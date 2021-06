LIVESTREAM: Wie houdt Marianne Vos van haar 3e zege in La Course?

10:05 10 uur 05. Het peloton nadert tot op 15'' van het duo vooraan. . Het peloton nadert tot op 15'' van het duo vooraan.

10:03 10 uur 03. Je ziet de angst in het peloton voor wat gaat komen. De finale is niet van de poes. Sven Nys. Je ziet de angst in het peloton voor wat gaat komen. De finale is niet van de poes Sven Nys

09:53 09 uur 53. Kerbaol laat zich niet zomaar inrekenen en blijft nog steeds enkele meters voor het peloton rijden. Ze krijgt de hulp van de Italiaanse Elena Pirrone, ook een hardrijdster. . Kerbaol laat zich niet zomaar inrekenen en blijft nog steeds enkele meters voor het peloton rijden. Ze krijgt de hulp van de Italiaanse Elena Pirrone, ook een hardrijdster.

09:50 09 uur 50. Einde verhaal voor Kerbaol. In het heuvelend landschap rekent het peloton Kerbaol opnieuw in. We zijn op 20 km van de eerste passage aan de finish. . Einde verhaal voor Kerbaol In het heuvelend landschap rekent het peloton Kerbaol opnieuw in. We zijn op 20 km van de eerste passage aan de finish.

09:48 09 uur 48. Abgrall gegrepen. Het is een chasse patate geworden voor Abgrall. Zij kon haar landgenote niet gaan halen en zit nu opnieuw in het peloton. . Abgrall gegrepen Het is een chasse patate geworden voor Abgrall. Zij kon haar landgenote niet gaan halen en zit nu opnieuw in het peloton.

09:44 09 uur 44.

09:37 09 uur 37. Nieuwe aanval. Noémie Abgrall (Stade Rochelais Charente-Maritime) gaat op zoek naar haar landgenote. Ze neemt meteen 30'' voorsprong op het peloton. . Nieuwe aanval Noémie Abgrall (Stade Rochelais Charente-Maritime) gaat op zoek naar haar landgenote. Ze neemt meteen 30'' voorsprong op het peloton.

09:34 09 uur 34. Heuvelend landschap. Op weg naar Landerneau is het geen kilometer vlak. Op elke kleine helling komt er wel een versnelling. Het peloton beseft dat het zo een ware uitputtingsslag wordt en legt er even het blok op. Ze komen wel tot op 30". . Heuvelend landschap Op weg naar Landerneau is het geen kilometer vlak. Op elke kleine helling komt er wel een versnelling. Het peloton beseft dat het zo een ware uitputtingsslag wordt en legt er even het blok op. Ze komen wel tot op 30".

09:28 09 uur 28. 40''. In het peloton willen enkele rensters de oversteek maken. Het peloton laat voorlopig niemand wegrijden, maar zo gaat de snelheid opnieuw de hoogte in. De voorsprong van Kerbaol slinkt tot 40''. . 40'' In het peloton willen enkele rensters de oversteek maken. Het peloton laat voorlopig niemand wegrijden, maar zo gaat de snelheid opnieuw de hoogte in. De voorsprong van Kerbaol slinkt tot 40''.

09:25 09 uur 25. De 20-jarige Cedrine Kerbaol kan wel een eindje hardrijden. Op het Frans kampioenschap tijdrijden werd ze knap 3e. . De 20-jarige Cedrine Kerbaol kan wel een eindje hardrijden. Op het Frans kampioenschap tijdrijden werd ze knap 3e.

09:23 1'00''. Kerbaol krijgt meteen een minuut voorsprong. Eén renster kan het peloton nog wel controleren. . 09 uur 23. 1'00'' Kerbaol krijgt meteen een minuut voorsprong. Eén renster kan het peloton nog wel controleren.

09:18 09 uur 18. Eenzame vluchtster. Een renster van Team Arkéa, Cedrine Kerbaol, versnelt en neemt een mooie voorsprong op het peloton. Ze krijgt wel geen versterking mee en staat er dus helemaal alleen voor. . Eenzame vluchtster Een renster van Team Arkéa, Cedrine Kerbaol, versnelt en neemt een mooie voorsprong op het peloton. Ze krijgt wel geen versterking mee en staat er dus helemaal alleen voor.

09:16 09 uur 16. Gegroepeerd peloton. Het peloton zet koers richting de lokale ronde in Landerneau. Nog 40 km en we komen een eerste keer voorbij de finish op de Côte de la Fosse aux Loups. Kan er iemand ontsnappen of is het wachten tot de lokale rondes? . Gegroepeerd peloton Het peloton zet koers richting de lokale ronde in Landerneau. Nog 40 km en we komen een eerste keer voorbij de finish op de Côte de la Fosse aux Loups. Kan er iemand ontsnappen of is het wachten tot de lokale rondes?

09:11 La Course is ongetwijfeld de wedstrijd van Marianne Vos. 09 uur 11.

09:03 09 uur 03. Het Nederlandse blok van SD Worx. Bij SD Worx staan ze met heel wat toppers aan de start. Wereldkampioene Anna van der Breggen won al eens La Course in 2015. De ploeg kan ook rekenen op Demi Vollering, zij werd vorig jaar nog 3e en won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik. Ook Chantal van den Broek-Blaak staat aan de start, zij won dit jaar de Strade Bianche en Dwars door het Hageland. Ook met de 20-jarige Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black moet je zeker rekening houden. . Het Nederlandse blok van SD Worx Bij SD Worx staan ze met heel wat toppers aan de start. Wereldkampioene Anna van der Breggen won al eens La Course in 2015. De ploeg kan ook rekenen op Demi Vollering, zij werd vorig jaar nog 3e en won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik. Ook Chantal van den Broek-Blaak staat aan de start, zij won dit jaar de Strade Bianche en Dwars door het Hageland.

Ook met de 20-jarige Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black moet je zeker rekening houden.

09:02 09 uur 02. Chantal Van den Broek-Blaak (SD Worx) heeft er wel zin in. Zij versnelt uit het peloton en krijgt meteen een renster van Jumbo-Visma in haar wiel. Het duo wordt al snel gegrepen. . Chantal Van den Broek-Blaak (SD Worx) heeft er wel zin in. Zij versnelt uit het peloton en krijgt meteen een renster van Jumbo-Visma in haar wiel. Het duo wordt al snel gegrepen.

09:01 Nog geen vlucht na de eerste klim van de dag. 09 uur 01.

08:49 08 uur 49. Net aan de voet van de klim rijden een paar rensters op elkaar in. Het peloton breekt in twee stukken. Maar de rensters maken snel opnieuw de aansluiting. Op de Côte de Trébéolin is het 1 km klimmen aan 5 % gemiddeld. Aan de top hebben we nog steeds geen ontsnapping. . Net aan de voet van de klim rijden een paar rensters op elkaar in. Het peloton breekt in twee stukken. Maar de rensters maken snel opnieuw de aansluiting. Op de Côte de Trébéolin is het 1 km klimmen aan 5 % gemiddeld. Aan de top hebben we nog steeds geen ontsnapping.

08:47 08 uur 47. Enkele rensters slaan meteen een gat met het peloton. Jumbo-Visma zet in het peloton meteen de achtervolging in om het gat te dichten. Iedereen rijdt opnieuw samen. . Enkele rensters slaan meteen een gat met het peloton. Jumbo-Visma zet in het peloton meteen de achtervolging in om het gat te dichten. Iedereen rijdt opnieuw samen.