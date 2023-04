Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen: Weer erg vroeg startuur, beelden vanaf 11.15 u

clock 16:50

16 uur 50. Ik fietste vroeger vaak in de Ardennen. Daar besefte ik dat ik beter zou stoppen met schaatsen en dat ik me moest focussen op de wielersport. Ik werd hier als neoprof 3e en in 2021 won ik. Dat blijft een geweldige herinnering. . Demi Vollering (SD Worx).