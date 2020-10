LIVE: Volg Luik-Bastenaken-Luik (met Van der Poel) op de voet

10:14 10 uur 14. Na een parade door de straten van Luik zal het officiële startsein weerklinken rond 10.25u. De renners hebben dus nog wat tijd om hun benen warm te draaien. . Na een parade door de straten van Luik zal het officiële startsein weerklinken rond 10.25u. De renners hebben dus nog wat tijd om hun benen warm te draaien.

10:12 De renners trekken zich op gang . 10 uur 12. De renners trekken zich op gang

10:02 Zal de regen vandaag nog ten tonele verschijnen? 10 uur 02. Zal de regen vandaag nog ten tonele verschijnen?

10:00 De winnaar van de Waalse Pijl staat ook hoog op de favorietenlijstjes voor Luik. 10 uur . De winnaar van de Waalse Pijl staat ook hoog op de favorietenlijstjes voor Luik

09:53 09 uur 53. Met Van der Poel . Gisteren voerde Van der Poel nog een kunststukje op en rond de Muur van Geraardsbergen op, 1 dag later staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. "Dat was het plan. Maar we zullen zien, want ik ben heel erg diep gegaan", zei Van der Poel nog gisteren. Welke rol kan de gerecupereerde Van der Poel vandaag vervullen in La Doyenne? We zijn benieuwd!

Welke rol kan de gerecupereerde Van der Poel vandaag vervullen in La Doyenne? We zijn benieuwd!

09:52 Mathieu van der Poel is van de partij. 09 uur 52. Mathieu van der Poel is van de partij

09:52 09 uur 52.

19:28 19 uur 28. Hirschi: "Vorig jaar was dit nog wat zwaar voor mij". Marc Hirschi, de winnaar van de Waalse Pijl, wil ook in Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de zege. Hij wordt door Team Sunweb naast Tiesj Benoot uitgespeeld als kopman. "Woensdag was mijn vorm echt goed. In Luik krijgen we een ander parcours voorgeschoteld, maar ik hoop te kunnen strijden met de besten." Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen."

Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen."

19:17 19 uur 17. Froome gaat knechten voor Kwiatkowski: ". Chris Froome verschijnt morgen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De viervoudige Tourwinnaar was een de voorbije weken op trainingsstage met het oog op de Vuelta, maar komt naar ons land om voor de 7e keer het Waalse monument te rijden. Het wordt voor de Brit zijn laatste eendagskoers voor Ineos Grenadiers. "Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken." "Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix."

"Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken."

"Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix."