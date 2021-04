LIVE: Geen Team DSM aan de start van LBL voor de vrouwen, volg hier live de wedstrijd

Het oogt zonnig in Bastenaken, maar schijn bedriegt. De temperatuur ligt maar net boven nul. De rensters gaan ingeduffeld van start. Wie wil er als eerste warmdraaien en trekt de aanval in?

Geen Stars and Stripes in het peloton: Ruth Winder, die eerder al het mooie weer maakte in de Waalse Pijl, is niet van start gegaan:

Winnen in Luik-Bastenaken-Luik zou leuk zijn, maar het huidige parcours ligt me iets minder

11 uur 11. Geen titelhoudster Deignan in Luik. Lizzie Deignan doorbrak in 2020 de Nederlandse hegemonie in Luik-Bastenaken-Luik. De Britse van Trek-Segafredo soleerde naar de zege voor Grace Brown. Drie jaar op rij won een Nederlandse renster in Luik, met 2 zeges voor Anna van der Breggen en 1 voor Annemiek van Vleuten. Vorig jaar wist Lizzie Deignan echter te triomferen. Dit jaar reed de Britse nog geen uitslagen bij elkaar en zondag start ze niet in La Doyenne om haar titel te verdedigen. Het blok van SD Worx met Anna van der Breggen, die in Hoei won eergisteren, als grote troef en Annemiek van Vleuten zijn de twee topfavorieten. De vrouwen starten in Bastenaken en moeten 140,9 kilometer afleggen. Zij krijgen zeven hellingen voorgeschoteld met dezelfde finale als de mannen. Geen Deignan bij Trek-Segafredo dus, net als Ellen van Dijk, de 3e in 2020. Met Elisa Longo Borghini, 3e in Waalse Pijl, hebben ze toch nog een stevig ijzer in het vuur. .