe heeft af te rekenen met mechanische pech. De vloek van de regenboogtrui zullen we niet vermelden.

10:14 10 uur 14. Na een parade door de straten van Luik zal het officiële startsein weerklinken rond 10.25u. De renners hebben dus nog wat tijd om hun benen warm te draaien. . Na een parade door de straten van Luik zal het officiële startsein weerklinken rond 10.25u. De renners hebben dus nog wat tijd om hun benen warm te draaien.

10:12 De renners trekken zich op gang . 10 uur 12. De renners trekken zich op gang Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:02 Zal de regen vandaag nog ten tonele verschijnen? 10 uur 02. Zal de regen vandaag nog ten tonele verschijnen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:00 De winnaar van de Waalse Pijl staat ook hoog op de favorietenlijstjes voor Luik. 10 uur . De winnaar van de Waalse Pijl staat ook hoog op de favorietenlijstjes voor Luik Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:53 09 uur 53. Met Van der Poel . Gisteren voerde Van der Poel nog een kunststukje op en rond de Muur van Geraardsbergen op, 1 dag later staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. "Dat was het plan. Maar we zullen zien, want ik ben heel erg diep gegaan", zei Van der Poel nog gisteren. Welke rol kan de gerecupereerde Van der Poel vandaag vervullen in La Doyenne? We zijn benieuwd! . Met Van der Poel Gisteren voerde Van der Poel nog een kunststukje op en rond de Muur van Geraardsbergen op, 1 dag later staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. "Dat was het plan. Maar we zullen zien, want ik ben heel erg diep gegaan", zei Van der Poel nog gisteren.

Welke rol kan de gerecupereerde Van der Poel vandaag vervullen in La Doyenne? We zijn benieuwd!

09:52 Mathieu van der Poel is van de partij. 09 uur 52. Mathieu van der Poel is van de partij Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:52 09 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

04-10-2020 04-10-2020.

19:28 19 uur 28. Hirschi: "Vorig jaar was dit nog wat zwaar voor mij". Marc Hirschi, de winnaar van de Waalse Pijl, wil ook in Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de zege. Hij wordt door Team Sunweb naast Tiesj Benoot uitgespeeld als kopman. "Woensdag was mijn vorm echt goed. In Luik krijgen we een ander parcours voorgeschoteld, maar ik hoop te kunnen strijden met de besten." Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen." . Hirschi: "Vorig jaar was dit nog wat zwaar voor mij" Marc Hirschi, de winnaar van de Waalse Pijl, wil ook in Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de zege. Hij wordt door Team Sunweb naast Tiesj Benoot uitgespeeld als kopman. "Woensdag was mijn vorm echt goed. In Luik krijgen we een ander parcours voorgeschoteld, maar ik hoop te kunnen strijden met de besten."

Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen."

19:17 19 uur 17. Froome gaat knechten voor Kwiatkowski: ". Chris Froome verschijnt morgen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De viervoudige Tourwinnaar was een de voorbije weken op trainingsstage met het oog op de Vuelta, maar komt naar ons land om voor de 7e keer het Waalse monument te rijden. Het wordt voor de Brit zijn laatste eendagskoers voor Ineos Grenadiers. "Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken." "Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix." . Froome gaat knechten voor Kwiatkowski: " Chris Froome verschijnt morgen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De viervoudige Tourwinnaar was een de voorbije weken op trainingsstage met het oog op de Vuelta, maar komt naar ons land om voor de 7e keer het Waalse monument te rijden. Het wordt voor de Brit zijn laatste eendagskoers voor Ineos Grenadiers.

"Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken."

"Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix."

03-10-2020 03-10-2020.

11:07 11 uur 07. Geen Valverde. Alejandro Valverde zit niet in de selectie van Movistar voor La Doyenne. De viervoudige winnaar neemt een rustpauze na de Tour en het WK om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat. De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won. De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson. . Geen Valverde Alejandro Valverde zit niet in de selectie van Movistar voor La Doyenne. De viervoudige winnaar neemt een rustpauze na de Tour en het WK om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat.

De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won.

De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson.

11:05 11 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

02-10-2020 02-10-2020.

15:00 15 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:51 14 uur 51. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Luik-Bastenaken-Luik wordt de eerste koers van Julian Alaphilippe in zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 werd hij al tweede, maar daarna had hij minder succes. Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns. . Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe Luik-Bastenaken-Luik wordt de eerste koers van Julian Alaphilippe in zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 werd hij al tweede, maar daarna had hij minder succes.

Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns.

14:50 14 uur 50. Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

14:49 14 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

01-10-2020 01-10-2020.

16:34 16 uur 34. Roglic voor het eerst aan de start. Primoz Roglic rijdt niet de Waalse Pijl, wel Luik-Bastenaken-Luik. De nummer 2 van de Ronde van Frankrijk hoopt zijn topvorm in Luik te kunnen tonen. . Roglic voor het eerst aan de start Primoz Roglic rijdt niet de Waalse Pijl, wel Luik-Bastenaken-Luik. De nummer 2 van de Ronde van Frankrijk hoopt zijn topvorm in Luik te kunnen tonen.

16:33 16 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

29-09-2020 29-09-2020.

17:11 17 uur 11. Vorig jaar was Jakob Fuglsang de beste in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen zal zijn titel dit jaar niet verdedigen, want hij rijdt de Giro. . Vorig jaar was Jakob Fuglsang de beste in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen zal zijn titel dit jaar niet verdedigen, want hij rijdt de Giro.