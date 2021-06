Demi Vollering wint de laatste editie van La Course na spetterende slotklim

Bekijk de slotfase:

Alles wordt beslist in de slotronde

Het vrouwenpeloton reed op 8 km na op dezelfde wegen als de mannen straks in hun openingsrit in de Tour. In Landerneau moesten de vrouwen drie lokale rondes afwerken met telkens een passage aan de aankomst op de Côte de la Fosse aux Loups.

In alle vroegte vertrok het peloton vanuit Brest richting de plaatselijke ronde. In een heuvelachtig landschap kon enkel eenzame vluchtster Kerbaol voor een ontsnapping zorgen.

Het was vooral wachten op de eerste passage over La Côte de la Fosse aux Loups om echt koers te zien. Lucinda Brand was de eerste om een kleine kopgroep te vormen. De vaart zat er niet echt in en bij de tweede passage aan de finish werden ze al gegrepen.

In de voorlaatste ronde probeerde een kopgroep van 12 rensters om de favorieten te snel af te zijn. Onder meer Grace Brown was mee, maar ook zij hielden niet stand.

Onder impuls van Jumbo-Visma trokken de favorieten op het juiste moment naar de kop van de koers. De laatste klim van La Fosse aux Loups moest uiteindelijk voor het nodige vuurwerk zorgen.

Niewiadoma opende de debatten op het steilste deel, maar kon de rest niet echt lossen. Op het vlakkere deel zette een elitegroepje met onder meer Van der Breggen, Vollering, Vos, Brown en Uttrup Ludwig koers richting de laatste kilometer.

Van der Breggen zette als eerste haar sprint in, maar werd al snel geremonteerd door Vos. In haar spoor trok ze Vollering mee, die op het perfecte moment op en over Vos naar de overwinning sprintte.

De Deense Uttrup Ludwig werd knap tweede, de derde plaats was voor Vos. Vollering zorgt zo voor de zesde Nederlandse overwinnining in acht edities van La Course.