Hirschi wil na Waalse Pijl ook scoren in Luik: "Vorig jaar was dit nog te zwaar"

19:28 19 uur 28. Hirschi: "Vorig jaar was dit nog wat zwaar voor mij". Marc Hirschi, de winnaar van de Waalse Pijl, wil ook in Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de zege. Hij wordt door Team Sunweb naast Tiesj Benoot uitgespeeld als kopman. "Woensdag was mijn vorm echt goed. In Luik krijgen we een ander parcours voorgeschoteld, maar ik hoop te kunnen strijden met de besten." Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen."

Het wordt voor Hirschi zijn tweede deelname. Vorig jaar eindigde hij 51e. "Vorig jaar was dit nog wat lang voor mij en het weer zat ook niet mee: regen en koud. Dat was nog te zwaar. Maar normaal zou dit parcours me wel moeten liggen."

19:17 19 uur 17. Froome gaat knechten voor Kwiatkowski: ". Chris Froome verschijnt morgen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De viervoudige Tourwinnaar was een de voorbije weken op trainingsstage met het oog op de Vuelta, maar komt naar ons land om voor de 7e keer het Waalse monument te rijden. Het wordt voor de Brit zijn laatste eendagskoers voor Ineos Grenadiers. "Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken." "Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix."

"Froome krijgt in deze wedstrijd de rol van helper", aldus ploegleider Brett Lancaster. "Hij moet Kwiatkowski bijstaan, die hier al twee keer op het podium stond. Chris heeft de voorbije weken hard gewerkt in Andorra en zit in uitstekende vorm. Hij zal hier werken voor Kwiatkowksi, al kan het ook zijn dat hij in het offensief gaat als er een gevaarlijke vroege vlucht zou vertrekken."

"Onze kopman is Kwiatkowski. Hij is in heel goede doen en bijzonder gefocust voor de klassiekers. Hij praat er al drie maanden over en hij is zelfs van plan om de volledige campagne op zich te nemen tot en met Parijs-Roubaix."

03-10-2020 03-10-2020.

11:07 11 uur 07. Geen Valverde. Alejandro Valverde zit niet in de selectie van Movistar voor La Doyenne. De viervoudige winnaar neemt een rustpauze na de Tour en het WK om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat. De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won. De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson.

De 40-jarige Valverde had met een 5e overwinning in Luik-Bastenaken-Luik het record van Eddy Merckx kunnen evenaren. Valverde won de klassieker in 2006, 2008, 2015 en 2017. Afgelopen woensdag paste de Spanjaard ook al voor de Waalse Pijl, die hij in het verleden 5x won.

De selectie van Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik bestaat uit de Spanjaarden Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona en Inigo Elosegui, de Colombiaan Juan Diego Alba en de Amerikaan Matteo Jorgenson.

02-10-2020 02-10-2020.

14:51 14 uur 51. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Luik-Bastenaken-Luik wordt de eerste koers van Julian Alaphilippe in zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 werd hij al tweede, maar daarna had hij minder succes. Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns.

Alaphilippe wordt bijgestaan door Mauri Vansevenant, een van de smaakmakers van de voorbije Waalse Pijl, ex-winnaar Bob Jungels, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq en Dries Devenyns.

14:50 14 uur 50. Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, want Julian draagt voor het eerst zijn regenboogtrui. We hebben een sterk team van gemotiveerde renners. Het weer ziet er wel niet zo goed uit voor zondag, maar het moreel is wel nog altijd goed. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

