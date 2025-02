Wout van Aert verdedigt zijn titel tegen sprintersgilde: volg Kuurne-Brussel-Kuurne zondag bij Sporza

Van Aert voor de dubbel

Vorig jaar ging de zege naar Wout van Aert die meteen raak trof tijdens zijn eerste deelname. De Kempenaar is zondag opnieuw van de partij en kan gaan voor zijn tweede ezeltje, een kleinood dat elke winnaar krijgt in de 'Ezelsgemeente'.



Binnen Visma-Lease a Bike staan ook nog de namen van Olav Kooij en Tiesj Benoot op de voorlopige deelnemerslijst te pronken. De Gentenaar won de editie van 2023. Wat betreft de andere oud-winnaars is bij EF Education-EasyPost Kasper Asgreen (2020) van de partij. Jasper Stuyven, laureaat in 2016, moet het goede weer maken bij Lidl-Trek waar eveneens Jonathan Milan in actie komt.



De namen van Jasper Philipsen, Arnaud Démare, Matej Mohoric, Milan Fretin, Oliver Naesen, Jordi Meeus, Tim Merlier en Tim Wellens, vorig jaar tweede, misstaan niet op de voorlopige deelnemerslijst.